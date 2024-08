Trzy czwarte Polaków jest od nich uzależniona. Tylko tyle?!

Uwielbiamy je. Chodzimy do nich tak często, że znamy ich każdy centymetr. To właśnie dlatego trzy czwarte Polaków jest od nich uzależniona. A konkretnie mowa o 76,2 % ankietowanych. O kim, bądź o czym mowa? Oczywiście, o automatach paczkowych, które są w pewnym sensie naszym „dobrem narodowym”.

Skąd pochodzą te dane? Agencja doradcza 2PR zleciła ich przygotowanie centrum badawczo-rozwojowemu Biostat badania „Postawy Polaków wobec automatów paczkowych”. Ankietowani wyrazili się jasno – 76,2% odbiera swoje przesyłki za pomocą automatów paczkowych – głównie chodzi o produkty, które kupujemy w Internecie. Jakby tego było mało, aż 83,1% respondentów twierdzi, że automaty paczkowe to najlepsza opcja dostawy. Fakt – szczególnie doceniają ją introwertycy, którzy stronią od spotkań z… kimkolwiek. Co by jednak nie mówić czy pisać – jest to świetne rozwiązanie, ponieważ możemy odebrać przesyłkę o dowolnej porze dnia i nocy i nie musimy czekać na kuriera. O awizo z Poczty Polskiej nawet nie wspominam, bo szkoda słów.

Automaty paczkowe oferują wyjątkową wygodę, umożliwiając odbiór przesyłek o dowolnej porze, co jest szczególnie korzystne dla osób o nieregularnych godzinach pracy. Dzięki ich szerokiej dostępności w wielu lokalizacjach, klienci mogą łatwo znaleźć najbliższy punkt nadania lub odbioru, co oszczędza czas związany z oczekiwaniem na kuriera. Dodatkowo, automaty paczkowe umożliwiają szybki i bezkontaktowy odbiór przesyłek, co zwiększa bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania Michał Czechowski, dyrektor zarządzający w SwipBox Polska, producencie i operatorze automatów do odbioru przesyłek.

Ankietowani odpowiedzieli na pytanie: w jaki sposób najczęściej odbierają produkty, które kupili „w sieci”. Odpowiedź jest chyba jasna. Aż 3/4 z nich korzysta z automatów paczkowych. Wydaje mi się, że takich osób jest zdecydowanie więcej. Druga najczęstsza odpowiedź to opcja dostawy przez kuriera pod drzwi, chociaż ona zystała zaledwie 18,3% głosów. Widać więc, że zakupy internetowe oznaczają wybór dostawy przez automat paczkowy. Jest to wygodna opcja, dlatego chwała za ten produkt pomysłodawcy. Tym bardziej, że tych automatów jest bardzo dużo – praktycznie na każdym kroku jakiś się znajduje, więc nie ma problemu, by z nich korzystać niezależnie od miejsca, które zamieszkujemy. Co ciekawe, zaledwie 0,4% osób wybiera odbiór zakupów na stacjach benzynowych.

Wizerunek automatów paczkowych w naszym kraju jest bardzo pozytywny. Są one powszechnie postrzegane jako wygodne, nowoczesne i elastyczne narzędzie do odbioru przesyłek, szczególnie dla osób prowadzących intensywny tryb życia. Polacy cenią sobie ich dostępność, możliwość odbioru paczek o dowolnej porze, a także prostotę i szybkość korzystania. Automaty paczkowe zyskały również reputację ekologicznego rozwiązania, które zmniejsza liczbę kursów kurierskich, co wpływa na redukcję emisji CO2, a także optymalizację ostatniej mili kurierskiej. W efekcie, stały się nieodłącznym elementem miejskiego krajobrazu, symbolizującym nowoczesne podejście do logistyki Bartosz Sosnówka, partner zarządzający w agencji 2PR, która zleciła badanie.

Automaty paczkowe wypierają inne formy dostarczania przesyłek

Niezależnie od płci czy wykształcenia – uwielbiamy korzystać z automatów paczkowych. Nieco częściej robią to kobiety ale to chyba też nikogo nie dziwi. Panie lubią zakupy, a dostarczanie przesyłek do automatów paczkowych jest bezpieczne i wygodne. A jak wygląda kwestia wieku? Osoby w wieku od 18 do 29 lat korzystają z tego rozwiązania bardzo często, ponieważ mowa o 86,6% ankietowanych! Jeśli natomiast chodzi o osoby starsze, a więc w wieku powyżej 60 lat, zaledwie 25,7% korzysta z dostawy kurierskiej – pod drzwi. Nie ważny jest jednak wiek, wykształcenie czy płeć. Praktycznie wszyscy (ok, 83,1%) uważają, że automaty paczkowe to najlepsza forma dostawy paczek. Zgadzacie się? Ja zdecydowanie tak.

Jeśli jednak chcielibyśmy rozbić to pytanie na poszczególne kategorie wiekowe, najmłodsi, a więc ankietowani w wieku 18 – 29 lat są najbardziej przekonani do automatów paczkowych. Mowa o wyniku na poziomie 90,6% – mam tu na myśli przekonanie co do tego, że ten rodzaj dostarczania przesyłek jest najlepszą opcją. Na koniec dodam tylko, że jest to badanie, którze przeprowadzono w sierpniu bieżącego roku na grupie tysiąca osób powyżej 18 roku życia, zamieszkujących teren Polski.