Upieczesz kurczaka i odkurzysz kota. Nowy sprzęt marki MOVA

Pojawił się nowy sprzęt marki MOVA, która należy do topowego producenta – Dreame. W ofercie znajdziemy airfryer AeroChef FD10 Pro, a także zestaw do pielęgnacji zwierząt – G1 pro, który mieliśmy okazję przetestować.

Dwie nowości MOVA pojawiły się dziś w sprzedaży. Dzięki temu nie tylko upieczecie kurczaka lub frytki, ale także zajmiecie się pielęgnacją zwierzaków domowych. Tylko pamiętajcie – pieczemy frytki, odkurzamy kota i psa. Nigdy na odwrót, dobrze?

MOVA AeroChef FD10 Pro – nowy airfryer w ofercie

Jeśli chodzi o nowy sprzęt marki MOVA, zaczynamy od frytkownicy beztłuszczowej. Mowa o modelu AeroChef FD10 Pro. Swoją drogą, beztłuszczowy airfryer to obecnie niezwykle popularny sprzęt. Testuję takie rozwiązanie innej firmy i muszę przyznać, jestem pod wrażeniem, a nie ukrywam, podchodziłem do sprawy trochę sceptycznie. Najwidoczniej bezpodstawnie. Ja jednak mam raczej „podstawowy” model porównując go do AeroChef FD10 Pro. Dlaczego?

Przede wszystkim nowa frytkownica beztłuszczowa marki MOVA ma podwójny system grzewczy o nazwie HeatSync. Dzięki niemu nie musimy obracać potraw, które są przygotowywane w tym urządzeniu. Czy faktycznie się to sprawdza? Być może będę miał niebawem okazję przekonać się „na własnej skórze”. Kolejny atut tego modelu to pojemność, która wynosi aż sześć litrów. MOVA twierdzi, że dzięki temu będziemy mogli przygotować danie nawet dla pięciu osób jednocześnie. Cóż, wszystko zależy od tego kto ile je, prawda? Kolejna sprawa, o której warto wspomnieć. to zastosowana technologia cyrkulacji gorącego powietrza 360 stopni. Co to oznacza? Chrupiące i soczyste potrawy przy minimalnej ilości tłuszczu.

Co jeszcze cechuje ten nowy sprzęt marki MOVA? Przede wszystkim frytkownica posiada jedenaście gotowych programów, które mają ułatwić nam przygotowanie różnych dań. Mam na myśli zarówno chrupiące frytki, jak i soczyste steki. Plusem jest również metalowe wnętrze, które eliminuje zapach plastiku podczas gotowania. Z kolei przezroczyste okno z podświetleniem pozwala na monitorowanie tego, co dzieje się z naszą potrawą bez otwierania urządzenia, co powoduje przecież utratę ciepła.

Ile kosztuje frytkownica beztłuszczowa MOVA AeroChef FD10 Pro? Jej sugerowana cena wynosi 449 zł. Dostępna jest w wielu elektromarketach, między innymi w Media Expert czy EURO RTV AGD. Najniższą cenę znajdziesz za pośrednictwem porównywarki Ceneo.

Nowy sprzęt marki MOVA. Za sprawą G1 Pro zostaniesz domowym groomerem

Groomer to taki fryzjer zwierząt. Jeśli masz pupila to zapewne wiesz, ile może kosztować jego praca. Co tu dużo pisać – do najtańszych nie należy. W ofercie marki MOVA pojawił się domowy zestaw do pielęgnacji zwierząt – G1 Pro. Testowaliśmy go. W skrócie, jest to taki sprzęt, dzięki któremu Twój kot czy pies unikną stresującej (chyba) wizyty u groomera. Tym bardziej, że G1 Pro ma system IntelliCare z progresywnym uruchamianiem, który sprawia, że sprzęt jest cichy, a co za tym idzie, nie stresuje pupila.

Co znajdziemy w zestawie? W sumie, Karol już o tym pisał, gdyż recenzował ten sprzęt, ale w skrócie postaram się opisać. Mamy siedem różnych akcesoriów, które pozwalają nam między innymi czesać zwierzaka, przycinać sierść oraz pielęgnować pazurki. Jak już wspominałem, plusem jest cichy tryb pracy, który rozpoczyna się od 36 dB – to poziom hałasu przypominający szept. Dzięki temu zwierzęta nie będą się stresować podczas „operacji – pielęgnacja”. Plusem jest także moc ssania, która wynosi 11 kPa. Oznacza to skuteczne usuwanie sierści oraz wszelakich zanieczyszczeń nawet w przypadku mocno liniejących zwierząt. Do tego mamy duży pojemnik na kurz (1 litr) oraz długi przewód.

Z MOVA G1 Pro nie będziesz musiał chodzić do groomera

Ile kosztuje MOVA G1 Pro? Sugerowana cena detaliczna wynosi 479 zł. Klikając tutaj sprawdzisz, gdzie faktycznie sprzęt ten zakupisz w najlepszej cenie. Jak widać, zarówno marka Dreame, o czym pisałem dziś, jak i submarka MOVA stale się rozwijają, co widać po wprowadzaniu coraz to nowszych urządzeń z różnych kategorii. Dodam tylko, że nic nie dzieje się przypadkowo w kwestii tej chińskiej marki. Portfolio przedsiębiorstwa jest bowiem dostosowane pod potrzeby klientów z danego regionu.