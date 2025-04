Kampania PUMA Go Wild. Byłeś kiedyś na sportowym haju?

Od jakiegoś czasu można oglądać nową kampanię PUMA Go Wild. Pomysłowość twórców nie zna granic. Spodobała mi się na tyle, że pomyślałem by się nią z Wami podzielić. A raczej zachęcić do sprawdzenia największej kampanii tej marki.

Kampania PUMA Go Wild

PUMA twierdzi w swojej kampanii, że sport to coś więcej niż rywalizacja. Zgadzam się, w stu procentach się zgadzam. Dlaczego? Go Wild jest manifestem dla zawodników i konsumentów do odkrywania radości, która płynie z ruchu. Ma też ułatwić nam uwalnianie swojej wewnętrznej energii. Marka PUMA zawsze stawiała na to by sport był wyrażaniem siebie. Przez 75 lat firma kreowała sportowe trendy. Teraz idzie o krok dalej, by pokazać, że sport to nie tylko rywalizacja i presja, by osiągnąć najlepszy wynik. A więc co? Chodzi o to, że wielkość sportowca zaczyna się w miejscu, w którym mamy odwagę być sobą i czerpać radość z ruchu. Osiągnięcia nie do końca są tym najważniejszym elementem uprawiania sportu.

Kampania PUMA Go Wild

PUMA Go Wild – nowa kampania kultowej marki sportowej

Wiesz dlaczego marka PUMA przygotowała kampanię w tym stylu? Już wyjaśniam. Chodzi o odkrycie w sobie dzikiej energii, którą czujemy wtedy, gdy coś nas pochłania. Tak, idąc dalej, jest to okazja, by odkryć siebie. Dzięki temu „uzyskujemy” radość i spełnienie.

To nowa wizja sportu – bliska młodszej generacji, ale również w pełni zakorzeniona w historii PUMA. Chcemy inspirować ludzi, by spojrzeli w siebie i odkryli własną wielkość. Wczasach mediów społecznościowych i kultury memów, chcemy, by każdy, kto biega, trenuje czy po prostu uprawia sport, poczuł się silny i miał odwagę, by być sobą. Richard Teyssier, Globalny wiceprezes ds. marki i marketingu w PUMA.

Przyjrzyjmy się bliżej kampanii PUMA Go Wild, a raczej sprawdźmy, co ją wyróżnia. Przede wszystkim marka nie stawia w tym przypadku na gwiazdy sportu, a na… codziennych bohaterów. Mowa o osobach, które wstają o świcie, biegają np. z psem. Chodzi również o łączące rolę mamy ze sportem kobiety czy osoby, które cieszą się wspólnym, grupowym treningiem. Robią to, co uwielbiają, odkrywają radość, a przy okazji endorfiny. Jest to moment euforii, która płynie z ruchu. Co ciekawe, to dopiero początek, ponieważ w ramach kampanii zobaczymy historię ambasadorów marki, a więc osób, które przez sport wyrażają siebie, a także inspirują innych. Mowa o takich znanych osobistościach jak Usain Bolt, Mondo Duplantis czy Tommie Smith.

PUMA od zawsze tworzy przestrzeń dla każdego, by pozostał sobą. Nasza marka to sportowcy z charakterem, którzy czerpią radość ze swojego talentu, autentyczności i swobody wyrażania siebie. Arne Freundt, CEO PUMA.

Prezentowana kampania wystartowała 20 marca bieżącego roku i będzie trwać przez dwa lata. To nie tylko „typowa reklama”, bowiem zobaczymy premiery różnych edycji produktów czy będziemy mogli doświadczyć różnorodnych wydarzeń sportowych. Jedno jest pewne – zobaczymy jak biegać w zgodzie ze sobą, a więc tak, by celebrować sport, ale także pasję i autentyczność. Można dużo pisać o wspomnianej kampanii, ale jedno jest pewne – musisz to sprawdzić „na własnej skórze”, dlatego sugeruję odwiedzić stronę marki PUMA, by poznać szczegóły kampanii.

Kampania PUMA Go Wild

