Logitech Spot sprawdzi jak się czujesz podczas spotkania!

Zdziwiłeś się? Domyślam się, że tak, ale piszę serio. Logitech Spot to nowy sensor, który wykorzystuje technologię radarową, by monitorować obecność i środowisko. Podobno wszystko po to, by tworzyć zdrowe i efektywne miejsce pracy. Brzmi zaskakująco i dość… dziwnie?

Sensor Logitech Spot.

Nie ma się czego bać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Logitech Spot jest rozwiązaniem, które ma za zadanie monitorować obecność i środowisko w miejscu pracy. Można go zainstalować dosłownie wszędzie, a zaawansowane czujniki wykrywają obecność w pomieszczeniu. Następnie dochodzi do szeregu dalszych czynności. Mam na myśli między innymi rezerwację sali oraz monitorowanie warunków środowiskowych, dzięki czemu uzyskujemy sugestię działań mających na celu poprawę samopoczucia pracowników, a także zmniejszenia kosztów energii.

Nudzisz się na spotkaniu? To już przestaniesz

Myślisz, że pracownik się nudzi i przez to zasypia w biurze, podczas spotkania? Uwierz, że nie zawsze jest to wina słabego tematu do rozmów. Jeśli pracownik biurowy często zmienia lokalizację – np. z open space idzie do sali konferencyjnej i tak dalej, może dojść do dużego zużycia energii oraz recyrkulacji powietrza. Według badań Harvardu oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley przez czynniki takie jak zanieczyszczenie spowodowane nie tylko kurzem, ale i perfumami, a także wysoki poziom dwutlenku węgla sprawiają, że wydajność pracownika jest o wiele niższa. Mało tego, zwiększa się ryzyko chorób, a więc i absencji. Co z tym zrobić?

Firmy zdają sobie sprawę z istnienia niewidocznych barier produktywności

i energooszczędności, ale ujawnienie konkretnych danych może być szokujące. Logitech Spot rozwiązuje te zagadki: ile osób korzysta z pomieszczeń, jaka jest jakość powietrza, którym oddychają, i jakie czynniki środowiskowe wpływają na zużycie energii. To dane, które pomagają firmom zarządzać i eliminować te niewidoczne utrudnienia Prakash Arunkundrum, Chief Operating Officer i GM Logitech for Business.

Czujnik, który zmieni jakość pracy

Może nie dosłownie, ale przyczyni się do tego, by przebywanie w salkach konferencyjnych było przyjemniejsze. Logitech Spot jest zasilany bateryjnie. Można go instalować przyklejając do ściany. Sprawdzi się zarówno we wspomnianych salkach, jak i budkach telefonicznych czy innych pomieszczeniach. Parujemy się z nim przez Bluetooth z jednym z urządzeń CollabOS. Mam tu na myśli Tap Scheduler czy z bramką sieci dalekiego zasięgu (LoRaWan), jeśli w pomieszczeniu nie ma technologii wideokonferencyjnej.

Jak to działa? Czujnik zbiera dane, które następnie są przesyłane do platformy Logitech Sync. Dzięki temu zespoły IT mogą analizować wyniki indywidualnych pomieszczeń, a także dokonać przeglądu całej przestrzeni. Wspomniane oprogramowanie potrafi obliczyć wskaźniki zdrowia i energii pomieszczenia, a także dostarczyć konkretne sugestie. Mam na myśli użycie wentylatora, bądź redukcja osób w pomieszczeniu, które ma niską cyrkulację powietrza. Jak już wcześniej wspomniałem, Logitech Spot posiada czujnik obecności, który korzysta z technologii radarowej. Dzięki temu wykrywa to, że w pomieszczeniu przebywają osoby, co z kolei aktywuje rezerwację, bądź zwolnienie sali.

Logitech Spot optymalizuje zużycie energii

To, co najbardziej podoba mi się w prezentowanym czujniku to możliwość analizy temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Dzięki temu otrzymujemy wskaźnik energii oraz dane o zajętości pomieszczeń. W czym to pomaga? Z takich informacji skorzystają przede wszystkim osoby, które zarządzają firmami. To pomaga w optymalizacji ustawień energetycznych w pomieszczeniach, które nie są wykorzystywane.

Sensor Logitech Spot.

Ile kosztuje Logitech Spot i kiedy będzie dostępny?

Jeśli zainteresował Cię taki czujnik i faktycznie chciałbyś go wykorzystać w swoim przedsiębiorstwie musisz poczekać do drugiej połowy bieżącego roku. Wtedy także poznamy jego cenę. Będzie on dostępny za pośrednictwem strony logitech.com. Kupisz go również u autoryzowanych dystrybutorów. Warto również wspomnieć, że dostęp do prezentowanych funkcji będzie wymagać planu serwisowego Logitech Essential bądź Select. Warto również wspomnieć o tym, że czujnik Logitech Spot będzie zintegrowany z Rally Board 65. Co to takiego? Jest to nowy, przenośny system wideokonferencyjny z interaktywnym ekranem o przekątnej 65 cali.

