Tak, wiem. Temat drażliwy, może i wstydliwy? Dlaczego więc o nim piszę? To oczywiste – wielu z was zastanawia się, gdzie znaleźć najlepsze ogłoszenia towarzyskie, gdyż widzę jak często odwiedzacie artykuły dotyczące tych portali, które po kilkunastu latach zostały zamknięte. Pomyślałem więc, że czas sprawdzić czy pojawiły się ich „klony”. Jakby nie patrzeć, rynek nie znosi próżni. Już teraz zdradzę: widać to po ilości stron związanych z tego typu ogłoszeniami.

Najlepsze ogłoszenia towarzyskie. Gdzie ich szukać w 2024?

Pod koniec 2021 roku dowiedzieliśmy się, że portal Roksa.pl został zamknięty. Co stało się z właścicielami? Jak donosił portal Telepolis.pl, podobno zapadł wyrok w tej sprawie, jednak finalnie sprawa była bardzo skomplikowana. Z jednej strony mówi się o karze roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz wielomilionowej karze. Z drugiej natomiast strony, jeśli odwiedzicie wspomniany „były portal ogłoszeniowy”, widnieje tam informacja o tym, że informacje dotyczące wyroku są nieprawdziwe. Jak jest w. rzeczywistości? Ciężko powiedzieć. Wróćmy jednak do głównego tematu. Czy jakiś portal oferuje najlepsze ogłoszenia towarzyskie? Cóż, patrząc na problemy właścicieli Roksy i Odlotów, jest to dość ryzykowne, jednak chyba nadal opłacalne, skoro te portale z ogłoszeniami towarzyskimi rosną jak grzyby po deszczu.

Najlepsze ogłoszenia towarzyskie. Jak radzą sobie… „usługodawczynie”?

Może to śmieszne, może i nie. W ubiegłym roku opisałem sytuację, która spotkała mnie na jednej z warszawskich ulic. Pojechałem do stolicy załatwić pewne sprawy związane z MenWorld.pl. Wracam na parking, a za wycieraczką widzę jakąś ulotkę. Początkowo myślałem, że to mandat, co mi skutecznie podniosło ciśnienie, jednak po chwili widziałem, że to reklama klubu nocnego. OK, a co mają zrobić dziewczyny, które przyjmują „klientów” w swoich domach? One także poradziły sobie z brakiem portali z ogłoszeniami towarzyskimi, takimi jak wspomniana już Roksa i Odloty.

Czy takie ulotki oznaczają najlepsze ogłoszenia towarzyskie? Cóż, nie sprawdzałem, nie oceniam.

W jaki sposób? Cóż, wystarczyło sprawdzić publikacje na znanych portalach ogłoszeniowych, które totalnie nie dotyczą tej kategorii i ba, nawet takowej nie mają. A jednak, wpisując „masaż relaksacyjny” mogliśmy zobaczyć zdjęcie atrakcyjnej niewiasty, informację o cenie i o tym, że nie oferuje usług… sami wiecie jakich. A czy faktycznie nie oferuje? Być może nie, a być może tak? Próbowałem zadzwonić pod jeden z numerów podanych w ogłoszeniu, jednak nikt nie odbierał. Dalej nie zagłębiałem się w ten temat. Po chwili numer oddzwonił. Odebrałem i usłyszałem wschodni akcent. Pani poinformowała o masażu… całego ciała. Więcej nie zdradzała, powiedziała, że dowiem się na miejscu. Wnioski wysuńcie sami.

Biznes is biznes. Jak sam widzisz, ogłoszenia towarzyskie znajdziesz w miejscu, w którym nawet byś się tego nie spodziewał.

Gdzie znaleźć najlepsze ogłoszenia towarzyskie?

No dobrze, kiedyś wiedziałeś gdzie szukać ogłoszeń towarzyskich. Minęło już dużo czasu odkąd zamknięto bezpowrotnie oba popularne portale. I co? I z dwóch zrobiło się… dwieście, albo i więcej. Serio! Zacznijmy od tego, że ktoś wpadł na pomysł, by przygotować stronę z ogłoszeniami towarzyskimi łudząco podobną do tej, która została zamknięta. Co się zmieniło? Zamiast .pl jest teraz .sx. Strona jest chyba popularna, bogata w ogłoszenia i… odwiedzających. Rzecz jasna, takich stron jest znacznie więcej.

Wpisując w przeglądarkę „najlepsze ogłoszenia towarzyskie” znajdziesz multum stron. Usuwając słowo „najlepsze” jest ich jeszcze więcej. Śmieszą mnie nazwy podobne do „tego” portalu ogłoszeniowego. Mam na myśli dodawanie kilku literek. A już najbardziej zniszczyła mnie nazwa, która (chyba) nawiązuje do popularnego i kultowego filmu komediowego „Poranek kojota”. Pamiętacie? Sorry Dolores, jestem zbyt młody i przystojny żeby za to płacić. Które słowo dotyczy wspomnianego portalu z ogłoszeniami towarzyskimi – sami sobie znajdziecie.

Wśród nazw, które można odnaleźć za pośrednictwem wyszukiwarki Google już w przypadku pierwszych wyników pojawia się „escort”. Autorzy tej witryny chwalą się, że każdego dnia stronę przegląda około 200 – 300 tysięcy osób. Czy faktycznie tak jest? Cóż, nie przeczę. Na koniec wspomnę tylko, iż nadal uważam, że chyba lepiej znaleźć drugą połówkę, niż korzystać z takich usług. Z drugiej jednak strony, skoro jest popyt, jest i podaż.