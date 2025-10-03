David Beckham znów wraca z kolekcją, która łączy w sobie ponadczasową klasykę i świeże spojrzenie na design. Marka Eyewear by David Beckham, tworzona we współpracy z Safilo, na sezon jesień/zima 2025 proponuje oprawki, które nie tylko przyciągają wzrok, ale też opowiadają historię o stylu, elegancji i detalach dopracowanych w każdym calu.

Eyewear by David Beckham: jesień/zima 2025.

Marrakesz w roli głównej

Nie jest tajemnicą, że kampanie Beckhama zawsze mają w sobie klimat. Tym razem przenosimy się do serca Marrakeszu, do tradycyjnego riadu, gdzie gra świateł i cieni spotyka się z ciepłymi fakturami tkanin. Marokańskie dziedzińce tworzą tło pełne spokoju i wyrafinowania – idealnie współgrające z charakterem kolekcji. To nie tylko zdjęcia reklamowe, ale wręcz małe opowieści o atmosferze i estetyce, które Beckham uwielbia przemycać w swoich projektach.

Eyewear by David Beckham: jesień/zima 2025. Nowoczesna klasyka

Kolekcja FW25 to mieszanka uniwersalnych form z nowoczesnymi rozwiązaniami. Z jednej strony mamy proste, ponadczasowe sylwetki, z drugiej – innowacyjne konstrukcje i detale, które nadają im wyjątkowego charakteru. Całość wpisuje się w filozofię marki: klasyka, ale podana w świeżym, współczesnym wydaniu.

Nie mogło zabraknąć ikonicznych akcentów, które są już wizytówką linii. Talisman i monogram DB powracają jako subtelne znaki rozpoznawcze – dodają oprawkom charakteru, ale nie dominują całości.

Kolory sezonu Eyewear by David Beckham: jesień/zima 2025

Jesień/zima w wydaniu Beckhama to ciepłe, nastrojowe barwy. W palecie znajdziemy ponadczasową czerń, karmelowe odcienie Havana oraz luksusowe wykończenia imitujące naturalny róg. Efekt horn finish nadaje oprawkom głębi i sprawia, że wyglądają jeszcze bardziej szlachetnie. To zestaw kolorów, który idealnie pasuje do sezonu, a jednocześnie zostaje w szafie na dłużej niż jeden rok.

Timeless Icons – klasyka, która nie przemija

Linia Timeless Icons powraca w nowej odsłonie. To okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne dla tych, którzy lubią vintage’owe dodatki, ale nie chcą rezygnować z codziennego komfortu. Konstrukcje z acetatu i metalu wyglądają elegancko, a przy tym są stworzone tak, by można było je nosić na co dzień bez kompromisów.

Eyewear by David Beckham: jesień/zima 2025.

DB 99/Origami – inspiracja z Japonii

Najbardziej wyróżnia się model DB 99/Origami, czyli składane okulary inspirowane japońską sztuką składania papieru. To prawdziwa gratka dla fanów designu: metalowa konstrukcja, możliwość dopasowania do szkieł korekcyjnych i luksusowe wykończenia. Do wyboru są zarówno klasyczne złoto z beżowymi soczewkami reagującymi na światło, jak i bardziej wyraziste warianty z lustrzanymi szkłami w zieleni czy beżu. Funkcjonalność spotyka tu elegancję – i to w najlepszym wydaniu.

Linia Curator – subtelność i elegancja

W kolekcji pojawiają się także nowe propozycje z linii Curator. Delikatne, owalne kształty i połączenie metalu z akcentami acetatu nadają im lekkości i stylu.

DB 1196/S – okulary przeciwsłoneczne, które można dopasować do szkieł korekcyjnych. Dostępne w wersjach klasycznych i nowoczesnych, np. z soczewkami fotochromowymi czy mineralnymi z antyrefleksem.

DB 1203 – lekkie, wygodne oprawki korekcyjne z elastycznym zawiasem. Idealne do codziennego użytku, ale z klasą i ponadczasową elegancją.

Eyewear by David Beckham: jesień/zima 2025.

The Style Pioneer – dla odważnych

Druga część kolekcji, nazwana The Style Pioneer, to ukłon w stronę mężczyzn, którzy chcą się wyróżniać. Te modele są mocniejsze, bardziej charakterystyczne i mają w sobie odrobinę buntu.

DB 7151/S – kwadratowa moc

Kwadratowe okulary przeciwsłoneczne DB 7151/S to połączenie odważnej formy z detalami w postaci podwójnego mostka i rzeźbień wokół soczewek. Wykonane z wysokiej jakości acetatu, zachowują kolor nawet przy intensywnym użytkowaniu. Całość dopełniają subtelne akcenty: Talisman na zausznikach i monogram DB na soczewce.

DB 7146/S – najbardziej charakterystyczny model

Ten model to crème de la crème kolekcji. DB 7146/S to trójwymiarowa, kwadratowa oprawka z acetatu, bogata w detale – wygięte zauszniki, premium zawiasy i wykończenie, które przyciąga uwagę. Dostępna w wersjach od klasycznego brązu z zielonymi szkłami po nowoczesną czerń z lustrzanymi efektami. To propozycja dla tych, którzy naprawdę chcą się wyróżnić.

DB 7153 – korekcja w odważnym stylu

Nie tylko okulary przeciwsłoneczne, ale i korekcyjne mają swoją gwiazdę. Model DB 7153 to rzeźbiarska forma – masywniejsze boki i smukły front tworzą ciekawy kontrast. Dostępny w czerni, zieleni, a także w ciepłych odcieniach miodu i bursztynu. To oprawki, które nadają charakter nawet najprostszej stylizacji.

Beckham wie, jak opowiadać o stylu

Kolekcja FW25 pokazuje, że David Beckham doskonale rozumie, czym jest współczesna elegancja. To połączenie klasyki, funkcjonalności i detali, które sprawiają, że okulary stają się czymś więcej niż tylko dodatkiem. Są częścią stylu życia – i to w najlepszym, dopracowanym wydaniu.

Eyewear by David Beckham to propozycja dla tych, którzy cenią równowagę między ponadczasowością a świeżym spojrzeniem. Bez względu na to, czy wybierzesz subtelne Timeless Icons, czy odważne The Style Pioneer, jedno jest pewne – w tych oprawkach poczujesz się, jakbyś właśnie wyszedł z klimatycznej sesji w Marrakeszu. Szczegóły nt. kolekcji i marki Davida Beckhama? Sprawdź stronę https://davidbeckhameyewear.com/.

