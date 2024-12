Ile będą kosztować mieszkania w 2025? Ceny mieszkań szokują

Jeśli masz w planach zakupy, lepiej oszczędzaj. Prognozy na przyszły rok szokują. Ile będą kosztować mieszkania w 2025? Przedstawiamy przewidywania ekspertów, które nie napawają optymizmem. W skrócie: będzie drogo.

Nie oszukujmy się – ceny mieszkań rosną, a prognozy nie są optymistyczne. PROFIT Development przygotował raport, dzięki któremu można przeanalizować, ile będą kosztować mieszkania w 2025 roku. Bierzcie poprawkę na to, że są to prognozy dewelopera, a więc nie oszukujmy się – firmom z tej branży zależy na tym, by ceny rosły, a nie wręcz przeciwnie – malały. Miejmy więc nadzieję, że jednak rynek zaskoczy nas pozytywnie. Tak czy inaczej, sprawdźmy, co ma „do powiedzenia” PROFIT Development.

Ceny mieszkań dla singla, pary i rodziny

Rok 2024, który powoli staje się historią był w pewnym sensie stabilny w przypadku nieruchomości. Pamiętacie zapewne „bezpieczny kredyt 2%”, prawda? Sprawił, że ceny mieszkań wywindowały drastycznie do góry, aczkolwiek ten wzrost szybko wygasł. Nic dziwnego – wyprzedano w bardzo krótkim czasie te najbardziej atrakcyjne mieszkania, a później nie było już tak wielu chętnych, by płacić horendalne stawki za metr kwadratowy. Dlatego też wielu deweloperów ratowało się promocjami, gdzie mogliśmy gratisowo otrzymać komórkę lokatorską, miejsce postojowe, bądź uzyskać lepszą ofertę cenową na dane mieszkanie.

Eksperci twierdzą, że ceny będą nadal rosły. Wpływają na to między innymi coraz wyższe koszta materiałów budowlanej, a także ograniczona podaż gruntów. Podobno rośnie również popyt, co w pewnym sensie mnie zaskoczyło – ja myślę, że jest wręcz przeciwnie. Wiele osób raczej czeka na lepsze ceny, aniżeli decyduje się na zakup nieruchomości. Mogę jednak się mylić. Może to też wpływać na to, że interesuje mnie rynek mniejszych miejscowości, a nie dużych polskich miast. Tak czy inaczej, w obecnym roku ceny mieszkań wzrosły o około 5%. Według ekspertów może się utrzymać na podobnym poziomie, aczkolwiek wiele czynników, takich jak inflacja, uwarunkowania czy stopy procentowe mogą wpłynąć na ostateczne ceny mieszkań. Zresztą, cały czas trwają rozmowy nad budzącym kontrowersje rządowym programie wsparcia.

Ile będą kosztować mieszkania w 2025? Ceny mieszkań szokują

Ile będą kosztować mieszkania w 2025 roku? Ceny mieszkań będą różne w zależności od lokalizacji

Nic odkrywczego. Wiadomo, że mieszkania w małych miejscowościach będą tańsze od tych, które można kupić w dużych miastach. Wszystko zależy również od lokalizacji w danej miejscowości. Im będzie ona lepsza, tym cena będzie wyższa. Deweloper, który dostarczył raport sugeruje, że w przypadku tych mniejszych miast ceny nie tylko nie rosły, ale również odnotowano spadki! Gdzie popyt na mieszkania jest największy? Oczywiście, nie sposób nie zgadnąć. Mowa o siedmiu najwiekszych polskich rynkach nieruchomości, takich jak:

Warszawa

Wrocław

Łódź

Kraków

Poznań

Gdańsk

Katowice

Jakich mieszkań szukają nabywcy?

Największą popularnością wciąż cieszą się mniejsze mieszkania – do 50 mkw. – zlokalizowane w pobliżu centrum. Te najczęściej wybierają single, pary lub inwestorzy. Z kolei rodziny preferują większe metraże na obrzeżach, jednak dobrze skomunikowane z innymi częściami miasta oraz z łatwym dostępem do placówek oświatowych i terenów rekreacyjnych. Zwracają uwagę na udogodnienia takie jak monitoring, systemy smart home, place zabaw, wspólne miejsca do integracji, rozwiązania ekologiczne oraz zieleń. Agnieszka Pachulska z firmy PROFIT Development, od 20 lat prowadzącej inwestycje na terenie Warszawy, Łodzi i Wrocławia.

Ile będą kosztować mieszkania w 2025? Ceny mieszkań szokują

Cennik mieszkań w Polsce. Ile muszą zapłacić zainteresowani własnym M?

Teraz lepiej usiądźcie, ponieważ… będzie drogo. Zanim dowiecie się, ile będą kosztować mieszkania w 2025 roku, przyjrzyjmy się obecnym statystykom. PROFIT Development wziął pod uwagę ceny z siedemnastu największych miast z naszego kraju. Jeśli chodzi o rynek pierwotny, średnia cena wynosi 11 734 zł za metr kwadratowy. Średnia cena kawalerki o wielkości 35 metrów kwadratowych kosztuje obecnie w Warszawie około 630 tysięcy złotych. Jeśli chcecie kupić coś większego, na poziomie 50 – 60 metrów kwadratowych, musicie przygotować około milion złotych. Jeszcze „lepiej” wygląda to w przypadku dużych mieszkań dla rodzin z dziećmi. Mam tu na myśli metraż powyżej 75 metrów kwadratowych. Takie M3 i większe to kwota rzędu 1,4 – 1,5 mln złotych.

Trochę mniejsze ceny, aczkolwiek nieznacznie, znajdziemy we Wrocławiu. Kawalerka to koszt na poziomie 490 tysięcy złotych, M2 około 700 tysięcy złotych, natomiast mieszkania dla rodzin to wydatek na poziomie 1,1 – 1,5 mln złotych. Na dużo lepsze warunki mogą liczyć osoby, które chcą osiedlić się w Łodzi. W przypadku tego miasta kawalerka kosztować będzie około 350 tysięcy złotych, M2 około 550 tysięcy złotych, a 80 mkw około 800 tysięcy złotych. Nadal mówimy więc o kwocie na poziomie 10 tysięcy za metr kwadratowy, co według mnie jest znaczną przesadą. A teraz najważniejsze. Ile będą kosztować mieszkania w 2025 roku? Sprawdźmy, co o tym sądzi przedstawiciel dewelopera.

Ile będą kosztować mieszkania w 2025 roku?

Szacując ceny mieszkań na przyszły rok, należy do powyższych kwot doliczyć lekki wzrost cen, – który, jak wynika z szacunków, na początku 2025 roku może on wynieść 2,5% – a także uwzględnić korektę wynikającą z ewentualnych negocjacji z deweloperami. Wiele może się jednak zmienić, jeśli rządowy program „Mieszkanie na start” ostatecznie jednak wejdzie w życie i nie będzie podlegał ograniczeniom cenowym. Wówczas stabilizacja na rynku może zostać mocno zachwiana. Agnieszka Pachulska z firmy PROFIT Development.

