Cecotec Cecofry&Grill Duo Heat to urządzenie 3w1. To znaczy?

Wyobraź sobie, że masz frytkownicę beztłuszczową, grill elektryczny i piec z płytą grzewczą. Brzmi fajnie? Jasne, że tak. Cecotec Cecofry&Grill Duo Heat to właśnie takie urządzenie 3w1, które do oferty wprowadziła firma Upun, dystrybutor wspomnianej marki. Co ciekawe, w ofercie pojawia się kilka wariantów tego sprzętu. Sprawdźmy, z czym mamy do czynienia.

Oto nowa frytkownica beztłuszczowa, która na samej konstrukcji typowego airfryera nie zaprzestaje. W prezentowanym modelu wykorzystano system z podwójną grzałką. Finalnie, dzięki takiemu rozwiązaniu mamy sporo korzyści jeśli chodzi o przyrządzane dania, a tak naprawdę chodzi o naszą wygodę. Dlaczego? Nie musimy obracać przyrządzanego dania podczas gotowania, a dzięki temu, że nie otwieramy pokrywy, utrzymujemy również stałą temperaturę wewnątrz. Kolejny plus to dodatkowe funkcje, które sprawiają, że kupując Cecotec Cecofry&Grill Duo Heat mamy tak naprawdę trzy urządzenia. Wystarczy jedno kliknięcie, by aktywować jedną z zaprogramowanych funkcji, a sprzęt zmienia się w grill, lub nawet piec do pizzy.

Cecotec Cecofry&Grill Duo Heat – nowe frytkownice beztłuszczowe 3w1

Mamy do dyspozycji trzy różne urządzenia: 6500, 8000 i 10000. Głównie chodzi tu o pojemność misy, w której przyrządzamy potrawy. Wydaje mi się, że tym najbardziej „wyważonym” jest model Cecotec Cecofry&Grill Duo Heat 8000, który wyceniono na niecałe 500 zł. Jak nie trudno się domyślić, mówimy o modelu z 8-litrowym naczyniem, co oznacza, że możemy przyrządzić posiłek dla całej rodziny. Mamy podwójną grzałkę, co sprawia, że ciepło jest cyrkulowane po całym pojemniku. To oznacza gwarancję równomiernej obróbki termicznej.

Frytkownice beztłuszczowe są częstym wyborem naszych klientów. Konsumenci coraz chętniej decydują się na zakup tych urządzeń, ponieważ jest to doskonały sposób na oszczędność czasu, a jednocześnie wdrażanie zdrowych nawyków żywieniowych. Zdecydowaliśmy się na rozszerzenie naszej gamy produktów Cecotec o nową serię Cecofry&Grill DuoHeat, ponieważ wierzymy, że te urządzenia dzięki szerokiej gamie możliwości znajdą zwolenników zarówno wśród kulinarnych entuzjastów, miłośników zdrowego trybu życia, jak i osób, którym zależy na szybkim przygotowaniu wielu posiłków. Szymon Polaczkiewicz, Prezes Zarządu, Upun.

Nowości marki Cecotec, których dystrybutorem jest firma Upun oferuje moc na poziomie 2200 W. Mamy osiem trybów automatycznych, które ułatwiają nam przyrządzenie ulubionych potraw. Nie sposób nie wspomnieć o zastosowanym termostacie. Dzięki niemu możemy regulować temperaturę w zakresie od 80 do 200 stopni Celsjusza. Urządzenia mają również okno, przez które zobaczymy postęp przygotowania potrawy.

Ile kosztuje Cecotec Cecofry&Grill Duo Heat?

Wszystko zależy od wersji, którą wybierzemy. Cecotec Cecofry&Grill Duo Heat 6500 wyceniono na 419 zł, natomiast model 8000 kosztuje 499 zł. Największy, bo wariant 10000 kosztuje 599 zł. Jak już kilkukrotnie wspominałem, dystrybutorem tej marki w Polsce jest firma Upun. Gdzie kupić to urządzenie? Na zakupy możecie wybrać się między innymi do Media Expert, ale sprzęt jest dostępny także na Allegro i w oficjalnym sklepie cecotec-sklep.pl.

