1 mln pobrań BPme. 30 gr taniej na litrze PB95 lub ON na BP!

Kiedyś karty, dziś aplikacje lojalnościowe. Czy warto je posiadać? Oczywiście, że tak! Przykładem jest BPme, którą można wykorzystać na stacjach BP. Dlaczego powinieneś ją zainstalować? To proste. Zyskasz wiele korzyści odwiedzając te popularne stacje paliw.

Aplikacja BPme oferuje wiele korzyści na stacji bp. Zobacz o co chodzi.

Minęło kilka miesięcy, a marka BP może pochwalić się milionem pobrań jej aplikacji na smartfony z Androidem i iOS. Mało tego, kolejnym powodem do dumy mogą być wysokie oceny zarówno w Google Play (4,6) oraz App Store (4,9). Nie sposób nie wspomnieć o pozytywnych opiniach klientów, którzy z przyjemnością korzystają z oprogramowania. Nic dziwnego, wystarczy spojrzeć na „pierwszy z brzegu” kupon, dzięki któremu możemy zatankować PB95 lub ON o 30 groszy taniej na litrze. Fakt, dotyczy to tankowania maksymalnie 60 litrów, ale jednak, jak to mówią: „grosz do grosza”. Rzecz jasna, to nie jedyny powód, by pobrać BPme na swój telefon.

Aplikacja BPme oferuje wiele korzyści na stacji bp. Zobacz o co chodzi.

Sieć stacji paliw BP również ma swoją aplikację. BPme przyjęta entuzjastycznie

Nie oszukujmy się – każdy lubi oszczędzać. Dlatego „hurtowo” zbieraliśmy kiedyś karty lojalnościowe, które nam na to pozwalały. Dziś, całe szczęście, możemy w tym celu pobrać aplikacje na telefon, które sprawą, że nasz portfel nie będzie wypchany wspomnianymi plastikami. Również marka BP, popularna sieć zdecydowała się na stworzenie własnego oprogramowania, które światło dzienne ujrzało w październiku 2024 roku. Aplikacja, która wtedy trafiła na polski rynek bardzo szybko zyskała uznanie wśród użytkowników, a przede wszystkim klientów BP. Nic dziwnego. Sam ją zainstalowałem i korzystam z niej często, podczas podróży.

Jej dużym plusem jest intuicyjna obsługa. Włączasz ją i od razu „witają” takie dane jak ilość punktów, a także dostępne kupony i wyzwania. Przykładowo, jeśli wydasz 50 zł na zakupy w Wild Bean Cafe w kwietniu, otrzymasz 300 punktów bonusowych, które później możesz wymienić na jakieś produkty, bądź usługi. Oprogramowanie umożliwia znalezienie najbliższej stacji, a także poznasz ofertę produktową.

Wyjątkowość aplikacji BPme polega na jej atrakcyjności i prostocie. Użytkownicy aplikacji mają dostęp do specjalnych rabatów na paliwa, produktów Wild Bean Cafe i oferty sklepowej oraz możliwość zbierania punktów BPme, dzięki którym będą mogli uzyskać dodatkowe oszczędności. Czuję dumę, że aplikacja BPme została tak szybko i tak entuzjastycznie przyjęta przez naszych Klientów. Dziękuję w imieniu bp za zaufanie. Małgorzata Bogacz, Marketing Manager w bp Polska.

Co oferuje aplikacja BPme?

Jak już wspominałem, zbierane punkty można wymienić na paliwo, zakupy, bądź specjalne kupony zniżkowe. Już teraz przedstawiciele BP w Polsce informują, że niebawem klienci „otrzymają” kolejne funkcje. Chodzi między innymi o e-vouchery, które można wykorzystać u partnerów, a także o możliwość pobrania e-faktury. Sprawdźmy, co jeszcze oferuje nam aplikacja BPme.

O punktach, a także ofertach i kuponach z bardzo dobrymi cenami już wspomniałem. Co jeszcze? Wyzwania – o nich także mówiłem. Dzięki nim możemy liczyć na kolejne, bonusowe nagrody. Aplikacja posiada również mapę oraz lokalizator. To dzięki niemu sprawdzimy, gdzie znajduje się najbliższa stacja bp, a także kawiarnia Wild Bean Cafe. Wśród funkcji, jakie znajdziemy w oprogramowaniu jest również wyszukiwarka oleju Castrol. Co to takiego? Wpisujesz swój samochód, a następnie podajesz konkretne dane dotyczące modelu (chodzi głównie o silnik i rok produkcji). Dzięki tym informacjom, aplikacja przedstawia Ci, jakie płyny powinieneś wykorzystać w tym konkretnym pojeździe. Mam na myśli układ chłodzenia, silnik, układ hamulcowy i szereg innych. Fajna i przydatna funkcja.

Aplikacja BPme oferuje wiele korzyści na stacji bp. Zobacz o co chodzi.

Jak pobrać BPme?

Wszystko zależy od tego, jaki masz telefon. Jeśli jest to smartfon z Androidem, musisz przejść do sklepu Google Play. Aby Ci to ułatwić, kliknij w ten link, a zostaniesz do niego przeniesiony. Po pobraniu wykonujesz prostą rejestrację. Podajesz swój numer telefonu, imię, nazwisko i adres e-mail, a po chwili możesz korzystać z korzyści, jakie oferuje aplikacja BP.

Osoby posiadające smartfony z iOS (mam tu na myśli iPhone), powinny odwiedzić App Store. Tu również wychodzę z ułatwieniem. Kliknij w link, aby pobrać aplikację BPme – korzyści na stacji bp. O rejestracji już wiesz. Powodzenia!

Sprawdź również, dlaczego dobre paliwo jest podstawą bezawaryjnego silnika.