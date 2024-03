Wkrótce wystartuje nowa usługa InPost, na którą czekają miliony klientów. Pomimo tego, że polska firma działa już w 9 krajach, wysyłka międzynarodowa za pośrednictwem paczkomatów nie była możliwa. Wkrótce ma to ulec zmianie.

Paczkomaty InPost działają już w 9 krajach

Usługa InPost od jakiegoś czasu nie obejmuje już jedynie polskiego rynku, ponieważ firma rozrosła się na inne europejskie rynki. Paczkomaty InPost stoją już w takich krajach jak Luksemburg, Belgia, Francja, Holandia, Portugalia, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania. Pomimo tego, że usługi przesyłkowe obecne są w tych krajach, to polska firma nie oferuje wysyłki międzynarodowej.

Przeczytaj także: Umowę o pracę podpiszesz przez aplikację mObywatel

Usługa InPost, na którą czekają miliony. Wkrótce ruszy!

To jednak już niedługo ulegnie zmianie, ponieważ jak przyznał prezes InPost, Rafał Brzoska, firma stara się wprowadzić tego typu usługę. Przesyłki międzynarodowe mają obejmować wszystkie kraje, w których znajdują się paczkomaty InPost. Na ten temat prezes InPost wypowiedział się w rozmowie z portalem Wiadomości Handlowe:

Jest to jeden z projektów, który w 2024 roku ujrzy światło dzienne. Nie podam jeszcze daty, powiem tylko, że idziemy zgodnie z planem i będzie szansa wysłania prezentów znajomym czy rodzinie w Portugalii z polskiej maszyny jeszcze w tym roku. – Rafał Brzoska na łamach serwisu wiadomoscihandlowe.pl

Usługa InPost, na którą czekają klienci

Prezes InPost oficjalnie potwierdził więc, że firma wkrótce zacznie oferować usługi przesyłek międzynarodowych, jednak Rafał Brzoska nie zdradził, kiedy dokładnie usługa wejdzie w życie. Z pewnością stanie się to jeszcze w 2024 roku. Powiedział on także, że firma dostarczyła już 50 milionów tego typu przesyłek, jednak na określonych połączeniach – pomiędzy Francją z Hiszpanią czy Portugalią lub Francją i Włochami.

Usługa InPost, na którą czekają miliony. Wkrótce ruszy!

Nie mówiliśmy o tym wcześniej, ale już dzisiaj w wolumenie, który dostarczyliśmy w 2023 roku ponad 50 milionów przesyłek to były przesyłki cross-borderowe, wprawdzie łączące nie wszystkie rynki, ale łączące na przykład Francję z Hiszpanią i Portugalią, Francję z Włochami, Francję z Beneluksem. To było ponad 50 mln przesyłek, więc doświadczenie w tej materii posiadamy. Rafał Brzoska, prezes InPost

Przesyłki międzynarodowe za pośrednictwem paczkomatów InPost wkrótce zostaną wdrożone jako standardowa oferta, co z pewnością ucieszy miliony klientów we wszystkich krajach, w których polska firma świadczy swoje usługi. Przesyłanie paczek do rodzin, które tam mieszkają, będzie jeszcze prostsze i wygodniejsze. Warto zaznaczyć, że ta usługa InPost ma być dostępna zarówno dla klientów prywatnych, jak i biznesowych, w tym sklepów.

Usługa InPost, na którą czekają miliony. Wkrótce ruszy!

Źródło: opr. wł./wiadomościhandlowe.pl