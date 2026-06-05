Jaecoo 9 atakuje X7 i GLS. Cena będzie wabikiem? No nie wiem

Chińskie marki już dawno przestały pytać Europę o pozwolenie. Najpierw weszły w segment tanich elektryków i rozsądnych SUV-ów, a teraz zaczynają pukać do drzwi, za którymi siedzą BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Range Rover i Audi. Jaecoo 9 może być kolejnym dowodem na to, że Chiny nie chcą już tylko sprzedawać samochodów „za mniej”. Chcą sprzedawać samochody, które wyglądają jak premium, mają wyposażenie jak premium i kosztują mniej niż premium. Brzmi jak przepis na sukces? Niekoniecznie. Bo gdy w grę wchodzi luksusowy SUV za duże pieniądze, klient kupuje nie tylko ekran, moc i masaż fotela. Kupuje też znaczek na masce, historię, prestiż i pewność, że pod hotelem nikt nie zapyta: „co to w ogóle jest?”.

Luksusowy SUV z Chin: Jaecoo 9.

Jaecoo nie bawi się już wyłącznie w auta dla klientów szukających rozsądnej alternatywy dla koreańskich i europejskich SUV-ów. Marka wyraźnie idzie wyżej. Jaecoo 9 ma być dużym, eleganckim i mocno wyposażonym SUV-em, który rozmiarem wchodzi w rejon BMW X7 oraz Mercedesa GLS. To bardzo odważny kierunek, bo mówimy o segmencie, w którym klient nie wybiera auta wyłącznie kalkulatorem.

Jaecoo 9 idzie po największych

Według informacji autoGALERIA, Jaecoo 9 ma bazować na modelu Chery Fulwin T11. To chiński SUV o długości 5205 mm, szerokości 1998 mm i rozstawie osi 3120 mm. Te liczby od razu ustawiają go w klasie dużych, reprezentacyjnych SUV-ów. Nie jest to crossover udający luksus przez pionowy grill i ambientowe oświetlenie. To fizycznie duże auto, które ma dawać przestrzeń, komfort i efekt „przyjazdu” pod biuro, hotel albo dom pod miastem.

W kabinie przewidziano układ 2+2+2, czyli sześć miejsc, z dwoma indywidualnymi fotelami w drugim rzędzie. Coś podobnego mogliśmy doświadczyć chociażby w testach Hyundai Santa Fe. To ważny detal, bo pokazuje filozofię samochodu. Jaecoo 9 nie ma być maksymalnie praktycznym autobusem dla siedmiu osób. Ma być SUV-em, w którym pasażerowie drugiego rzędu czują się jak klienci klasy biznes, a nie jak dodatkowy bagaż.

Luksusowy SUV z Chin: Jaecoo 9.

EREV zamiast klasycznego plug-ina

Najciekawszy jest napęd. Jaecoo 9 nie ma być klasyczną hybrydą plug-in w europejskim rozumieniu. Mówimy raczej o układzie EREV, czyli samochodzie elektrycznym z range extenderem. W takim systemie koła napędzają silniki elektryczne, a jednostka spalinowa działa głównie jako generator energii. To rozwiązanie dobrze pasuje do dużego SUV-a, bo daje płynność jazdy elektryka, a jednocześnie usuwa największy strach kierowcy: zasięg.

Chińska specyfikacja bazowego Fulwina T11 wykorzystuje turbodoładowany silnik benzynowy 1.5 oraz jeden lub dwa silniki elektryczne. Dostępne mają być wersje z napędem na tył oraz na cztery koła. Najmocniejsza odmiana AWD oferuje 469 KM i 634 Nm, a sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 5,4 s. Energię magazynuje akumulator LFP o pojemności 39,92 kWh.

Dane z Chin mówią o nawet 220 km jazdy w trybie elektrycznym według CLTC i łącznym zasięgu przekraczającym 1400 km. W Europie wyniki WLTP byłyby niższe, ale nawet po korekcie taki zasięg robi wrażenie. Szczególnie w dużym, rodzinnym SUV-ie, który ma jeździć nie tylko po mieście, ale też na wakacje, w góry, na działkę i w trasę bez planowania ładowarek jak operacji wojskowej, o czym pisaliśmy przy okazji testu Hyundai Ioniq 5.

Wyposażenie Jaecoo 9: chińska metoda na premium

Chińskie marki świetnie rozumieją jedną rzecz: Europejczyk może nie ufać jeszcze ich prestiżowi, ale bardzo szybko zauważy wyposażenie. Dlatego Jaecoo 9 ma grać kartą „wszystko na pokładzie”. Jeżeli europejska wersja zachowa elementy znane z chińskiego Fulwina T11, dostaniemy naprawdę mocny zestaw.

Wnętrze ma oferować 30-calowy ekran, dodatkowy 17,3-calowy ekran dla pasażerów drugiego rzędu, system audio składający się z 23 głośników, fotele z podgrzewaniem, wentylacją i masażem oraz lodówkę z funkcją chłodzenia i… podgrzewania. Do tego dochodzą systemy wsparcia jazdy oparte m.in. na LiDAR-ach, platformie obliczeniowej NVIDIA Orin i zaawansowanych funkcjach półautonomicznych.

To brzmi jak lista wyposażenia auta za dużo większe pieniądze. I właśnie o to chodzi. Jaecoo nie ma historii BMW X7 ani Mercedesa GLS, więc musi zaskoczyć czymś innym: przestrzenią, technologią, komfortem i ceną. Chińczycy robią to coraz sprawniej. Już nie sprzedają wyłącznie „taniego samochodu z dużym ekranem”. Sprzedają obietnicę luksusu bez europejskiej marży za znaczek.

Luksusowy SUV z Chin: Jaecoo 9.

Cena może być najgroźniejszą bronią

W Chinach bliźniaczy Fulwin T11 kosztuje równowartość około 100–130 tys. zł. Oczywiście to nie znaczy, że w Europie Jaecoo 9 będzie kosztować tyle samo. Do ceny trzeba doliczyć transport, homologację, cła, podatki, lokalne wymagania, marżę importera i koszty budowy sieci sprzedaży. Ale nawet jeśli europejska cena znalazłaby się w okolicach 280–300 tys. zł, nadal byłaby to propozycja, która może zaboleć konkurencję.

Dla porównania BMW X7 i Mercedes-Benz GLS grają w Polsce w zupełnie innej lidze cenowej. To samochody, które po dodaniu sensownego wyposażenia potrafią bardzo szybko dotrzeć do miliona złotych. I tutaj Jaecoo może złapać część klientów za portfel. Nie tych, którzy od zawsze chcą mieć BMW albo Mercedesa. Raczej tych, którzy patrzą na fakturę, wyposażenie i pytają: czy naprawdę muszę dopłacać 200–300 tys. zł do logo na masce?

To może być szczególnie kuszące dla przedsiębiorców, rodzin z dużym budżetem, klientów flotowych i ludzi, którzy nie mają potrzeby udowadniania statusu klasyczną niemiecką marką. Jeśli Jaecoo 9 będzie dobrze wyciszone, wygodne, mocne i bogato wyposażone, część osób może uznać, że prestiż jest przereklamowany.

Premium to nie tylko wyposażenie

Tu dochodzimy do największego problemu. Luksusowy SUV nie jest smartfonem. W telefonie klient szybciej zaakceptuje nową markę, jeśli dostanie dobry ekran, baterię i aparat. Ba, nawet przy tych tanich chińskich autach klient mógł pomyśleć: dobra, zaryzykuję, przecież nie płacę dużej kwoty. W samochodzie za 300 tys. zł sprawa jest bardziej skomplikowana. Liczy się serwis, wartość rezydualna, dostępność części, jakość obsługi, doświadczenie dealerskie, wyciszenie, prowadzenie, trwałość i to, jak samochód starzeje się po pięciu latach.

BMW X7 i Mercedes GLS mają za sobą dekady budowania zaufania. Ich klienci wiedzą, czego się spodziewać. Wiedzą, jak wygląda serwis, jak działa finansowanie, jak auto będzie postrzegane i co oznacza znaczek na masce. Jaecoo dopiero musi tę pozycję zbudować, a dziś marka kojarzona jest głównie z tanimi autami, które wizualnie mocno przypominają europejskie modele. Nawet jeśli produkt będzie dobry, prestiż nie pojawia się z dnia na dzień.

I tu właśnie zaczyna się największe pytanie: czy klient premium faktycznie chce „rozsądnego luksusu”? Bo na papierze odpowiedź brzmi: tak. Każdy lubi dostać więcej za mniej. Ale w realnym świecie człowiek, który kupuje luksusowego SUV-a, często nie chce tłumaczyć swojego wyboru. BMW X7 i Mercedes GLS są rozpoznawalne natychmiast. Jaecoo 9 będzie wymagał wyjaśnień. A w segmencie premium to może być problem.

Luksusowy SUV z Chin: Jaecoo 9.

Chińczycy już nie proszą o uwagę. Oni ją biorą

Nie można jednak lekceważyć tempa, w jakim chińskie marki zmieniają europejski rynek. Jeszcze kilka lat temu wielu kierowców patrzyło na samochody z Chin z dystansem. Dziś ich udział w sprzedaży rośnie, a kolejne marki wchodzą do Europy z coraz bardziej dopracowanymi produktami. To nie jest chwilowa ciekawostka. To proces.

Jaecoo 9 może nie zabrać klientów najbardziej lojalnym fanom BMW i Mercedesa. Ale może zrobić coś innego: przesunąć granicę oczekiwań. Jeśli chiński SUV za około 300 tys. zł zaoferuje sześć miejsc, ogromny zasięg, 469 KM, świetne wyposażenie, masaże, ekrany, lodówkę i zaawansowane systemy wsparcia jazdy, to klient zacznie pytać, dlaczego europejska konkurencja każe za podobny, a czasami nawet niższy poziom dopłacać fortunę.

To może być największy wpływ Jaecoo. Nie natychmiastowa kradzież klientów z salonów BMW i Mercedesa, ale presja na cały segment. Chińczycy coraz częściej zmuszają uznane marki do tłumaczenia ceny. A to dla europejskiego premium sytuacja niewygodna.

Co sądzę o tym aucie?

Jaecoo 9 zapowiada się jak bardzo ciekawy SUV, ale jego sukces w Europie nie będzie zależał wyłącznie od specyfikacji. Ta już dziś wygląda mocno: ponad 5,2 m długości, układ 2+2+2, napęd EREV, 469 KM, wielki zasięg, ekrany, masaże, lodówka i technologia półautonomicznej jazdy. Na papierze to idealny przepis na samochód dla klienta, który chce komfortu klasy premium, ale nie chce płacić premium za sam znaczek.

Problem w tym, że BMW X7 i Mercedes-Benz GLS nie sprzedają tylko przestrzeni i wyposażenia. Sprzedają pozycję. Sprzedają spokój. Sprzedają historię, rozpoznawalność i pewność, że podjeżdżasz czymś, co każdy natychmiast rozumie.

Dlatego Jaecoo 9 może być świetną alternatywą dla racjonalnych klientów, ale trudnym wyborem dla tych, którzy kupują samochód także oczami innych. Chińczycy potrafią już zrobić luksusowy produkt. Teraz muszą przekonać Europę, że luksus z Chin nie jest kompromisem. To będzie dużo trudniejsze niż zbudowanie dużego SUV-a z wielkim ekranem.

Źródło zdjęcia głównego: Wikipedia.