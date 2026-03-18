Kolekcja Ochnik wiosna/lato 2026. Styl, który robi różnicę

Wiosna oficjalnie jeszcze przed nami, ale jeśli ktoś 17 marca zajrzał do ogrodowej przestrzeni Pavilionu Hotelu Europejskiego w Warszawie, mógł poczuć ją na własnej skórze. I to nie tylko dzięki kwiatowym dekoracjom czy jasnej, lekkiej aranżacji, ale przede wszystkim dzięki premierze nowej kolekcji OCHNIK na sezon wiosna/lato 2026. Samo spotkanie miało bardziej kameralny, branżowy charakter i stało się okazją do pierwszego spojrzenia na rzeczy, które za chwilę zaczną pojawiać się w codziennych stylizacjach.
Wiosna to moment, w którym styl przestaje być dodatkiem, a zaczyna grać główną rolę. Nowa kolekcja Ochnik na sezon wiosna/lato 2026 pokazuje, że nie potrzeba przesady, by wyglądać dobrze — wystarczy konsekwencja, jakość i wyczucie proporcji. To propozycja dla mężczyzn, którzy stawiają na prostotę, ale nie rezygnują z charakteru.
Wiosna w wersji premium
OCHNIK postawił na formułę press day – czyli spotkanie dla mediów, influencerów i ludzi związanych z branżą. Pojawili się m.in. Julia Kuczyńska (Maffashion), Karolina Pisarek-Salla, Paulina Sykut-Jeżyna, Mikołaj Roznerski czy Olivier Janiak. Do tego redakcje topowych magazynów.
Ale co ciekawe – mimo takiego zestawu nazwisk – to nie był event „na pokaz”. Bardziej przypominał eleganckie spotkanie w ogrodzie niż klasyczną prezentację kolekcji. Dużo rozmów, oglądania ubrań z bliska, dotykania materiałów, wymiany opinii. Czyli dokładnie to, czego często brakuje przy dużych premierach.
Kolekcja OCHNIK, która opowiada historię (i to nie jedną)
Nowa linia OCHNIK to nie jest „kolekcja pod trend z TikToka”. I to czuć od razu. Tu wszystko kręci się wokół codzienności – ale tej ładniejszej wersji. Poranna kawa na mieście, szybkie wyjście między spotkaniami, spacer w słońcu czy wieczór, który przeciąga się trochę dłużej niż planowaliśmy. Ubrania mają być tłem dla tych momentów, a nie głównym bohaterem.
I to jest chyba największy plus tej kolekcji – ona nie próbuje dominować. Ona po prostu… działa. Wśród propozycji znalazły się lekkie kurtki i płaszcze, ubrania na co dzień czy galanteria – czyli dokładnie ten miks, który pozwala zbudować spójną garderobę, a nie tylko pojedyncze „instagramowe” stylizacje
Naturalne materiały
Jeśli coś naprawdę wyróżnia tę kolekcję, to jakość materiałów. Mamy tu jedwab, len, delikatną wełnę, naturalną skórę, a nawet elementy z piór. Wszystko utrzymane w spokojnej, eleganckiej palecie kolorystycznej – bez krzykliwych eksperymentów, za to z dużym wyczuciem.
I to właśnie podkreślała Julia Kuczyńska, która zwróciła uwagę na coś bardzo ważnego – że w świecie fast fashion coraz większą wartością są rzeczy, które zostają z nami na lata. Takie, do których wracamy co sezon i które nadal wyglądają dobrze. Brzmi banalnie? Może. Ale w praktyce – coraz trudniej to znaleźć.
Nowość: kolekcja na specjalne okazje
Ciekawym elementem premiery była także linia bardziej „wyjściowa”. Czyli coś dla tych momentów, kiedy chcemy wyglądać trochę bardziej… elegancko. Dłuższe suknie, subtelny błysk, lekkie, eteryczne detale z piór. Całość bardzo spójna, bez przesady, ale z charakterem.
Projektant Dominik Ćwienczek zwrócił uwagę na coś, co w sumie każdy z nas robi codziennie, ale rzadko się nad tym zastanawia – że moda jest częścią naszych decyzji od samego rana. Nawet jeśli „ubieramy się szybko”, to nadal wybieramy, jak chcemy wyglądać i jak chcemy się czuć. I właśnie wokół tego kręci się ta kolekcja.
„Dobrze, że jesteś” – czyli moda o relacjach
Hasłem przewodnim wydarzenia (i całej kampanii) było „Dobrze, że jesteś”. I nie, to nie jest tylko ładne zdanie do reklamy. Cała koncepcja opiera się na relacjach i bliskości – na tym, że to ludzie i momenty nadają sens ubraniom, a nie odwrotnie. Moda ma być tłem dla życia, a nie jego główną osią.
Dyrektor marketingu OCHNIK, Marcin Zduńczyk, podkreślał, że marka chce pokazywać ubrania w ich naturalnym kontekście – w rozmowach, spotkaniach, codziennych sytuacjach. Bez sztucznego „instagramowego perfekcjonizmu”. I to jest kierunek, który naprawdę zaczyna się wyróżniać.
Czy ta kolekcja ma szansę „zostać”?
Patrząc na to, co zaprezentował OCHNIK, można powiedzieć jedno: to nie jest kolekcja na jeden sezon. To raczej baza – coś, co można nosić teraz, za rok i pewnie jeszcze dłużej. Bez poczucia, że „to już wyszło z mody”. A w świecie, gdzie wszystko zmienia się co chwilę, taka spokojna, dopracowana moda zaczyna być czymś… świeżym. A jeśli przy okazji dobrze wygląda i dobrze się nosi – to chyba dokładnie o to chodzi.
