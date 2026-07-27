TP-Link TL-WR1512X. Hotelowe Wi-Fi ma nowego wroga

Hotelowe Wi-Fi potrafi działać świetnie — dopóki nie spróbujesz przeprowadzić wideokonferencji, wysłać dużego pliku albo podłączyć do niego więcej niż jednego urządzenia. Dochodzi jeszcze kwestia bezpieczeństwa, bo korzystanie z tej samej sieci co kilkudziesięciu nieznajomych nie zawsze daje poczucie pełnej kontroli. TP-Link TL-WR1512X ma rozwiązać ten problem bez wożenia w walizce domowego routera wielkości tostera. Waży 187 gramów, jest zasilany przez USB-C i potrafi utworzyć własną sieć na bazie hotelowego Ethernetu, publicznego Wi-Fi, smartfona albo modemu komórkowego. Obsługuje Wi-Fi 6, VPN oraz nawet 60 urządzeń jednocześnie. Kosztuje około 330 zł, więc nie jest drobnym gadżetem kupowanym bez zastanowienia, ale dla osób często pracujących w podróży może szybko przestać być fanaberią.

TP-Link TL-WR1512X

TP-Link TL-WR1512X tworzy własną sieć w podróży

Publiczne Wi-Fi jest wygodne, ale rzadko daje użytkownikowi jakąkolwiek kontrolę. Nie decydujemy o ustawieniach routera, zabezpieczeniach, wydzieleniu urządzeń ani sposobie zarządzania ruchem. Czasami musimy też logować każde urządzenie osobno przez hotelową stronę, co przy laptopie, telefonie, tablecie i konsoli szybko staje się irytujące.

TP-Link TL-WR1512X działa jako pośrednik pomiędzy zastanym połączeniem a naszym sprzętem. Router łączy się z hotelową siecią, gniazdem Ethernet, smartfonem lub modemem USB, a następnie tworzy osobne Wi-Fi dla urządzeń użytkownika. Dzięki temu po jednorazowej konfiguracji laptop, telefon i pozostały sprzęt mogą łączyć się zawsze z tą samą, zapamiętaną siecią.

Nie oznacza to, że każdy hotelowy internet nagle stanie się szybki i bezpieczny jak firmowe łącze. Router nie wyczaruje dodatkowej przepustowości, gdy źródłowa sieć działa fatalnie. Może jednak uporządkować połączenie, zapewnić własne hasło, wydzielić sieć gościnną i ułatwić korzystanie z VPN.

TP-Link TL-WR1512X

Wi-Fi 6 AX1500 i nawet 60 podłączonych urządzeń

Router obsługuje dwupasmowe Wi-Fi 6 AX1500. W paśmie 5 GHz może osiągać do 1201 Mb/s, natomiast w paśmie 2,4 GHz do 300 Mb/s. Trzeba oczywiście pamiętać, że są to maksymalne wartości połączenia bezprzewodowego, a rzeczywista prędkość internetu będzie zależeć od źródłowego łącza, warunków radiowych i podłączonych urządzeń.

Pasmo 5 GHz sprawdzi się podczas wideokonferencji, przesyłania większych plików, streamingu czy pracy w chmurze. Wolniejsze 2,4 GHz zapewnia zwykle większy zasięg i może przydać się w przypadku starszych urządzeń albo sprzętu znajdującego się dalej od routera.

Według danych producenta TP-Link TL-WR1512X może obsługiwać do 60 urządzeń jednocześnie. W typowym pokoju hotelowym trudno będzie zbliżyć się do tego limitu, ale możliwość podłączenia większej liczby sprzętów ma znaczenie podczas wyjazdu grupowego, pracy małego zespołu albo korzystania z routera w tymczasowym biurze. Funkcja QoS i kontrola przepustowości pomagają rozdzielić dostępne pasmo tak, by jedno pobieranie nie zabiło trwającej obok rozmowy wideo.

Mały router, ale z rozsądnym zestawem portów

Obudowa ma około 119 × 90 × 34 mm, a całość waży zaledwie 187 gramów. TP-Link TL-WR1512X powinien więc bez problemu zmieścić się w kieszeni plecaka, torbie na laptopa, a nawet większej kieszeni kurtki.

Mobilność zwiększa zasilanie przez USB-C. Router można podłączyć do ładowarki od smartfona, portu USB w laptopie albo powerbanku. To ważne, ponieważ w urządzeniu nie ma wbudowanego akumulatora. W terenie potrzebujemy więc dodatkowego źródła energii, ale nie musimy wozić specjalnego zasilacza.

Na obudowie umieszczono gigabitowy port WAN/LAN, dodatkowy gigabitowy LAN i USB 3.0. Ten ostatni może służyć do tetheringu przewodowego ze smartfona, obsługi modemu komórkowego albo udostępniania pamięci masowej.

Dwa porty Ethernet pozwalają również podłączyć przewodowo laptop, telewizor, konsolę czy inne urządzenie wymagające stabilnego połączenia. Nie jest to rozbudowany przełącznik sieciowy, ale jak na tak niewielki sprzęt zestaw złączy wygląda sensownie.

TP-Link TL-WR1512X

Siedem trybów pracy zamiast jednego zastosowania

Największą zaletą routera może być jego elastyczność. Urządzenie oferuje tryby Router, Tethering USB, Modem USB 3G/4G/5G, Hotspot, Punkt dostępowy, Wzmacniacz sygnału oraz Klient.

W hotelu TP-Link TL-WR1512X może połączyć się z dostępnym Wi-Fi i utworzyć własną sieć. W apartamencie wyposażonym w gniazdo Ethernet może działać jak klasyczny router. W samochodzie, pociągu lub miejscu bez stałego łącza wykorzysta tethering ze smartfona albo kompatybilny modem USB.

Tryb wzmacniacza sygnału może przydać się również w domu, choć kupowanie tego modelu wyłącznie jako repeatera za około 330 zł nie byłoby najbardziej opłacalnym pomysłem. To produkt, którego sens wynika z połączenia wielu funkcji w jednej niewielkiej obudowie, a nie z przewagi w pojedynczym zastosowaniu.

Konfiguracja odbywa się za pomocą aplikacji TP-Link Tether na Androida i iOS albo przez klasyczny interfejs internetowy. To dobre rozwiązanie, ponieważ w podróży nie zawsze mamy ochotę otwierać laptop tylko po to, by zmienić podstawowe ustawienia sieci.

VPN i WPA3 mają znaczenie poza domem

TP-Link TL-WR1512X obsługuje OpenVPN, WireGuard, PPTP oraz L2TP. Dwa pierwsze protokoły będą szczególnie interesujące dla użytkowników chcących korzystać z własnego serwera VPN lub kompatybilnej usługi.

Router może objąć połączeniem VPN wszystkie podłączone do niego urządzenia. Nie trzeba więc instalować i konfigurować osobnej aplikacji na każdym laptopie, telefonie czy tablecie. Jest to wygodne zwłaszcza w przypadku urządzeń, które nie oferują łatwej obsługi wybranej usługi VPN.

Trzeba przy tym uczciwie zaznaczyć, że sam router nie zapewnia anonimowości ani automatycznie nie tworzy płatnej usługi VPN. Obsługuje odpowiednie protokoły, ale użytkownik nadal potrzebuje dostępu do serwera lub zewnętrznego dostawcy.

Za ochronę lokalnej sieci bezprzewodowej odpowiada WPA3. Dostępne są również sieć gościnna, kontrola dostępu i kontrola rodzicielska. W warunkach domowych są to dziś funkcje dość standardowe, lecz w urządzeniu ważącym 187 gramów i przeznaczonym do podróży tworzą bardziej kompletny zestaw.

TP-Link TL-WR1512X

Czy warto kupić TP-Link TL-WR1512X za 330 zł?

TP-Link TL-WR1512X jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 330 zł i został objęty trzyletnią gwarancją. Nie jest to urządzenie potrzebne każdemu. Osoba wyjeżdżająca dwa razy w roku i korzystająca głównie ze smartfona może po prostu uruchomić hotspot i oszczędzić pieniądze.

Sytuacja zmienia się w przypadku ludzi regularnie podróżujących służbowo, pracujących z hoteli lub wynajmowanych apartamentów. Własna, zapamiętana sieć dla kilku urządzeń, obsługa VPN, dwa gigabitowe porty i możliwość wykorzystania różnych źródeł internetu mogą realnie upraszczać codzienną pracę.

To także ciekawe rozwiązanie dla rodzin podróżujących z większą liczbą urządzeń. Zamiast podłączać osobno telefony, tablety, laptop i konsolę do hotelowego Wi-Fi, można skonfigurować jedno połączenie i korzystać z własnej sieci.

Najważniejsze jest właściwe rozumienie tego produktu. TP-Link TL-WR1512X nie zastępuje operatora komórkowego, nie ma własnego modemu i nie działa bez zasilania. Bierze jednak dostępne połączenie i pozwala korzystać z niego na własnych zasadach. Dla osoby, która zarabia przez internet i często robi to poza domem, właśnie ta kontrola może być warta więcej niż kolejne miejsce w walizce zaoszczędzone kosztem stabilnego Wi-Fi.

Zobacz także inne nasze artykuły z kategorii Internet.

Źródło zdjęć: www.depositphotos.com