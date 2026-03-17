Okulary Eyewear by David Beckham na 2026. Styl robi wrażenie

Miami ma w sobie coś, co natychmiast zmienia perspektywę. Światło jest ostrzejsze, cienie głębsze, a detale — bardziej wyraziste. To właśnie tam, w modernistycznej willi otoczonej palmami i odbiciami błękitu basenu, Eyewear by David Beckham prezentuje swoją najnowszą kolekcję okularów na sezon wiosna/lato 2026.

Eyewear by David Beckham wiosna/lato 2026.

Nie jest to jednak zwykła kampania. To raczej wizualna deklaracja stylu, w której mniej znaczy więcej, a każdy element ma swoje miejsce. Minimalizm spotyka tu brytyjską elegancję, a całość balansuje gdzieś pomiędzy swobodą Miami a precyzją londyńskiego tworzenia. Dominują czyste linie, dopracowane proporcje i materiały, które czuć już przy pierwszym kontakcie. To okulary, które nie próbują przyciągać uwagi na siłę — robią to naturalnie. Dokładnie tak, jak robią to najlepiej ubrani mężczyźni.

Miami jako tło. Tu styl nabiera znaczenia

To też kolejna odsłona stylu Beckhama, który od lat balansuje między klasyką a nowoczesnością. I choć trendy zmieniają się co sezon, jego podejście pozostaje niezmienne: stawiać na jakość, detale i rzeczy, które działają w każdej sytuacji — od weekendowego wyjazdu po spotkanie biznesowe. Nowa kolekcja okularów wpisuje się w ten schemat idealnie. To nie jest dodatek. To element, który potrafi zdefiniować cały look.

Styl Davida Beckhama. Konsekwencja zamiast trendów

Kolekcja przygotowana przez Safilo i Davida Beckhama łączy brytyjską elegancję z nowoczesnością. Idealnym tego przykładem są modele DB 7146/S, a także DB 1237. To właśnie one definiują tożsamość prezentowanej kolekcji. Oczywiście, popularne okulary, które marka nadal sprzedaje to jedno, ale nowy sezon to także nowości w przypadku metalowych oprawek i tu należy podkreślić, że „mówimy” zarówno o okularach przeciwsłonecznych, jak i korekcyjnych.

W przypadku nowości zdecydowanie wchodzimy w stronę kategorii premium. Potwierdzeniem tej tezy będzie wprowadzenie modeli wykonanych z tytanu. Mamy więc połączenie najwyższej jakości materiałów z innowacją. Mało tego, niektóre z nich zostały wyposażone w soczewki fotochromowe.

Nie sposób nie zauważyć ciekawego modelu przeciwsłonecznego – DB 7146/S, który cechują lazurowe szkła, a więc nawiązanie do klimatu Miami, który, co raczej nie jest niczym odkrywczym, stanowi inspirację dla tej kampanii. Nie jest to jednak „rewolucja”, ponieważ prezentowana kolekcja nadal cechuje się takimi detalami jak Talisman, który jest inspirowany skrzydłami ptaka znajdziemy z przodu oraz z boku. Oczywiście, producent umieścił również monogram DB, a więc znak rozpoznawalny marki należącej do byłego piłkarza.

