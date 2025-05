Nowa seria ASICS METASPEED. Aż 3 modele! Zobacz dla kogo

Są takie chwile, kiedy wszystko idzie gładko. Każdy krok jest pewny, a tempo rośnie samo z siebie, jakby ktoś przełączył Cię na szybszy bieg. Właśnie do takich momentów powstała nowa seria butów ASICS METASPEED – pełna lekkości, technologii i… trochę też sportowej magii.

ASICS wrzuca na rynek nie jedną, nie dwie, a trzy nowości: METASPEED SKY TOKYO, METASPEED EDGE TOKYO i całkowicie świeżutki METASPEED RAY. Każdy z tych modeli to odpowiedź na inne potrzeby biegaczy. Czyli zamiast jednego buta dla wszystkich, mamy trzy ścieżki do szybszego siebie.

ASICS METASPEED RAY – ultralekki as wyścigów

Zacznijmy od nowości, która naprawdę robi wrażenie: METASPEED RAY. 129 gramów – tyle waży nowy model z karbonową płytką! Jeśli próbujesz sobie wyobrazić, ile to jest, to… mniej więcej tyle co duże jabłko. I podobnie jak jabłko, ten but aż chce się „schrupać” na trasie.

Nazwa „Ray” nie jest przypadkowa. Chodzi o prędkość promienia światła i lekkość tak niewyobrażalną, że aż trudną do opisania. W Japonii „Rei” znaczy też „zero” – a dokładniej: zero niepotrzebnego ciężaru i zero ograniczeń.

Pod „maską” METASPEED RAY kryje się nowa pianka FF LEAP – najlżejsza i najbardziej sprężysta w historii ASICS. To właśnie dzięki niej but zachowuje miękkość i responsywność nawet wtedy, kiedy podnosisz tempo na maksa. Do tego minimalistyczna płytka karbonowa (czyli karbon tam, gdzie trzeba, ale bez dociążania) i Dynamic Drop Structure, które sprawia, że odczuwasz większy drop niż rzeczywiście jest. Idealne rozwiązanie dla biegaczy lądujących na przedniej części stopy, którzy chcą wystrzelić do przodu bez utraty rytmu.

A jak jest z trzymaniem stopy? Cholewka Matryx zadba o to, żebyś nawet przy sprintach czuł pełną kontrolę. No i na deser – podeszwa ASICSGRIP, dzięki której nawet mokra nawierzchnia przestaje być problemem.

ASICS METASPEED SKY TOKYO i EDGE TOKYO – klasyka po liftingu

Jeśli METASPEED RAY to nowy gracz, to SKY TOKYO i EDGE TOKYO to weterani po solidnym tuningu. Już przedstawiam szczegóły na ich temat. A więc wygląda to tak. SKY TOKYO stworzono dla tych, którzy zwiększają prędkość głównie przez wydłużanie kroku. Z kolei EDGE TOKYO sprawdzi się wśród biegaczy preferujących zwiększenie częstotliwości kroków. Różne strategie, jedno zadanie: wycisnąć z każdego metra jak najwięcej.

Oba modele dostały upgrade w postaci podeszwy środkowej łączącej FF LEAP i FF TURBO PLUS – mieszankę sprężystości, miękkości i stabilności. Dzięki temu czujesz się pewnie nawet wtedy, kiedy tempo wskakuje na naprawdę wysokie obroty. No i nowa cholewka MOTION WRAP 3.0 – jeszcze lżejsza, bardziej oddychająca i lepiej dopasowana do stopy niż wcześniej.

Krótko mówiąc – jeżeli znasz stare METASPEED, nowe wersje zrobią na Tobie wrażenie. Jeśli nie znasz – cóż, to dobra okazja, by zacząć.

Test na żywo – TOKYO : SPEED : RACE

Nowa seria METASPEED nie miała zwykłej premiery. Zamiast klasycznego eventu, ASICS zorganizował w Tokio specjalny wyścig: TOKYO : SPEED : RACE. Wzięli w nim udział zarówno zawodowcy, jak i amatorzy – w tym nasza paraolimpijska gwiazda, Joanna Mazur.

Trasa? Szybka i dynamiczna, a więc idealna, żeby nowe modele pokazały, co potrafią. Wrażenia? Jeśli buty potrafią wywołać uśmiech nawet po przekroczeniu linii mety na zmęczeniu – to chyba najlepszy dowód, że inżynierowie ASICS odrobili pracę domową. Zgadzasz się?

Mały krok dla człowieka, wielki krok dla biegacza

Od 2021 roku seria METASPEED udowadnia, że dopasowanie buta do stylu biegania naprawdę robi różnicę. I to nie tylko w profesjonalnym sporcie – bo przecież każdy z nas ma własny rytm, własny sposób na pokonywanie kilometrów.

Nowe METASPEED SKY TOKYO i EDGE TOKYO wylądują w sprzedaży 25 lipca 2025 roku. METASPEED RAY dołączy do nich 12 sierpnia. Gdzie będzie można je kupić? Między innymi na ASICS.com oraz w polskich sklepach dla biegaczy. Warto mieć je na radarze – bo jeśli coś może sprawić, że bieganie stanie się jeszcze bardziej Twoje, to właśnie odpowiednie buty.

