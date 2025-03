Test Cecotec Power Instant-ccino 20 Touch. Sprawdźmy go!

Kawa z rana – najlepsze, co może być, prawda? Jeśli interesuje Cię nowy ekspres kolbowy, zerknij na mój test Cecotec Power Instant-ccino 20 Touch. To interesujący model za niecałe 700 zł.

Test Cecotec Power Instant-ccino 20 Touch.

Podobają mi się ekspresy kolbowe, a raczej ta całą forma przygotowania kawy, która się „wokół nich kręci”. Mam na myśli samodzielne mielenie ziaren, podpinanie specjalnego elementu do ekspresu, by następnie podglądać, jak do filiżanki spływa ulubiony napój. Wszystko fajnie, ale brakowało mi w wielu ekspresach tego typu pewnej rzeczy. Mam tu na myśli spieniacz do mleka, dzięki któremu mógłbym samodzielnie przygotować latte lub cappuccino. Całe szczęście, że zaproponowany do testów model, Cecotec Power Instant-ccino 20 Touch takową funkcję posiada. Nie zastanawiałem się długo i przyjąłem propozycję realizacji materiału na jego temat na łamach naszego magazynu dla mężczyzn, MenWorld.pl.

Test Cecotec Power Instant-ccino 20 Touch.

Wybrane dane techniczne Cecotec Power Instant-ccino 20 Touch

Typ ekspresu: kolbowy Ciśnienie: 20 barów Moc: 1350 W Młynek do kawy: brak Spieniacz do mleka: posiada Pojemność zbiornika na wodę: 1,4 l Pojemność zbiornika na mleko: 0,5 l Wymiary: 22 x 28 x 32,5 cm (szer x gł x wys) Cena: 699,99 zł (sprawdź ekspres w Media Expert)

Oczywiście, są to tylko wybrane, najważniejsze informacje techniczne dotyczące tego modelu. Szczegóły można znaleźć między innymi za pośrednictwem strony producenta, bądź w linku, który prowadzi do strony Media Expert.

Test Cecotec Power Instant-ccino 20 Touch.

Zawartość zestawu

Oprócz ekspresu do kawy Cecotec Power Instant-ccino 20 Touch w opakowaniu znajdziemy również ważne, a wręcz niezbędne akcesoria, które umożliwią znam przygotowanie ulubionego napoju. Mam tu na myśli między innymi dwa filtry: na jedną i dwie filiżanki kawy. Do tego dochodzi kolba, miarka, ubijak do kawy i zbiornik na mleko z rurką dozującą piankę. Warto zauważyć, że wspomniany pojemnik, do którego wlewamy mleko, możemy przechowywać w lodówce. Oczywiście, producent dołączył również instrukcję obsługi – także w języku polskim oraz kartę gwarancyjną.

Test Cecotec Power Instant-ccino 20 Touch.

Wygląd ekspresu do kawy Cecotec Power Instant-ccino 20 Touch

Zacznę od tego, że ten model można dostać w dwóch wersjach kolorystycznych. Mi trafił się do testów wariant biało srebrny, który jak widać, pasuje do wystroju kuchni. Oczywiście, przeważa tu taka wręcz zimna biel, jednak miłym akcentem są aluminiowe dodatki, które sprawiają, że ekspres wygląda na… droższy, niż się nam wydaje.

Test Cecotec Power Instant-ccino 20 Touch.

Z tyłu umieszczono sporych rozmiarów zbiornik na wodę. Na górze ulokowano podgrzewaną tackę na filiżanki, jednak nie oszukujmy się, nie daje nam tak wysokiej temperatury, by faktycznie odczuć ją na naczyniach. Przejdźmy na front urządzenia. Na górnej części znajdziemy siedem dotykowych przycisków, za pomocą których przyrządzimy kawę. Następnie widzimy miejsce, do którego wpinamy kolbę z kawą oraz półlitrowy pojemnik na mleko. Na dole mamy tackę na skropliny i tak naprawdę na tym koniec. Tak właśnie wyglądają ekspresy kolbowe. Cechuje je prostota konstrukcji, co wiele osób może pochwalić.

Test Cecotec Power Instant-ccino 20 Touch.

Test Cecotec Power Instant-ccino 20 Touch. Jak smakuje kawa?

Wszystko zależy od ziaren? Nie do końca. Ważna jest także moc i ciśnienie, jakie może nam „zaoferować” ekspres. W tym przypadku mamy do dyspozycji wręcz zapas mocy, bowiem tak naprawdę, by przygotować dobre espresso, musimy posiadać ekspres oferujący moc minimalną na poziomie 9 barów. Tu mamy ich 20. Nie sposób zapomnieć również o odpowiednim mieleniu ziaren, jednak to kwestia indywidualna. Jedni lubią mocno zmielone, inni mniej. Pomijając te tematy, przyjrzyjmy się pracy ekspresu.

Zacząłem klasycznie, od espresso. Wybrałem pojedyncze sito. To znaczy, to, z którego powstanie jeden napój. Dzięki temu nie przesadzimy z ilością zmielonej kawy. Napój był wyrazisty, pojawiła się charakterystyczna pianka. Oczywiście, według instrukcji, kiedy wybierzemy pojedyncze espresso, uzyskamy 40 – 60 ml napoju. To większe ma 90 – 110 ml, dlatego jeśli lubimy mocny zastrzyk energii, sugeruję wybór tego drugiego. Podobnie wygląda temat pozostałych dwóch napojów, które możemy przygotować.

cappuccino: pojedyncze: 80 – 150 ml, podwójne: 160 – 300 ml

latte: pojedyncze: 160 – 300 ml, podwójne: 250 – 350 ml



Test Cecotec Power Instant-ccino 20 Touch.

Warto tu przy okazji zauważyć, że jeśli ekspres zacznie nalewać nam za dużą ilość mleka, możemy nacisnąć raz jeszcze ten przycisk, którym uruchomiliśmy proces. Wtedy urządzenie przestanie podawać do filiżanki mleko. Kolejna kwestia to pianka. Jeśli chcemy, by takowa pojawiła się w naszym kubku czy szklance, musimy nacisnąć przycisk „ICONO”. Jedno jest pewne – przygotowanie kawy za pomocą ekspresu kolbowego wymaga większego wkładu naszej pracy, ale finalnie możemy być dumni z siebie i czuć się jak barista.

Jak smakuje latte i cappuccino? Bardzo dobrze. Pianka wręcz idealna, mleko o odpowiedniej temperaturze – czego chcieć więcej? Pijąc kawę wykorzystując ten ekspres możemy w pewnym sensie poczuć się jak we włoskiej kawiarni. Osobiście jestem zwolennikiem americano, ewentualnie podwójnego espresso i przyznam, że smak tych napojów z testowanego ekspresu kolbowego wypadł świetnie.

Test Cecotec Power Instant-ccino 20 Touch.

Czy warto kupić Cecotec Power Instant-ccino 20 Touch?

Solidnie wykonany sprzęt, dzięki któremu wypijesz smaczną kawę. Do tego dochodzi prosta obsługa i jeszcze prostsza eksploatacja – o wiele bardziej skomplikowane są ekspresy automatyczne. Tu ilość elementów, które musimy wyczyścić sprowadza się do absolutnego minimum. Wydaje mi się, że 700 zł za ten model to rozsądna kwota. Dlatego też jeśli poszukujesz ekspresu kolbowego, zdecydowanie mogę polecić Cecotec Power Instant-ccino 20 Touch. Wybierając go, nie zawiedziesz się. Przygotujesz zarówno pyszne espresso, jak i latte czy cappuccino.

Sprawdź również najnowszy airfryer marki Cecotec.