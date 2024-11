3011 elementów. LEGO Icons Endurance, czyli replika statku

Nie nazywaj się fanem klocków, jeśli jeszcze nie zamówiłeś LEGO Icons Endurance. To nowość, która prezentuje kultowy statek Sir Ernesta Shackletona. Już na zdjęciach ten składający się z ponad trzech tysięcy elementów model robi wrażenie. Wyobraź sobie ile radości i satysfakcji może Ci dać, gdy będziesz go składał i podziwiał po skończonej pracy!

Zestaw LEGO Icons Endurance. Replika statku.

Za niecały miesiąc obchodzimy dzień Świętego Mikołaja. Wszyscy doskonale wiemy, że 6 grudnia dajemy naszym najbliższym prezenty. Nikt nie powiedział jednak, że możesz obdarować… siebie, prawda? Dlatego masz okazję na to, by znaleźć sobie zajęcie na długie, jesienne wieczory, ponieważ właśnie dziś zaprezentowano nowy zestaw LEGO Icons Endurance, który wygląda rewelacyjnie. Żeby nie było, że już pobiegniesz do sklepu – musisz się wstrzymać, ponieważ będzie on dostępny od 29 listopada 2024 za pośrednictwem strony LEGO.com/Endurance.

Zestaw LEGO Icons Endurance. Replika statku.

Arktyczna wyprawa i bohaterski czyn brytyjskiego odkrywcy

Wyobraźcie sobie, jak na żywo wyglądał ten trójmasztowy statek Endurance, który w latach 1914 – 1917 wyruszył w wyprawę w ramach Cesarskiej Ekspedycji Transantarktycznej, która miała odbywać się w ramach Ery Eksploracji Antarktydy. Prowadził ją Sir Ernest Shackleton, a więc brytyjski odkrywca. Ekspedycja miała na celu przemierzenie kontynentu antarktycznego przez Biegun Południowy. Niestety, historia nie ma pozytywnego zakończenia. Statek Endurance utknął w polarnym lodzie i finalnie został zmiażdżony. Co z ludźmi? Załoga i Sir Shackleton utknęli tam na wiele miesięcy. Całe szczęście, przywódca doprowadził swoich ludzi na bezpieczny ląd, co można uznać za czyn odważny i bohaterski. Swoją drogą, na podstawie tej historii powstał film.

Zestaw LEGO Icons Endurance. Replika statku.

LEGO Icons Endurance – model repliki, który warto mieć w swojej kolekcji

Jeśli jeszcze się zastanawiacie nad tym czy faktycznie jest to model godny uwagi to zobaczcie jak on wygląda. Dokładnie 3011 elementów. To właśnie tyle ma zaprezentowana dziś replika żaglowca. Trzy maszty, dziesięć żagli, czerwona flaga czy misternie wykonane olinowanie. Na tym nie koniec. Do tego dochodzi wielopoziomowy pokład z licznymi szczegółami, schody, a także zdejmowane sekcje, dzięki którym zyskujemy dostęp do kabin zarówno po lewej, jak i po prawej burcie, a także do silnika parowego statku. Co jeszcze? Między innymi cztery odczepiane łodzie ratunkowe, kotwica z łańcuchem oraz koło sterowe, dzięki któremu obsługujemy ster.

Zdecydowanie, LEGO Icons Endurance jest świetną propozycją dla kolekcjonerów, którzy lubią historyczne statki. Warto również dodać, że model ten zawiera także solidną podstawę, dzięki czemu będzie nadał się do ekspozycji, kiedy już go złożymy. A ile kosztuje nowy zestaw? Został wyceniony na kwotę wynoszącą 1149,99 zł. Dużo? Czy ja wiem, przecież to ponad trzy tysiące elementów, a wymiary złożonego już statku to 18 cm szerokości, 80 cm długości i 49 cm wysokości. Dodatkowo, jeśli zdecydujecie się na zakup między 29 listopada a 2 grudnia, otrzymacie od marki w prezencie zestaw LEGO Szalupa Shackeltona.

Warto wspomnieć o tym, że wymagane jest uczestnictwo w programie LEGO Insiders. Zestaw zawiera minifigurki kapitana Sir Ernesta Shackletona i fotografa Franka Hurleya oraz akcesoria, w tym aparat fotograficzny, kuchenkę, wiosła i sanie. LEGO Icons Endurance jest zestawem dla osób dorosłych. Przy okazji – czy wiedziałeś, że istnieje zestaw LEGO Fortnite? Nie? Zobacz szczegóły na ten temat, które prezentujemy w innym artykule.