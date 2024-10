Włącz szybko aplikację Lidl! 40 gr na paliwo i inne rabaty!

Popularna sieć marketów wprowadza coś, czego konkurencja jeszcze nie ma. Co tu dużo pisać, włącz aplikację Lidla, a sam zobaczysz co tam na Ciebie czeka. Możesz uzyskać do 40 gr na litrze na stacjach Shell, a także otrzymać rabaty na wiele usług.

Włącz aplikację Lidl Plus. W zakładce Benefit Plus czeka szereg bonusów!

Już nie tylko kurczak w promocji czy rabat na produkty z oferty Lidla. Teraz za sprawą Benefit Plus w aplikacji możesz zyskać zniżkę na paliwo do 40 groszy na litrze, rabat wynoszący 40% na bilety do parku wodnego Suntago czy bonusową ofertę dużej w cenie średniej – mam tu na myśli przekąski w Cinema City. Podobno na tym nie koniec i oferta dostępnych benefitów ma byś stale rozszerzana.

Włącz aplikację Lidla. Czeka na Ciebie Benefit Plus

Aplikacja Lidl Plus jest dostępna na smartfony z Androidem, jak i iOS, a więc na iPhone. Za jej pośrednictwem będziesz mógł przeglądać gazetki promocyjne, odnajdziesz kupony rabatowe, przeanalizujesz godziny otwarcia najbliższych sklepów czy przeglądniesz ofertę sklepu online. Oczywiście, znajdziemy tam także listę naszych zakupów, w tym e-paragony. Przedsiębiorstwo postanowiło pójść o krok dalej wprowadzając tak zwany „Benefit Plus”. To nic innego jak dodatkowe rabaty i promocje na różne usługi. Domyślam się, że z czasem będzie ich coraz więcej. Na co mogą liczyć klienci, którzy dziś uruchomią aplikację Lidla?

Przy okazji sprawdź, które wino z Lidla do 40 zł warto wybrać? ( artykuł tylko dla osób pełnoletnich! )

Benefit Plus w aplikacji Lidl Plus. Dostępne promocje

Sprawdźmy, co na chwilę obecną oferuje aplikacja Lidla, a konkretnie zakładka Benefit Plus. Jak się do niej dostać? Włączamy aplikację, a następnie klikamy w prawym dolnym rogu na przycisk „więcej”. Kolejnym krokiem jest wybranie zakładki „Benefit Plus”. Znajduje się tuż pod „Listą zakupów”. Jeśli uda się nam włączyć wspomnianą zakładkę, możemy przeanalizować wszystkie benefity, bądź wybrać poszczególne kategorie. Na chwilę obecną są to:

Stacje paliw

Podróże i rekreacja

Rozrywka i streaming

Ubezpieczenia

Media i komunikacja

Przyjrzyjmy się bliżej każdej z ofert, które są obecnie dostępne w zakładce „Benefit Plus”. Zaczynamy od tańszego tankowania, bowiem jednym z partnerów Lidla jest sieć stacji Shell. Za sprawą rabatu możemy zatankować 40 gr taniej za każdy litr wybierając paliwo premium Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel, bądź 20 gr taniej za litr kupując paliwa Shell FuelSave 95 oraz Shell FuelSave Diesel. Wymogi? Oczywiście, jak zawsze. Musisz zatankować minimum 20 litrów, a maksymalnie 100 litrów. Oferta rabatowa dostępna jest do 30 listopada bieżącego roku. Możesz zatankować maksymalnie cztery razy.

Kolejna oferta dotyczy zniżki -40% na bilety do Parku Wodnego Suntago. Goście tego miejsca mają do dyspozycji aż osiem basenów, piętnaście tematycznych saun i trzydzieści pięć zjeżdżalni. Korzystanie jest proste. Wchodzimy na stronę Suntago, wybieramy interesujący nas pakiet, a na końcu wpisujemy uzyskany kod, aby zapłacić 40% mniej. Kilka opcji rabatowych przygotował również inny partner Lidla – Cinema City. Możemy zapłacić 40% mniej kupując dwa bilety 2D, bądź zapłacimy 60 zł za bilet rodzinny dla trzech osób. Kolejna oferta rabatowa dotyczy przekąsek, o czym już wspominałem. W skrócie – możesz kupić dużą ofertę specjalną w cenie średniej.

Benefity przygotował również Onet Premium. Dzięki temu mamy nieograniczony dostęp do wielu serwisów. Rabat wynosi aż 90%, zakładając, że wybierzecie 3-miesięczną subskrypcję. Z kolei Nationale-Nederlanden informuje, że możemy do końca listopada odebrać darmową wizytę lekarską w ramach ubezpieczenia. Dotyczy to zarówno wizyt na żywo, jak i spotkań online. Warto także wspomnieć o jeszcze jednej ofercie rabatowej. Tym razem mowa o sieci Plus, która przygotowała limitowaną ofertę Plus na Kartę. Doładowując konto za 35 zł możemy korzystać z rozmów oraz SMS-ów bez limitów, a także dostaniemy aż 100 tysięcy GB w Internetu, zakładając, że utrzymamy pakiet cykliczny za 35 zł.

Aplikacja Lidl Plus z Benefit Plus. Co na to konkurencja?

Jak widać, oferty są ciekawe, to fakt. Mnie jednak ciekawi bardziej to, co przygotuje konkurencja, a szczególnie główny rywal Lidla, czyli Biedronka. Czy sieć należąca do Jeronimo Martins wprowadzi swoje benefity? Coś mi się wydaje, że tworzenie „kontrataku” już trwa.