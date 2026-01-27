Obserwuj nas
Dime x Eastpak: torby dla wiecznych spóźnialskich

Dime i Eastpak połączyli siły, tworząc kolekcję dla osób, które zawsze są w biegu. Te torby nie tylko wytrzymają fizyczne wyzwania codziennego pośpiechu, ale też dorównają emocjom towarzyszącym spóźnieniom na spotkania, loty czy do pracy. Połączenie deskorolkowego luzu marki z Montrealu i 70-letniego doświadczenia amerykańskiego producenta dało efekt w postaci praktycznych i stylowych akcesoriów dla każdego wiecznego spóźnialskiego.
27/01/2026
Jeśli notorycznie biegniesz na lotnisko z niedopiętym plecakiem, wpadasz do pracy „na styk” albo pakujesz się pięć minut przed wyjściem – ta kolekcja jest trochę o Tobie. Dime i Eastpak połączyli siły i stworzyli kapsułę dla ludzi, którzy żyją w swoim tempie. Zwykle szybkim. Czasem za szybkim.

Dime x Eastpak

Skate’owe DNA spotyka 70 lat doświadczenia

Kolaboracja Dime x Eastpak to spotkanie dwóch światów: deskorolkowego, lekko buntowniczego DNA marki z Montrealu oraz ponad 70 lat doświadczenia amerykańskiego giganta od toreb, plecaków i bagażu. Efekt? Kolekcja, która ogarnia chaos codzienności – zarówno ten fizyczny, jak i emocjonalny. Bo pośpiech też potrafi ważyć.

Dime x Eastpak

Harmonogram jako sugestia, nie obowiązek

Całość została zaprojektowana z myślą o tych, którzy traktują plan dnia bardziej jak luźną propozycję niż sztywną regułę. I którzy najczęściej wchodzą na pokład samolotu jako ostatni. To torby transportowe dla ludzi w ciągłym ruchu – dosłownie i w przenośni.

Trzy modele na różne scenariusze dnia

W kolekcji znalazły się trzy modele, każdy odpowiadający na inne „życiowe sytuacje awaryjne”.

  • Getter Backpack to plecak dla zapominalskich perfekcjonistów – tych, którzy pamiętają o detalach, ale niekoniecznie o godzinie wyjścia.
  • Skate Tote to torba do zadań specjalnych: pomieści deskorolkę, zakupy, pół życia i nadal będzie wyglądać dobrze.
  • Resist’r Case to walizka kabinowa (35 × 55 × 23 cm), zaprojektowana tak, by pakowanie na ostatnią chwilę nie podnosiło ciśnienia jeszcze bardziej.
Wytrzymałość, która nadąża za tempem

Wszystkie modele powstały z wykorzystaniem sprawdzonych, technicznych rozwiązań Eastpak – jest solidnie, odpornie i gotowo na zderzenia z rzeczywistością. Kolekcja dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych: klasycznej czerni oraz niebieskim, z subtelnym brandingiem i charakterystycznymi, wytrzymałymi obiciami.

Gdzie kupić kolekcję Dime x Eastpak w Polsce?

W Polsce kolekcja Dime x Eastpak dostępna jest wyłącznie online, w sklepach PRM oraz SUPERSKLEP. Jeśli więc znowu jesteś spóźniony – przynajmniej rób to stylowo.

