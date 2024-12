Prezent dla faceta? Zobacz LEGO F1 2025. Może kupisz sobie?

Święta zbliżają się nieubłaganie, a Ty nadal nie wiesz jaki prezent dla faceta będzie najlepszy? Jeśli mogę coś zasugerować, warto spojrzeć w kierunku… klocków. Zobacz nowość: LEGO F1 2025. Jest tylko jeden spory problem. Większość z nich pojawi się w przyszłym roku. Wydaje mi się jednak, że warto poczekać. Zresztą, sam zobacz.

Nowość: LEGO F1 2025. Obie marki kontynuują współpracę.

Zabawki są tylko dla dzieci? Cóż, nie powiedziałbym. Szczególnie patrząc na współpracę LEGO i Formuła 1. Nowa kolekcja trafi na rynek już niebawem, bowiem podpisano wieloletnie partnerstwo strategiczne obu marek. Co to będzie? LEGO F1 2025 nawiązuje do zespołów F1 i obejmuje takie serie jak: LEGO DUPLO, LEGO City, LEGO Speed Champions, a także LEGO Collectibles. Dzięki temu każdy fan „królowej motorsportu” znajdzie coś dla siebie. Tym bardziej, że w przyszłym roku Formuła 1 świętuje 75-lecie.

Nowość: LEGO F1 2025. Obie marki kontynuują współpracę.

Sprawdź przy okazji jak wygląda LEGO Icons Endurance.

Nowość: LEGO F1 2025. Obie marki kontynuują współpracę.

Szczegółowe informacje na temat LEGO F1 2025

LEGO® DUPLO®:

LEGO DUPLO Town F1 Team Samochody wyścigowe i kierowcy – Wiek: 2+ lat – Klocki: 70 – Nr produktu: 10445 – Wymiary: Zestaw ma ponad 16 cm wysokości, 38 cm szerokości i 6 cm głębokości. – Dostępne: 1 stycznia 2025 r.



Nowość: LEGO F1 2025. Obie marki kontynuują współpracę.

LEGO® City:

LEGO City F1® Williams Racing i Haas F1 Samochody wyścigowe – Wiek: 4+ lat – Klocki: 92 – Nr produktu: 60464 – Wymiary: Zestaw ma ponad 3 cm wysokości, 11 cm długości i 5 cm szerokości. – Dostępne: 1 stycznia 2025 r.



LEGO City F1® Pas startowy z samochodami wyścigowymi VCARB i Sauber – Wiek: 6+ lat – Klocki: 313 – Nr produktu: 60474 – Wymiary: Zestaw ma ponad 3 cm wysokości, 14 cm długości i 5 cm szerokości. – Dostępne: 1 stycznia 2025 r.



LEGO City F1® Kierowca z samochodem wyścigowym McLaren – Wiek: 6+ lat – Klocki: 86 – Nr produktu: 60442 – Wymiary: Zestaw ma ponad 3 cm wysokości, 14 cm długości i 5 cm szerokości. – Dostępne: 1 stycznia 2025 r.



LEGO City F1® Pit Stop i załoga z bolidem Ferrari – Wiek: 6+ lat – Klocki: 322 – Nr produktu: 60443 – Wymiary: Zestaw ma ponad 8 cm wysokości, 14 cm długości i 5 cm szerokości. – Dostępne: 1 stycznia 2025 r.



LEGO City F1® Garaż oraz samochody Mercedes-AMG i Alpine – Wiek: od 7 lat – Klocki: 678 – Nr produktu: 60444 – Wymiary: Zestaw ma ponad 7 cm wysokości, 46 cm długości i 17 cm szerokości. – Dostępność: 1 stycznia 2025 r.



LEGO City F1® Ciężarówka z bolidami F1 RB20 i AMR24 – Wiek: 8+ lat – Klocki: 1,086 – Nr produktu: 60445 – Wymiary: Zestaw ma 9 cm wysokości, 44 cm długości i 7 cm szerokości. – Dostępne: 1 stycznia 2025 r.



Nowość: LEGO F1 2025. Obie marki kontynuują współpracę.

LEGO® Speed Champions:

LEGO Speed Champions Samochód wyścigowy Ferrari SF-24 F1 – Wiek: 10+ lat – Ilość elementów: 275 – Nr produktu: 77242 – Wymiary: Zestaw ma ponad 4 cm wysokości, 20 cm długości i 7 cm szerokości. – Przedsprzedaż w wybranych regionach: 21 listopada 2024 r. – Dostępność: 1 marca 2025 r.



LEGO Speed Champions Samochód wyścigowy F1 Oracle Red Bull Racing RB20 – Wiek: 18+ lat – Ilość elementów: 251 – Nr produktu: 77243 – Wymiary: Zestaw ma ponad 4 cm wysokości, 20 cm długości i 7 cm szerokości. – Przedsprzedaż: 21 listopada 2024 r. – Dostępność: 1 marca 2025 r.



LEGO Speed Champions Samochód wyścigowy F1 Mercedes-AMG PETRONAS W15 – Wiek: 10+ lat – Klocki: 267 – Nr produktu: 77244 – Wymiary: Zestaw ma ponad 2 cm wysokości, 20 cm długości i 8 cm szerokości. – Przedsprzedaż w wybranych regionach: 21 listopada 2024 r. – Dostępność: 1 marca 2025 r.



LEGO Speed Champions Samochód wyścigowy Aston Martin Aramco F1® AMR24 – Wiek: 10+ lat – Klocki: 269 – Nr produktu: 77245 – Wymiary: Zestaw ma ponad 4 cm wysokości, 20 cm długości i 7 cm szerokości. – Przedsprzedaż w wybranych regionach: 21 listopada 2024 r. – Dostępność: 1 marca 2025 r.



LEGO Speed Champions Samochód wyścigowy F1 Visa Cash App VCARB 01 – Wiek: 18+ lat – Ilość elementów: 248 – Nr produktu: 77246 – Wymiary: Zestaw ma ponad 4 cm wysokości, 20 cm długości i 8 cm szerokości. – Przedsprzedaż w wybranych regionach: 21 listopada 2024 r. – Dostępność: 1 marca 2025 r.



LEGO Speed Champions Samochód wyścigowy KICK Sauber F1® Team C44 – Wiek: 10+ lat – Ilość elementów: 259 – Nr produktu: 77247 – Wymiary: Zestaw ma ponad 4 cm wysokości, 20 cm długości i 7 cm szerokości. – Przedsprzedaż w wybranych regionach: 21 listopada 2024 r. – Dostępność: 1 marca 2025 r.



LEGO Speed Champions Samochód wyścigowy BWT Alpine F1® Team A524 – Wiek: 10+ lat – Klocki: 258 – Nr produktu: 77248 – Wymiary: Zestaw ma ponad 4 cm wysokości, 20 cm długości i 7 cm szerokości. – Przedsprzedaż w wybranych regionach: 21 listopada 2024 r. – Dostępność: 1 marca 2025 r.



LEGO Speed Champions Samochód wyścigowy Williams Racing FW46 F1 – Wiek: 10+ lat – Klocki: 263 – Nr produktu: 77249 – Wymiary: Zestaw ma ponad 4 cm wysokości, 20 cm długości i 8 cm szerokości. – Przedsprzedaż: 21 listopada 2024 r. – Dostępność: 1 marca 2025 r.



LEGO Speed Champions MoneyGram Samochód wyścigowy Haas F1® Team VF-24 – Wiek: 10+ lat – Klocki: 242 – Nr produktu: 77250 – Wymiary: Zestaw ma ponad 4 cm wysokości, 20 cm długości i 7 cm szerokości. – Przedsprzedaż w wybranych regionach: 21 listopada 2024 r. – Dostępność: 1 marca 2025 r.



LEGO Speed Champions Samochód wyścigowy zespołu McLaren MCL38 F1 – Wiek: 10+ lat – Klocki: 269 – Nr produktu: 77251 – Wymiary: Zestaw ma ponad 4 cm wysokości, 20 cm długości i 7 cm szerokości. – Przedsprzedaż w wybranych regionach: 21 listopada 2024 r. – Dostępność: 1 marca 2025 r.



Nowość: LEGO F1 2025. Obie marki kontynuują współpracę.

LEGO® Collectibles:

LEGO F1® Kolekcjonerskie samochody wyścigowe – Wiek: 6+ lat – Ilość elementów: 29 – Nr produktu: 71049 – Dostępne: 1 maja 2025 r.



Wszystkie informacje na temat prezentowanych klocków znajdziesz na stronie: www.LEGO.com/F1.