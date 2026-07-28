Promocja Logitech MX. 172 zł zwrotu. Czas na nową mysz?

Sprzęt do pracy kupujemy rzadziej niż smartfony, ale korzystamy z niego po kilka godzin dziennie. Dlatego dobra mysz lub wygodna klawiatura potrafią poprawić komfort bardziej niż kolejna modna aplikacja do produktywności. Problem w tym, że urządzenia z serii MX nigdy nie należały do najtańszych. Promocja Logitech MX ma teraz częściowo obniżyć koszt zakupu, oferując do 172 zł zwrotu na konto. Akcja obejmuje najnowszą mysz MX Master 4 oraz inne wybrane produkty z profesjonalnej linii producenta. Trzeba jednak spełnić kilka warunków i pamiętać, że cashback nie jest rabatem naliczanym od razu przy kasie.

Promocja Logitech MX

Promocja Logitech MX daje dwa poziomy zwrotu

Zasady są proste, choć przed zakupem warto dokładnie sprawdzić listę produktów. Osoba kupująca samą mysz MX Master 4 otrzyma 64 zł zwrotu. Aby zwiększyć cashback do 172 zł, trzeba dołączyć drugi produkt z serii MX uczestniczący w promocji.

Nie wystarczy więc kupić dwóch dowolnych akcesoriów Logitecha. W zestawie uprawniającym do maksymalnego zwrotu musi znaleźć się właśnie MX Master 4. Dopiero do niej można dobrać klawiaturę, mysz ergonomiczną, kamerę lub inne urządzenie wskazane w regulaminie.

Promocja obowiązuje w sklepach Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, iSpot, Komputronik, Morele, X-kom oraz w oficjalnym sklepie internetowym Logitecha. Przed złożeniem zamówienia dobrze porównać ceny u kilku partnerów. Cashback brzmi atrakcyjnie, ale zwykła różnica cenowa pomiędzy sklepami może czasami okazać się większa niż późniejszy zwrot.

Promocja Logitech MX

Jak odebrać cashback za produkty Logitech MX?

Pierwszym krokiem jest zakup sprzętu w terminie od 27 lipca do 25 sierpnia 2026 roku. Trzeba zachować paragon lub fakturę, ponieważ dowód zakupu będzie potrzebny podczas rejestracji.

Zgłoszenia nie można wysłać od razu. Należy odczekać 14 dni, a następnie wypełnić formularz dostępny na stronie akcji. Po przesłaniu danych użytkownik otrzyma potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Formularz zgłoszeniowy na stronie akcji promocyjnej.

Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany, organizator przeleje odpowiednią kwotę bezpośrednio na wskazane konto bankowe. Wypłata ma nastąpić w ciągu 30 dni od zatwierdzenia zgłoszenia.

To typowy mechanizm cashback. W sklepie płacimy pełną cenę, a oszczędność pojawia się dopiero później. Największym zagrożeniem nie jest więc skomplikowany regulamin, lecz zwykłe zapomnienie o wysłaniu formularza po wymaganych 14 dniach.

MX Master 4 jest obowiązkowym elementem zestawu

Centralnym punktem akcji pozostaje MX Master 4. Seria ta od lat jest kojarzona z użytkownikami, którzy spędzają wiele godzin w arkuszach, przeglądarce, programach graficznych i aplikacjach do montażu.

Promocja Logitech MX

To nie mysz projektowana przede wszystkim do dynamicznych strzelanek. Ma zapewniać wygodę, precyzyjne przewijanie i szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji. Właśnie dlatego najwięcej zyskają na niej osoby traktujące komputer jako podstawowe narzędzie pracy.

Zwrot 64 zł może być dobrym dodatkiem dla kogoś, kto i tak planował kupić najnowszy model. Sam cashback nie powinien jednak być powodem do wymiany sprawnej myszy. Największy sens promocja ma wtedy, gdy obecny sprzęt jest już zużyty albo wyraźnie ogranicza codzienną pracę.

Jaki drugi produkt wybrać?

Naturalnym uzupełnieniem MX Master 4 będzie klawiatura. MX Keys S i mniejsza MX Keys Mini stawiają na niski profil, cichą pracę oraz płynne pisanie. Pełnowymiarowy model sprawdzi się u osób korzystających z bloku numerycznego, natomiast wersja Mini zostawi więcej miejsca na biurku.

Promocja Logitech MX

Dla użytkowników preferujących wyraźniejszy skok przygotowano MX Mechanical i MX Mechanical Mini. To niskoprofilowe klawiatury mechaniczne, które mają łączyć bardziej zdecydowaną pracę przełączników z elegancką, biurową konstrukcją.

Promocja Logitech MX

W promocji uczestniczą także urządzenia ergonomiczne. MX Vertical ustawia dłoń w bardziej pionowej pozycji, a MX Ergo S wykorzystuje manipulator kulkowy. Oba rozwiązania wymagają przyzwyczajenia, ale mogą zainteresować osoby odczuwające dyskomfort podczas wielogodzinnego korzystania z tradycyjnej myszy.

Promocja Logitech MX

Twórcy mogą natomiast spojrzeć w stronę kamery MX Brio lub konsoli MX Creative Console. Pierwsza ma poprawić jakość obrazu podczas wideokonferencji, a druga przyspieszyć obsługę aplikacji do montażu, grafiki i obróbki zdjęć.

Dobry moment na zakup, ale pod jednym warunkiem

Zwrot 172 zł brzmi dobrze, ale wymaga zakupu dwóch urządzeń. Nie ma więc sensu dokładać do koszyka niepotrzebnej klawiatury lub kamery wyłącznie po to, aby osiągnąć wyższy poziom cashbacku. To nadal wydatek, a nie sposób na zarabianie pieniędzy.

Najbardziej rozsądny scenariusz dotyczy osoby, która już planowała wymianę myszy i klawiatury albo budowę kompletnego stanowiska pracy. W takim przypadku promocja Logitech MX pozwala odzyskać zauważalną kwotę bez zmiany wcześniej podjętej decyzji zakupowej.

Przed finalizacją zamówienia trzeba jednak sprawdzić trzy rzeczy: cenę produktu u wszystkich partnerów, dokładną listę modeli objętych akcją oraz termin przesłania zgłoszenia. Dopiero wtedy cashback stanie się realną oszczędnością, a nie tylko efektownym hasłem na banerze.

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