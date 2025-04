Kochani, maj zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza jedno – fani Star Wars już zacierają ręce. Grupa LEGO właśnie ogłosiła świeżutką falę dziewięciu zestawów LEGO Star Wars, które zadebiutują dokładnie 1 maja 2025 roku. Idealnie, bo już trzy dni później, 4 maja, celebrujemy Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen.

Ale zanim zaczniecie układać w głowie plan zakupów, mamy dla Was coś jeszcze lepszego! LEGO Polska dorzuca do galaktycznego tortu kilka naprawdę smakowitych wisienek – i to na Lotnisku Chopina w Warszawie. Od 25 kwietnia szykujcie aparaty – w hali odlotów stanie foto spot z kultowymi postaciami z uniwersum LEGO Star Wars. A jeśli lecicie z dzieciakami (albo sami macie ochotę się pobawić – nie oceniamy), za kontrolą bezpieczeństwa czeka strefa budowania. Wszystko dostępne do 4 maja.

LEGO Star Wars świętuje 25-lecie!

No i wisienka numer dwa: w sam dzień Gwiezdnych Wojen – 4 maja – na lotnisku wspólnie zbudujemy dwumetrową figurę Dartha Vadera. Z klocków. Tak, dobrze czytacie. 2 metry. Klocki. Taki Darth Vader to nie przelewki – będzie ciemna strona mocy, ale w wersji XXL.

A co w pudełkach? Mamy między innymi kolekcjonerski Patrolowiec typu Firespray Jango Fetta (2970 elementów czystej satysfakcji), hełmy Kylo Rena i Jango Fetta, astromechanicznego droida Choppera z serii Ahsoka, a nawet trójwymiarowe logo Star Wars do postawienia na półce. Kto zbiera, ten wie, że będzie gorąco.

Do tego BrickHeadzi, nowy myśliwiec U-Wing, wahadłowiec Kylo Rena i kilka smaczków kolekcjonerskich, które spokojnie mogą stać się ozdobą każdego salonu lub… biura fana.

Gdzie kupić LEGO Star Wars?

Dla tych, którzy nie mogą się doczekać – wybrane zestawy są już dostępne w przedsprzedaży. A między 1 a 5 maja członkowie LEGO Insiders dostaną limitowany breloczek z miniaturowym statkiem Jango Fetta -przy zakupie nowego zestawu LEGO Star Wars Patrolowiec typu Firespray Jango Fetta – oczywiście do wyczerpania zapasów, więc kto pierwszy, ten zyskuje.

Dodatkową atrakcją jest konkurs LEGO Ideas: „Zbuduj kryjówkę łowcy nagród”, skierowany do fanów, którzy chcą mieć wpływ na przyszłe projekty marki. Więcej szczegółów na stronie : LEGO.build/IdeasSW

25 lat to kawał historii – i idealny moment, żeby wrócić do ulubionego świata. A może wciągnąć do niego młodsze pokolenie? Tak czy inaczej, coś czujemy, że w tej galaktyce znów będzie się działo.

