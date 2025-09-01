Projektor Dangbei Freedo za 2299 zł. Jesienią też dasz radę!

Lato chyli się ku końcowi, ale kto powiedział, że musimy żegnać je w ciszy i spokoju? Dzięki projektorowi Dangbei Freedo można pooglądać filmy czy seriale. W plenerze! A to wszystko bez kabli, kombinowania i noszenia połowy mieszkania w torbie. Ostatnie ciepłe wieczory aż proszą się o coś więcej niż tylko przewijanie telefonu na kanapie. Wyobraź sobie: znajomi, koc, coś dobrego do jedzenia, a nad głową gwiazdy i… seans ulubionego serialu albo filmu. Brzmi jak plan?

Projektor Dangbei Freedo.

Ostatnie dni lata – coś więcej niż tylko pakowanie plecaków

Sierpień to ten moment, kiedy wszyscy nagle zaczynają myśleć o końcu wakacji, powrocie do szkoły czy pracy, i już czujemy w powietrzu jesień. Ale serio, szkoda byłoby przesiedzieć ostatnie ciepłe wieczory w domu. Piknik w parku, wypad do ogrodu czy nawet balkonowa impreza – to wszystko można podkręcić w prosty sposób: plenerowym kinem.

I tutaj na scenę wchodzi mały, ale sprytny projektor od Dangbei. Nie potrzebujesz telewizora na pół ściany ani komputera z tysiącem kabli. Wystarczy Freedo, telefon z hotspotem i już Netflix, Disney+ czy Prime Video lądują na ścianie, płótnie albo suficie.

Kino, które mieści się w plecaku

Freedo to sprzęt, który waży niewiele ponad kilogram, a rozmiarami przypomina większy kubek termiczny. Serio – wrzucasz go do plecaka i możesz iść w świat. Na jednym ładowaniu bateria 60 Wh wystarczy na obejrzenie pełnometrażowego filmu (około 2,5 godziny) albo na muzyczne tło imprezy przez sześć godzin. W praktyce oznacza to, że kilka odcinków Wednesday pod gołym niebem da się obejrzeć od początku do końca bez stresu, że nagle zgaśnie ekran.

A obraz? Od 40 do 180 cali, w jakości FullHD, z opcją nawet 4K, jeśli podepniesz kabel HDMI. Do tego jasność do 450 lumenów ISO i wsparcie HDR – czyli nawet zachód słońca nie popsuje klimatu.

Obraz na ścianie, suficie albo gdziekolwiek

Freedo ma podnóżek z szerokim zakresem regulacji, więc możesz wycelować obraz praktycznie wszędzie – na ekran, pustą ścianę, a nawet sufit, jeśli masz ochotę na wieczorne kino „na leżąco”. Brak wielkiej instalacji, brak kombinowania – po prostu stawiasz i oglądasz.

A żeby nie było tylko ładnie, ale też dobrze brzmiało – projektor ma wbudowany głośnik 6W z systemem przestrzennym 360 stopni, wspierający Dolby Audio i Dolby Digital. W praktyce: słychać go na tyle dobrze, że spokojnie ogarnie seans w ogrodzie czy na pikniku.

Kino i powerbank w duecie

Żeby przedłużyć zabawę, Dangbei dorzuca jeszcze powerbank Freedo – i to nie byle jaki. Ma pojemność 16 200 mAh, czyli w praktyce: podładowanie projektora niemal do pełna i obejrzenie kolejnego filmu po przerwie na pizzę. Do tego dwa wejścia USB (A i C), czytelny wyświetlacz i skórzany pasek, dzięki któremu wygląda bardziej jak designerski gadżet niż zwykła bateria.

Ile kosztuje kino pod gwiazdami, czyli Dangbei Freedo?

Tutaj też nie ma niespodzianki – za projektor Dangbei Freedo zapłacimy 2299 zł (klikając tutaj zostaniesz przeniesiony do Media Expert), powerbank kosztuje 399 zł, a zestaw – czyli pełen pakiet plenerowej rozrywki – 2599 zł. Sprzęt można kupić w największych sieciówkach z elektroniką: MediaExpert, Euro RTV AGD, x-kom, Komputronik, Electro, Avans, Morele czy OleOle.

Gwiazdy na niebie i na ekranie

Na koniec: czy to rozwiązanie dla każdego? Pewnie nie – jeśli ktoś woli oglądać seriale tylko na 55-calowym telewizorze w salonie, to raczej nie kupi projektora do plecaka. Ale jeśli lubisz spontaniczne spotkania ze znajomymi, masz ogród, balkon albo po prostu kochasz vibe kina pod gołym niebem, to Freedo daje coś więcej niż tylko obraz. Daje klimat.

Bo w końcu – co może być lepszego niż wieczór z ulubionym filmem, dobrym towarzystwem i gwiazdami nad głową? Tak, też tak myślę. Dlatego warto rozważyć jego zakup. Tym bardziej, że to solidny sprzęt, który posłuży Ci przez długi czas.

