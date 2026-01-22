Pirelli rozpala wyobraźnię. Kalendarz „Elements” bez cenzury

Pirelli ponownie udowadnia, że jego kalendarz to coś więcej niż tradycja. „Elements” stawia na zmysłową fotografię, naturalne piękno i kobiecą nagość w artystycznym wydaniu. To wydanie, które od początku było tworzone z myślą o emocjach, estetyce i… męskiej wyobraźni.

Kalendarz Pirelli 2026 „Elements”. Na zdjęciu FKA Twigs.

Kalendarz Pirelli to jedna z tych rzeczy, które nawet jeśli nie są „dla każdego”, to i tak wszyscy o nich słyszeli. Kultowy, limitowany, owiany aurą prestiżu i od dekad będący wizytówką świata mody, fotografii i popkultury. W końcu to już 52 lata tradycji, w której włoska marka oponiarska zaprasza do współpracy absolutną topkę – najlepszych fotografów i najbardziej rozpoznawalne twarze z różnych branż. A teraz czas na nowy rozdział: Pirelli Calendar 2026 nosi tytuł „Elements” i – jak sama nazwa sugeruje – kręci się wokół żywiołów. Tyle że nie w wersji „podręcznikowej”, tylko bardziej symbolicznej, emocjonalnej i totalnie współczesnej.

Człowiek, natura i energia – o co chodzi w „Elements”?

Tegoroczna odsłona to hołd dla relacji człowieka z naturą i sił, które napędzają świat: wody, ognia, powietrza i ziemi… ale też tego, co trudniej złapać w definicję. Bo według twórców w „Elements” chodzi również o światło, eter, rozwój, ciekawość i instynkty, czyli te „niewidzialne” rzeczy, które często są bardziej sprawcze niż to, co można dotknąć.

Autorem zdjęć i całej koncepcji jest norweski fotograf Sølve Sundsbø, który podkreśla, że nie interesowała go dosłowność.

Zamiast prostego „oto woda, oto ogień”, dostajemy opowieść o tym, jak żywioły mogą wyglądać, kiedy przybierają ludzką formę. A dokładniej – kiedy stają się nimi kobiety.

Kalendarz Pirelli 2026 „Elements”. Na zdjęciu Irina Shayk.

11 bohaterek, 22 zdjęcia i mocny skład nazwisk

W kalendarzu Pirelli 2026 pojawia się 11 kobiet, a całość składa się z 22 zdjęć. I trzeba przyznać: obsada robi wrażenie, bo to miks mody, sportu, filmu i muzyki, czyli dokładnie tego, co w Pirelli zawsze działało najlepiej.

Przed obiektywem Sundsbø stanęły:

szkocka aktorka Tilda Swinton

brytyjska aktorka Gwendoline Christie

brytyjska piosenkarka i autorka tekstów FKA Twigs

włosko-amerykańska aktorka Isabella Rossellini

amerykańska mistrzyni Venus Williams

brytyjska projektantka mody i modelka Susie Cave

włoska aktorka Luisa Ranieri

urodzona w Rosji modelka Irina Shayk

chińska modelka i aktorka Du Juan

czeska modelka Eva Herzigová

urodzona w Portoryko Adria Arjona

Są tu ikony kina, artystki z własnym, niepodrabialnym vibe’em i kobiety, które kojarzą się z siłą, niezależnością i charakterem. I to właśnie ma sens – bo żywioły też nie są „grzeczne”. One potrafią zachwycać, ale potrafią też rozwalić wszystko po drodze.

Kalendarz Pirelli 2026 „Elements”. Na zdjęciu Venus Williams.

Natura w studiu? Tak, dzięki ekranom LED

Ciekawostka jest taka, że choć temat kalendarza to natura, sesja nie była robiona w plenerze od A do Z. Sundsbø – prywatnie fan technologii – zaczął pracę od zbierania materiałów z natury: nagrywał krajobrazy, wodę, wiatr i światło m.in. na plaży Holkham w Norfolk i na wsi w hrabstwie Essex.

Wschody i zachody słońca, chmury, ruch wiatru, struktury wody – wszystko to zostało później przeniesione na gigantyczne ekrany LED, które stały się tłem sesji w studiach w Nowym Jorku i Londynie.

Efekt? Połączenie organiczności z technologią, które brzmi jak coś, co mogłoby się skończyć „ładną tapetą na pulpit”… ale w wydaniu Pirelli zamienia się w pełnoprawną, artystyczną historię.

Każda z bohaterek miała swój żywioł do zinterpretowania i – jak podkreślają twórcy – zrobiła to na swój unikalny sposób. Bez kopiowania, bez sztampy, bez wchodzenia w kostium „muszę wyglądać jak ogień, bo jestem ogniem”.

Kalendarz Pirelli 2026 „Elements”. Na zdjęciu Du Juan.

Kto stoi za produkcją kalendarza Pirelli na 2026 rok?

Jak zwykle przy takich projektach, za kulisami działa cała ekipa specjalistów. Przy kalendarzu Pirelli 2026 pracowali m.in.:

Stylista: Jerry Stafford

Jerry Stafford Włosy: Syd Hayes, Ali Pirzadeh, Bob Recine

Syd Hayes, Ali Pirzadeh, Bob Recine Make-up: Val Garland, James Kaliardos

Val Garland, James Kaliardos Scenografia: Robbie Doig

Robbie Doig Casting: Piergiorgio Del Moro

Czyli pełen pakiet ludzi, którzy wiedzą, jak zrobić klimat, zanim jeszcze modelka spojrzy w obiektyw.

Kalendarz Pirelli 2026 „Elements”. Na zdjęciu Adria Arjona.

Pirelli 2026: mniej dosłownie, bardziej „feel”

„Elements” zapowiada się jako edycja, która idzie w stronę emocji i symboliki, a nie tylko efektownego obrazka. I to może być najlepsza wiadomość dla fanów kalendarza: wygląda na to, że Pirelli znowu nie próbuje nikogo szokować na siłę, tylko buduje narrację.

O żywiołach, o instynktach, o energii – i o kobietach, które potrafią być dokładnie tak samo nieprzewidywalne i potężne jak natura. Brzmi jak kalendarz, którego nie chowa się do szuflady.

Zobacz szczegóły na temat najnowszego kalendarza „Elements" na rok 2026.