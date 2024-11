Skończyło się jedzenie na mieście, wcinanie zimnego kotleta i tak dalej i tak dalej. Jeśli nie lubisz gotować albo irytuje Cię smażenie powinieneś zainwestować w CECOTEC Cecofry Absolute 7600. Ten sprzęt jest u mnie używany dosłownie codziennie, serio! Nie sądziłem, że będę się zachwycał sprzętem AGD. Czy ja się starzeję?!

Frytownica beztłuszczowa CECOTEC Cecofry Absolute 7600.

To będzie krótki tekst i konkretny test. Bo w sumie nie oszukujmy się – co można napisać o frytownicy beztłuszczowej. Że odmieni Ci kulinarne życie? Że będziesz dzięki niej szybko odgrzewał, podgrzewał i ogólnie, przygotowywał różne fajne dania z przyjemnością, a nie z konieczności? Co tu dużo pisać – właśnie tak będzie, serio. Zdarzyło mi się zrobić kotlety mielone, frytki, placki ziemniaczane, kurczaka. Kolejna sprawa to „gotowce” ze sklepów. Cóż, czasami nie masz czasu i chcesz zjeść coś na szybko. Jak taki np. filet czy frytki smakują z mikrofali dobrze wiesz. Ile nagrzewa się piekarnik? – też wiesz ile czasu to trwa. A tu proszę – wrzucasz do środka to, co chcesz grzać, uruchamiasz sprzęt i za kilka, kilkanaście minut danie jest gotowe.

CECOTEC Cecofry Absolute 7600 dane techniczne

Moc: 2000 W Pojemność misy: 7,6 litra Zakres temperatur: 80 – 200 stopni Celsjusza Wykonanie misy: pokryta nieprzywierającą powłoką Wymiary: 32,5 x 30 x 31 cm Waga: 5,4 kg Informacje dodatkowe: 8 trybów gotowania, sygnał dźwiękowy, równomierne rozprowadzanie ciepła, wyświetlacz, przyciski dotykowe Gwarancja: 24 miesiące

Wygląd zewnętrzny

Srebrna rączka kosza, czarna, matowa obudowa, zaokrąglone krawędzie. Na górnej części ulokowano logo producenta, tuż pod nim wyświetlacz informujący o tym, jaki są aktualne parametry pracy frytownicy beztłuszczowej. Pod spodem nóżki antypoślizgowe, które są skuteczne. CECOTEC Cecofry Absolute 7600 jest wykonany bardzo dobrze, aczkolwiek zdarzyła mi się kilka razy sytuacja, gdzie musiałem mocniej docisnąć kosz, by go odpowiednio domknąć. Kiedy go otworzysz, w środku znajdziesz kratkę, która jest solidnie ulokowana, ale wyjęcie jej nie sprawia absolutnie żadnego problemu. Podobnie jest w przypadku ręcznego mycia – zarówno kosza, jak i kratki. Wrzucasz do zlewu, myjesz gąbką z odrobiną płynu do mycia naczyń i dosłownie po chwili masz sprzęt, który znów jest gotowy do pracy. Pamiętaj, nie myjemy jej w zmywarce.

Frytownica beztłuszczowa CECOTEC Cecofry Absolute 7600.

CECOTEC Cecofry Absolute 7600 w praktyce

Przechodzimy do tematu pracy urządzenia. Nie jest to absolutnie skomplikowany sprzęt, dlatego z jego obsługą poradzi sobie dosłownie każdy. Podpinasz do prądu, włączasz i wybierasz jeden z ośmiu trybów, aczkolwiek nie wiem czy wiecie, tak naprawdę są to tylko sugestie, bowiem możemy samodzielnie zmieniać temperaturę (tak, CECOTEC Cecofry Absolute 7600 posiada termostat, co jest raczej oczywiste) oraz czas pracy. Dodam tylko, że trzy minuty przed końcem czasu otrzymamy głosowy „komunikat” informujący, że za chwilę potrawa będzie gotowa.

Frytownica beztłuszczowa CECOTEC Cecofry Absolute 7600.

Plusem jest naprawdę spory pojemnik. 7,6-litra sprawia, że przygotujemy posiłek dla dużej rodziny. To duży plus. Dołączmy do tego moc na poziomie 2000 W i zyskujemy czas, a także energię, która jest potrzebna do gotowania. Jak już wcześniej wspominałem, wrzucamy do kosza to, co chcemy przygotować – na przykład frytki, warzywa i jakieś mięsko, wybieramy odpowiednie parametry i czekamy na finalny efekt w postaci zdrowego dania. Warto wspomnieć o tym, że jest to frytownica beztłuszczowa, a więc nie korzystamy z tłuszczu? To zależy. Po przygotowaniu wielu dań sugeruję, by trochę skropić mięsko olejem. Dzięki temu uzyskamy chrupiącą skórkę z zewnątrz i soczyste mięso we wnętrzu. Chociaż nie zawsze, bo np. mielone robiłem bez tłuszczu i wyszły świetnie.

Frytownica beztłuszczowa CECOTEC Cecofry Absolute 7600.

Czy warto kupić frytownicę beztłuszczową CECOTEC Cecofry Absolute 7600?

Za niecałe pięćset złotych, bo tyle kosztuje prezentowany airfryer otrzymujemy bardzo dobry sprzęt. Ma ekran, który ułatwia nam ustawianie interesujących nas trybów. Jest łatwy w myciu, solidnie wykonany. Fakt, spory rozmiar nie jest jego atutem, ale popatrz na to z drugiej strony – przygotujesz danie dla większej liczby osób. Do tego dochodzi bardzo szybkie nagrzewanie i okazuje się, że faktycznie ta cena jest bardzo atrakcyjna. Nie ma jakiś zbędnych aplikacji i innych dodatków, takich jak np. szyba i podświetlenie wnętrza. Czy są potrzebne? Według mnie nie.

Frytownica beztłuszczowa CECOTEC Cecofry Absolute 7600.

Czy CECOTEC Cecofry Absolute 7600 za 499 zł (klikając w link przejdziesz do sklepu Media Expert) to dobry wybór? Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że w Media Expert możesz go wziąć na 10 rat 0%. Brzmi sensownie? Pewnie! Polecam. Jeśli jednak szukasz czegoś innego, zerknij na frytownicę MOVA AeroChef FD10 Pro.