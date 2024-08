Budda zamyka kanał? Tajemnicza wiadomość niepokoi fanów!

Wszystko ma swój początek i koniec. Na profilu jednego z najpopularniejszych twórców internetowych w Polsce pojawił się wymowny wpis, który sugeruje coś, czego jego fani nie chcieliby zobaczyć. Czy Budda zamyka kanał na YouTube? Odliczanie się rozpoczęło.

Budda zamyka kanał na YouTube? Wymowny wpis twórcy

Budda, czyli Kamil Labudda, to jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych twórców w polskim internecie. Swój content opiera on na motoryzacji, a wykonywane przez niego rozdania sprawiły, że widzowie jego kanału na YouTube mieli okazje wygrywać samochody o wartości kilkuset tysięcy złotych.

Przeczytaj także: Ewa Swoboda odpowiedziała na wyzwanie streamera!

Kamil Labudda zamyka kanał? Wymowna wiadomość twórcy. Źródło: Spokeo.pl

Wszystko ma jednak swój początek i koniec i pomimo tego, że kanał na YouTube cieszy się wielką popularnością, to na profilu twórcy na Instagramie pojawił się wymowny wpis, który może sugerować zakończenie jego działalności. O co tak naprawdę chodzi?

O wszystkim dowiemy się za kilka dni

Na stories na oficjalnym profilu @budda.7, pojawiła się niepokojąca dla fanów wiadomość, której treść brzmi:

Wszystko ma swoją datę ważności… Tak więc oficjalnie: Zrealizujemy dla was potężny, lecz ostatni projekt w historii. Zawsze był rozmach? – na koniec będzie pogrom.’

Na profilu na Instagramie pojawiła się wymowna wiadomość. Fot. Instagram

Twórca nie zdradził nic poza tym, że wszystkiego dowiemy się w sobotę, tj. 10 sierpnia o 14:00. Na grafice, która robi za tło do powyższej wiadomości, widzimy, jak autor wsiada do auta, co sugeruje odjechanie. Czy to oznacza, że twórca zamyka kanał na YouTube?

Czy to koniec twórczości? Fot. instagram

Źródło: opr. wł./instagram