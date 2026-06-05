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Jaecoo 9 atakuje X7 i GLS. Cena będzie wabikiem? No nie wiem

Jaecoo szykuje dużego, luksusowego SUV-a oznaczonego cyfrą 9, który ma celować w klientów patrzących dziś na BMW X7 i Mercedesa-Benz GLS. Auto ma bazować na chińskim Chery Fulwin T11, czyli ogromnym, sześciomiejscowym SUV-ie z napędem EREV, zasięgiem przekraczającym 1400 km według chińskiej normy CLTC i wnętrzem pełnym ekranów, masażu, lodówki oraz systemów wsparcia jazdy. Na papierze wygląda to jak typowo chiński atak: dużo auta, dużo technologii, dużo luksusu i cena znacznie niższa niż u niemieckich rywali. Jeśli europejska wersja faktycznie zmieści się w okolicach 280–300 tys. zł, może zainteresować klientów, którzy chcą jeździć czymś dużym, wygodnym i efektownym, ale nie mają ochoty płacić pół miliona za logo. Tylko że luksus jest bardziej brutalny niż segment popularny. Tu nie wystarczy powiedzieć „dostajesz więcej za mniej”, bo kupujący bardzo często chce dostać także status.
Autor:Michał Rosiński
05/06/2026
Luksusowy SUV z Chin: Jaecoo 9. Luksusowy SUV z Chin: Jaecoo 9.
Luksusowy SUV z Chin: Jaecoo 9.
Spis treści ukryj
1. Jaecoo 9 idzie po największych
2. EREV zamiast klasycznego plug-ina
3. Wyposażenie Jaecoo 9: chińska metoda na premium
4. Cena może być najgroźniejszą bronią
5. Premium to nie tylko wyposażenie
6. Chińczycy już nie proszą o uwagę. Oni ją biorą
7. Co sądzę o tym aucie?

Chińskie marki już dawno przestały pytać Europę o pozwolenie. Najpierw weszły w segment tanich elektryków i rozsądnych SUV-ów, a teraz zaczynają pukać do drzwi, za którymi siedzą BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Range Rover i Audi. Jaecoo 9 może być kolejnym dowodem na to, że Chiny nie chcą już tylko sprzedawać samochodów „za mniej”. Chcą sprzedawać samochody, które wyglądają jak premium, mają wyposażenie jak premium i kosztują mniej niż premium. Brzmi jak przepis na sukces? Niekoniecznie. Bo gdy w grę wchodzi luksusowy SUV za duże pieniądze, klient kupuje nie tylko ekran, moc i masaż fotela. Kupuje też znaczek na masce, historię, prestiż i pewność, że pod hotelem nikt nie zapyta: „co to w ogóle jest?”.

Luksusowy SUV z Chin: Jaecoo 9.
Luksusowy SUV z Chin: Jaecoo 9.

Jaecoo nie bawi się już wyłącznie w auta dla klientów szukających rozsądnej alternatywy dla koreańskich i europejskich SUV-ów. Marka wyraźnie idzie wyżej. Jaecoo 9 ma być dużym, eleganckim i mocno wyposażonym SUV-em, który rozmiarem wchodzi w rejon BMW X7 oraz Mercedesa GLS. To bardzo odważny kierunek, bo mówimy o segmencie, w którym klient nie wybiera auta wyłącznie kalkulatorem.

Jaecoo 9 idzie po największych

Według informacji autoGALERIA, Jaecoo 9 ma bazować na modelu Chery Fulwin T11. To chiński SUV o długości 5205 mm, szerokości 1998 mm i rozstawie osi 3120 mm. Te liczby od razu ustawiają go w klasie dużych, reprezentacyjnych SUV-ów. Nie jest to crossover udający luksus przez pionowy grill i ambientowe oświetlenie. To fizycznie duże auto, które ma dawać przestrzeń, komfort i efekt „przyjazdu” pod biuro, hotel albo dom pod miastem.

W kabinie przewidziano układ 2+2+2, czyli sześć miejsc, z dwoma indywidualnymi fotelami w drugim rzędzie. Coś podobnego mogliśmy doświadczyć chociażby w testach Hyundai Santa Fe. To ważny detal, bo pokazuje filozofię samochodu. Jaecoo 9 nie ma być maksymalnie praktycznym autobusem dla siedmiu osób. Ma być SUV-em, w którym pasażerowie drugiego rzędu czują się jak klienci klasy biznes, a nie jak dodatkowy bagaż.

Luksusowy SUV z Chin: Jaecoo 9.
Luksusowy SUV z Chin: Jaecoo 9.

EREV zamiast klasycznego plug-ina

Najciekawszy jest napęd. Jaecoo 9 nie ma być klasyczną hybrydą plug-in w europejskim rozumieniu. Mówimy raczej o układzie EREV, czyli samochodzie elektrycznym z range extenderem. W takim systemie koła napędzają silniki elektryczne, a jednostka spalinowa działa głównie jako generator energii. To rozwiązanie dobrze pasuje do dużego SUV-a, bo daje płynność jazdy elektryka, a jednocześnie usuwa największy strach kierowcy: zasięg.

Chińska specyfikacja bazowego Fulwina T11 wykorzystuje turbodoładowany silnik benzynowy 1.5 oraz jeden lub dwa silniki elektryczne. Dostępne mają być wersje z napędem na tył oraz na cztery koła. Najmocniejsza odmiana AWD oferuje 469 KM i 634 Nm, a sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 5,4 s. Energię magazynuje akumulator LFP o pojemności 39,92 kWh.

Dane z Chin mówią o nawet 220 km jazdy w trybie elektrycznym według CLTC i łącznym zasięgu przekraczającym 1400 km. W Europie wyniki WLTP byłyby niższe, ale nawet po korekcie taki zasięg robi wrażenie. Szczególnie w dużym, rodzinnym SUV-ie, który ma jeździć nie tylko po mieście, ale też na wakacje, w góry, na działkę i w trasę bez planowania ładowarek jak operacji wojskowej, o czym pisaliśmy przy okazji testu Hyundai Ioniq 5.

Wyposażenie Jaecoo 9: chińska metoda na premium

Chińskie marki świetnie rozumieją jedną rzecz: Europejczyk może nie ufać jeszcze ich prestiżowi, ale bardzo szybko zauważy wyposażenie. Dlatego Jaecoo 9 ma grać kartą „wszystko na pokładzie”. Jeżeli europejska wersja zachowa elementy znane z chińskiego Fulwina T11, dostaniemy naprawdę mocny zestaw.

Wnętrze ma oferować 30-calowy ekran, dodatkowy 17,3-calowy ekran dla pasażerów drugiego rzędu, system audio składający się z 23 głośników, fotele z podgrzewaniem, wentylacją i masażem oraz lodówkę z funkcją chłodzenia i… podgrzewania. Do tego dochodzą systemy wsparcia jazdy oparte m.in. na LiDAR-ach, platformie obliczeniowej NVIDIA Orin i zaawansowanych funkcjach półautonomicznych.

To brzmi jak lista wyposażenia auta za dużo większe pieniądze. I właśnie o to chodzi. Jaecoo nie ma historii BMW X7 ani Mercedesa GLS, więc musi zaskoczyć czymś innym: przestrzenią, technologią, komfortem i ceną. Chińczycy robią to coraz sprawniej. Już nie sprzedają wyłącznie „taniego samochodu z dużym ekranem”. Sprzedają obietnicę luksusu bez europejskiej marży za znaczek.

Luksusowy SUV z Chin: Jaecoo 9.
Luksusowy SUV z Chin: Jaecoo 9.

Cena może być najgroźniejszą bronią

W Chinach bliźniaczy Fulwin T11 kosztuje równowartość około 100–130 tys. zł. Oczywiście to nie znaczy, że w Europie Jaecoo 9 będzie kosztować tyle samo. Do ceny trzeba doliczyć transport, homologację, cła, podatki, lokalne wymagania, marżę importera i koszty budowy sieci sprzedaży. Ale nawet jeśli europejska cena znalazłaby się w okolicach 280–300 tys. zł, nadal byłaby to propozycja, która może zaboleć konkurencję.

Dla porównania BMW X7 i Mercedes-Benz GLS grają w Polsce w zupełnie innej lidze cenowej. To samochody, które po dodaniu sensownego wyposażenia potrafią bardzo szybko dotrzeć do miliona złotych. I tutaj Jaecoo może złapać część klientów za portfel. Nie tych, którzy od zawsze chcą mieć BMW albo Mercedesa. Raczej tych, którzy patrzą na fakturę, wyposażenie i pytają: czy naprawdę muszę dopłacać 200–300 tys. zł do logo na masce?

To może być szczególnie kuszące dla przedsiębiorców, rodzin z dużym budżetem, klientów flotowych i ludzi, którzy nie mają potrzeby udowadniania statusu klasyczną niemiecką marką. Jeśli Jaecoo 9 będzie dobrze wyciszone, wygodne, mocne i bogato wyposażone, część osób może uznać, że prestiż jest przereklamowany.

Premium to nie tylko wyposażenie

Tu dochodzimy do największego problemu. Luksusowy SUV nie jest smartfonem. W telefonie klient szybciej zaakceptuje nową markę, jeśli dostanie dobry ekran, baterię i aparat. Ba, nawet przy tych tanich chińskich autach klient mógł pomyśleć: dobra, zaryzykuję, przecież nie płacę dużej kwoty. W samochodzie za 300 tys. zł sprawa jest bardziej skomplikowana. Liczy się serwis, wartość rezydualna, dostępność części, jakość obsługi, doświadczenie dealerskie, wyciszenie, prowadzenie, trwałość i to, jak samochód starzeje się po pięciu latach.

BMW X7 i Mercedes GLS mają za sobą dekady budowania zaufania. Ich klienci wiedzą, czego się spodziewać. Wiedzą, jak wygląda serwis, jak działa finansowanie, jak auto będzie postrzegane i co oznacza znaczek na masce. Jaecoo dopiero musi tę pozycję zbudować, a dziś marka kojarzona jest głównie z tanimi autami, które wizualnie mocno przypominają europejskie modele. Nawet jeśli produkt będzie dobry, prestiż nie pojawia się z dnia na dzień.

I tu właśnie zaczyna się największe pytanie: czy klient premium faktycznie chce „rozsądnego luksusu”? Bo na papierze odpowiedź brzmi: tak. Każdy lubi dostać więcej za mniej. Ale w realnym świecie człowiek, który kupuje luksusowego SUV-a, często nie chce tłumaczyć swojego wyboru. BMW X7 i Mercedes GLS są rozpoznawalne natychmiast. Jaecoo 9 będzie wymagał wyjaśnień. A w segmencie premium to może być problem.

Luksusowy SUV z Chin: Jaecoo 9.
Luksusowy SUV z Chin: Jaecoo 9.

Chińczycy już nie proszą o uwagę. Oni ją biorą

Nie można jednak lekceważyć tempa, w jakim chińskie marki zmieniają europejski rynek. Jeszcze kilka lat temu wielu kierowców patrzyło na samochody z Chin z dystansem. Dziś ich udział w sprzedaży rośnie, a kolejne marki wchodzą do Europy z coraz bardziej dopracowanymi produktami. To nie jest chwilowa ciekawostka. To proces.

Jaecoo 9 może nie zabrać klientów najbardziej lojalnym fanom BMW i Mercedesa. Ale może zrobić coś innego: przesunąć granicę oczekiwań. Jeśli chiński SUV za około 300 tys. zł zaoferuje sześć miejsc, ogromny zasięg, 469 KM, świetne wyposażenie, masaże, ekrany, lodówkę i zaawansowane systemy wsparcia jazdy, to klient zacznie pytać, dlaczego europejska konkurencja każe za podobny, a czasami nawet niższy poziom dopłacać fortunę.

To może być największy wpływ Jaecoo. Nie natychmiastowa kradzież klientów z salonów BMW i Mercedesa, ale presja na cały segment. Chińczycy coraz częściej zmuszają uznane marki do tłumaczenia ceny. A to dla europejskiego premium sytuacja niewygodna.

Co sądzę o tym aucie?

Jaecoo 9 zapowiada się jak bardzo ciekawy SUV, ale jego sukces w Europie nie będzie zależał wyłącznie od specyfikacji. Ta już dziś wygląda mocno: ponad 5,2 m długości, układ 2+2+2, napęd EREV, 469 KM, wielki zasięg, ekrany, masaże, lodówka i technologia półautonomicznej jazdy. Na papierze to idealny przepis na samochód dla klienta, który chce komfortu klasy premium, ale nie chce płacić premium za sam znaczek.

Problem w tym, że BMW X7 i Mercedes-Benz GLS nie sprzedają tylko przestrzeni i wyposażenia. Sprzedają pozycję. Sprzedają spokój. Sprzedają historię, rozpoznawalność i pewność, że podjeżdżasz czymś, co każdy natychmiast rozumie.

Dlatego Jaecoo 9 może być świetną alternatywą dla racjonalnych klientów, ale trudnym wyborem dla tych, którzy kupują samochód także oczami innych. Chińczycy potrafią już zrobić luksusowy produkt. Teraz muszą przekonać Europę, że luksus z Chin nie jest kompromisem. To będzie dużo trudniejsze niż zbudowanie dużego SUV-a z wielkim ekranem.

Źródło zdjęcia głównego: Wikipedia.

Autor:Michał Rosiński
Opublikowane
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