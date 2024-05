Test projektora EPSON EH-LS650B – kino w domowym zaciszu

Kinowa jakość to coś, do czego dąży każdy miłośnik filmów. Jak ją uzyskać? Wyposażając salon w wysokiej jakości urządzenie. Czy taki jest laserowy projektor EPSON EH-LS650B? Co takiego oferuje ten model i czy naprawdę wart jest swojej ceny? Sprawdźmy to!

Test EPSON EH-LS650B. Projektor laserowy dla wymagających kinomanów.

Zawartość opakowania projektora EPSON EH-LS650B

Jeśli po urządzeniu takiej klasy spodziewaliście się masy akcesoriów znajdujących się w opakowaniu, to czeka was miła niespodzianka. W pudełku wraz z projektorem znajdziemy jedynie instrukcję użytkownika, kartę gwarancyjną, pilot i baterie, a także kabel zasilający. I już… Jednak czy coś więcej jest nam potrzebne? Oczywiście, że nie. Wszystko, co wymagane jest do sterowania urządzeniem, znajdziemy w zestawie.

Warto jednak wspomnieć o tym, że do projektora EPSON EH-LS650B możemy dokupić dedykowany do modeli krótkiego rzutu ekran ALR, z którym stworzy idealny zestaw. W ofercie producenta znajdziemy dwa modele – Laser TV 120″ ALR Screen ELPSC36 oraz Laser TV 100″ ALR Screen ELPSC35. Obraz wyświetlany na takim ekranie jest krystalicznie czysty, dzięki czemu zyskujemy jakość kinową w naszym domu. Oczywiście, projektor bez problemu wyświetli obraz na naszej ścianie, jednak w połączeniu ze wspomnianymi ekranami doświadczymy najlepszej jakości, jaką może zaoferować nam EH-LS650B. Dlatego też dokupienie ekranu jest kluczową kwestią. Szczerze? Jeśli już kupujecie projektor laserowy, wydaje mi się, że wręcz obowiązkową opcją jest nabycie także takiego ekranu.

Rozmiar i jakość wykonania projektora EPSON EH-LS650B

Projektory wysokiej klasy przyzwyczaiły nas do sporych rozmiarów i podobnie jest w przypadku EPSON EH-LS650B. Sprawę trzeba postawić jasno, projektor ten nie należy do najmniejszych, co dla wielu może stanowić problem (467‎ mm szerokości x 400 mm głębokości x 153 mm wysokości przy ok. 8 kilogramach wagi). Z racji tego, że jest to urządzenie korzystające z techniki rzutu ultrakrótkiego, co w prostym tłumaczeniu oznacza ulokowanie projektora tuż pod (ewentualnie nad) ekranem/ścianą, na którą rzucany jest obraz, może zabrać sporo przestrzeni roboczej na komodzie. Chcąc jednak oglądać filmy w najwyżej jakości, trzeba pójść na ustępstwa i rozmiar urządzenia jest jednym z nich.

Z drugiej jednak strony projektory oferujące ultrakrótki rzut to chyba najlepsza opcja z możliwych. Nie musimy szukać dla niego miejsca, np. wiercąc w suficie, bądź siedząc tuż przy sprzęcie podczas oglądania materiałów. Stawiamy go blisko ściany – wystarczy tylko 30 cm – i cieszymy się bardzo dużym i wybitnie ostrym obrazem. Według mnie to właśnie laserowe projektory krótkiego rzutu w przypadku kin domowych są przyszłością.

Wymiary i waga projektora EPSON EH-LS650B w pewnym stopniu przekładają się na jego wykonanie – urządzenie jest stabilne i świetnie spasowane, a materiały użyte przy produkcji stoją na bardzo wysokim poziomie. Nie ma się do czego przyczepić. Sam sprzęt prezentuje się dobrze. Obudowa została wykonana z matowego tworzywa sztucznego w ciemnym, czarnym kolorze (dostępna jest także biała wersja kolorystyczna), z lewej strony urządzenia znajdziemy otwór wentylacyjny oraz blokadę Keningston, natomiast prawa strona wyposażona została w przycisk zasilania, a także mechanizm do ręcznego regulowania ostrości, który został zamknięty za plastikową zaślepką. Na spodzie urządzenia, oprócz trzech nóżek, z czego dwie przednie nóżki są regulowane, znajdziemy dostęp do filtra powietrza.

To, co od razu rzuca się w oczy, to przód urządzenia, a raczej maskownica, wykonana z metalowej siatki, za którą skrywa się system nagłośnienia wykonany przez Yamahę. Na środku znalazło się logo producenta.

A tył? To właśnie tam znajdziemy wszelkie złącza. “Na zapleczu” EPSON EH-LS650B znajdziemy porty, wśród których są:

2x HDMI 2.1 (jedno z eARC/ARC, przepustowość 10 lub 18 Gb/s)

2x USB 2.0 typu A,

1x USB typu A (z zasilaniem 2.0 A)

1x wyjście optyczne

1x miniUSB (serwisowe)

1x złącze zasilające

Co ciekawe, jeśli chcielibyście, aby urządzenie to zastąpiło wam w pełni telewizor, to na pokładzie nie znajdziemy złączy antenowych. Pamiętajmy, że mamy XXI wiek i wydaje mi się, że powoli odchodzimy od anten, czego efektem jest zastosowanie w tym przypadku Android TV. Co więcej, projektor EPSON EH-LS650B nie został także wyposażony w port RJ-45 do przewodowego podłączenia łącza internetowego. Do połączenia z siecią musi wystarczyć nam Wi-Fi 5. Oczywiście, mamy tutaj także do dyspozycji bezprzewodową łączność Bluetooth.

Do sterowania projektorem EPSON EH-LS650B wystarczy mały pilot

Jak przystało na nowoczesne urządzenie multimedialne, projektor EPSON EH-LS650B posiada funkcje smart, co oznacza, że korzysta z systemu Android TV. Gorszą wiadomością jest to, że urządzeniem nie możemy sterować za pomocą aplikacji na telefonie/tablecie, jednak w zestawie znajdziemy niewielki, dobrze wykonany i świetnie leżący w dłoni pilot, na którym umieszczono najpotrzebniejsze funkcje. Dziwne jest jednak to, że na pilocie nie znalazł się dedykowany przycisk np. do Netflixa, czy Disney+, co w dzisiejszych czasach wydaje się dość normalne. Chociaż, z drugiej strony może to i lepiej? Pilot zasilany jest za pomocą dwóch baterii AAA, które znajdziemy w zestawie i łączy się z projektorem nie tylko za pomocą podczerwieni, ale także przez Bluetooth.

Dzięki systemowi Android TV mamy także dostęp do asystenta głosowego Google, w związku z czym mamy możliwość sterowania funkcjami smart za pomocą komend głosowych.

Dostępna aplikacja Epson Setting Assistant pozwala nam na kalibrację obrazu, którą praktycznie wykonuje sama. Jeśli jednak ktoś jest bardziej “obeznany w temacie” producent dał użytkownikowi możliwość 8-punktowej kalibracji obrazu z możliwością wybrania koloru powierzchni, na którą rzutowany będzie obraz (jeśli jest inny niż biały). Ręcznie regulowana może być także ostrość za pomocą mechanizmu, o którym wspomniałem wcześniej.

Oglądaj filmy i ciesz się sportem i grami

Do wyświetlania obrazu EPSON EH-LS650B z technologią 3LCD wykorzystuje trzy ciekłokrystaliczne panele w barwach składowych RGB, dzięki czemu obraz jest jasny, bo świeci nie tylko biel, ale też kolory, które są naprawdę nasycone. To zdecydowanie wyróżnia projektory marki EPSON wśród tego typu urządzeń. Oglądanie filmów to czysta przyjemność, a dzięki regulacji ostrości i wielkości obrazu (do 120″), jaką możemy uzyskać, z pewnością poczujemy się jak w kinie.

Projektor radzi sobie wzorowo w ciemnych pomieszczeniach, a co z tymi jaśniejszymi? Tutaj też nie ma problemu – nawet te ciemniejsze sceny są widoczne, kolory w dalszym ciągu nasycone. Czerń, co normalne, w takich warunkach wypada nieco słabiej. Na jakość wyświetlanych materiałów z pewnością ma wpływ także typ ekranu, z jakiego korzystamy, ale oglądanie filmów jeszcze przed zmrokiem w dalszym ciągu jest komfortowe.

Test EPSON EH-LS650B. Projektor laserowy – obraz wyświetlany w dzień.

Czerń stoi na wysokim (czyli naprawdę czarnym) poziomie. Gracze docenią to, że mamy do czynienia ze standardem HDR10 oraz HLG HDR, co docenią gracze. Naprawdę, nie ma się do czego przyczepić w kwestii jakości oferowanego obrazu, co nawet przy takiej cenie nie jest oczywistością.

Test EPSON EH-LS650B. Projektor laserowy – obraz wyświetlany w nocy.

Choć natywna rozdzielczość obrazu, jaką oferuje EPSON EH-LS650B to 1080p, czyli Full HD to z racji wykorzystania technologii skalowania 4K PRO-UHD to co widzimy jest w jakości 4K. Jak to możliwe? Chodzi o dublowanie obrazu przy jego minimalnym przesunięciu. Projektor EPSON EH-LS650B daje również radę jako ekran do grania w gry w nieosiągalnej dla monitorów skali. Niskie opóźnienie przyda się także przy oglądaniu transmisji sportowych. Euro tuż, tuż, a oglądanie meczów w takiej skali z jakością 4K sprawi, że poczujesz się jak na trybunach.

Test EPSON EH-LS650B. Projektor laserowy – obraz wyświetlany w nocy.

JA co z kwestią kultury pracy? Projektor w trybie normalnej pracy generuje ok. 35 dB hałasu, a w trybie ekonomicznym jest to o ponad 10 dB ciszej. Liczby te prezentują się dobrze, a zważając na to, że urządzenie będzie znajdowało się przy ścianie/ekranie, oddalonej od kanapy, na generowany hałas nawet nie zwrócicie uwagi. O ile hałasem można to nazwać. Sprzęt jest po prostu bardzo cichy.

Test EPSON EH-LS650B. Projektor laserowy – obraz wyświetlany w dzień.

YAMAHA daje pokaz siły

W parze z wysokiej jakości obrazem powinien iść także dźwięk, za który w przypadku projektora EH-LS650B odpowiadała firma YAMAHA. I ta współpraca wyszła wzorowo, ponieważ decydując się na zakup projektora, w “gratisie” dostajemy także świetne nagłośnienie. Dźwięk jest nie tylko donośny, ale także krystalicznie czysty, dzięki czemu możemy zaoszczędzić na dodatkowych głośnikach, jeśli takowych nie posiadamy. Oczywiście, ustawienia pozwalają na wybranie trybów, dzięki czemu bez problemu znajdziecie ten, który spełni wasze oczekiwania.

Test EPSON EH-LS650B. System dźwięku przygotowany przez YAMAHA to najwyższa jakość. Szczerze? Nie potrzebujesz zewnętrznego zestawu audio!

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca projektor

EPSON EH-LS650B