Wakacje. Dwa magiczne miesiące, kiedy dzieci mają wolne, a rodzice… cóż, niekoniecznie. Czy wakacje z dziećmi muszą oznaczać sięganie po portfel? Niekoniecznie. Jedni planują wyjazdy, inni próbują połączyć pracę z opieką nad dziećmi, jeszcze inni łapią się za głowę i myślą: „Co ja mam z nimi robić przez te wszystkie dni?”. I co najważniejsze – jak sprawić, żeby nie tylko dzieci miały frajdę, ale żebyśmy my, dorośli, też nie wyszli z tego całego letniego zamieszania z nerwami w strzępach.

Wakacje z dziećmi. Co robić, by dobrze się bawić i nie wydać fortuny?

Spokojnie. Da się. Naprawdę. Nie trzeba mieć milionów na koncie, żeby zorganizować dziecku dobre wakacje. Wystarczy trochę czasu, chęci i pomysłu. Bo wakacje to nie tylko dalekie podróże i modne miejscówki z Instagrama. To też piknik na kocu pod blokiem, wypad rowerem na lody do sąsiedniej wsi albo wspólne budowanie bazy w salonie. Jeśli nigdzie nie wyjeżdżasz, masz ograniczony budżet i myślisz, że nie masz pomysłów – to właśnie dla ciebie są te wakacje. Te prawdziwe, domowe, bliskie. I one też mogą być piękne.

Wakacje z dziećmi. Co robić, by dobrze się bawić i nie wydać fortuny?

Dla maluchów – nie musisz być animatorem roku.

Z najmłodszymi wakacje potrafią być słodko-gorzkie. Bo one mają energię porównywalną z reaktorem atomowym, a do szczęścia potrzebują… wszystkiego. Na raz.

Ale spokojnie. Nie musisz codziennie tworzyć programu dnia w stylu przedszkola. Można to ogarnąć po swojemu. Jak mieszkasz na wsi – super. Macie ogród? Wystarczy koc, woda w misce, kilka plastikowych zabawek, ewentualnie wiadro i łyżka. Dziecko się bawi, ty siedzisz z kawą obok i udajesz, że jesteś na wakacjach w Grecji. Można? Można.

A jak miasto – to też nie dramat. W parku można zorganizować „poszukiwanie skarbów” – kilka kamieni, liści, piórek. Dzieciaki kochają takie wyprawy. Można zrobić wycieczkę tramwajem do nieznanej dzielnicy (dla dzieci to jak wyprawa do innego świata), odwiedzić bibliotekę z dziecięcym kącikiem, gdzie jest miło i chłodno.

Domowe pomysły też się sprawdzają – teatrzyk z pacynkami (albo skarpetkami), malowanie farbami na dużym kartonie, wspólne gotowanie, budowanie bazy z koców i poduszek. A jak pada – kalosze i w drogę. Kałuże to najlepszy basen dla malucha.

A jeśli chcesz czegoś jeszcze – spróbujcie mini ogródka w doniczce, gdzie razem posadzicie zioła lub kwiatki i będziecie obserwować, jak rosną. Albo zorganizuj zabawy sensoryczne, na przykład miska z wodą i różnymi zabawkami do dotykania czy domowe eksperymenty – coś prostego i bezpiecznego, jak wulkan z sody i octu. Maluchy uwielbiają też słuchać książek czy tworzyć własne historyjki – to świetny sposób na wspólny czas i rozwijanie wyobraźni.

Wakacje z dziećmi. Co robić, by dobrze się bawić i nie wydać fortuny?

Nastolatki – osobny gatunek

Z nastolatkami sprawa wygląda już bardziej… delikatnie. To nie są dzieci, którym wystarczy bańka mydlana. I nie zawsze chcą wyjeżdżać z rodzicami do lasu, bo przecież „tam nie ma zasięgu”.

Wakacje z nastolatkiem to sztuka kompromisu. Daj mu przestrzeń, ale też spróbuj przemycić coś wspólnego. Wypad na pizzę, wycieczka do escape roomu albo muzeum, które nie jest nudne. Niech to będzie wasz czas, ale bez napięcia. Bez gadania „kiedyś to dzieci się cieszyły z patyka”, bo to nie działa.

Wakacje z dziećmi.

Możesz zaproponować, żeby sam zaplanował jeden dzień tygodnia. Od rana do wieczora. Co robicie, gdzie jecie, co oglądacie. Będzie mieć kontrolę – a to dla nastolatka ważne – i może zaskoczy cię czymś ciekawym.

Jeśli interesuje się zdjęciami, montażem, rysowaniem – niech robi projekt wakacyjny. Album, film, blog. Możesz mu w tym pomóc, ale tylko jeśli poprosi. Kluczem jest: być obok, a nie nad.

A jeśli chcecie spróbować czegoś nowego – zróbcie razem warsztaty DIY, na przykład malowanie koszulek, robienie biżuterii albo projektowanie plakatu. Może spróbujcie też rolek, jogi czy wspinaczki na ściance. Wieczorem możecie zorganizować tematyczną kolację – na przykład meksykańską noc z taco i muzyką. A jeśli lubi fotografię – rzuć wyzwanie na najlepsze wakacyjne zdjęcie i zróbcie potem z nich album rodzinny. To może być wasza wspólna pamiątka.

Wakacje z dziećmi.

Wakacje z dziećmi. Co można robić razem?

Niektóre rzeczy łączą wszystkich – bez względu na wiek. Wspólne gotowanie, wieczór gier planszowych, robienie domowej pizzy, ognisko z pieczonym chlebem, rowerowa wycieczka po lody, a nawet sprzątanie garażu, jeśli zrobisz z tego zabawę i znajdziesz „skarby”.

Możecie też urządzić ogródkowe kino – z projektorem i kocami pod gwiazdami. Albo wprowadzić wakacyjne wyzwania – codziennie małe zadanie lub gra, np. kto znajdzie najwięcej różnych liści albo zrobi najdziwniejszą minę.

Spróbujcie też dnia bez ekranów – bez telefonów, tabletów i telewizora. Skupcie się na rozmowach, zabawie i wspólnym spędzaniu czasu.

Jeśli macie okazję, zaplanujcie wycieczki po okolicy – muzeum, park, lokalne wydarzenia. Nawet jeśli to miejsce znane, spróbujcie zobaczyć je inaczej, z nową energią.

Wakacje z dziećmi.

A gotowanie z zaskoczeniem? Każdy wybiera jeden składnik i razem wymyślacie danie z tych produktów. To wspaniała zabawa i okazja do eksperymentów kulinarnych.

Wakacje to też świetny moment, żeby odpuścić. Nie trzeba być perfekcyjnym. Nie musisz mieć planu na każdy dzień. Wystarczy kilka sprawdzonych pomysłów, dużo cierpliwości i zgoda na to, że czasem będzie bałagan, krzyk i „nudzi mi się”.

Więc jeśli mieszkasz na wsi – świetnie, korzystaj z natury, hamaka, spacerów polnymi drogami i długich wieczorów przy ognisku. Mieszkasz w mieście? Też dobrze – parki, kino plenerowe, lodziarnie, koncerty, muzea. Każde miejsce ma swój klimat i możliwości.

Na koniec pamiętaj – wakacje z dziećmi nie muszą być perfekcyjne. Nie chodzi o idealny plan czy wystawne wyjazdy. Najważniejsze, żeby był czas, który po prostu spędzacie razem. Może nie zawsze będzie spokojnie, czasem pojawi się chaos albo zmęczenie, ale to właśnie te momenty tworzą wspomnienia. Takie, do których chce się wracać. I właśnie o to chodzi – o bycie z nimi naprawdę, na luzie, po swojemu.

Wakacje z dziećmi.

Źródło zdjęć: Unsplash.

Sprawdź nasze pomysły na prezenty dla dzieci.