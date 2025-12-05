Fracap AW25 – nowe buty na jesień i zimę. Zobacz kolekcję!

Jesień i zima nie biorą jeńców — kałuże, błoto, chłód i pierwsze przymrozki szybko przypominają, że sneakersy to już za mało. To właśnie teraz wchodzą do gry buty, które mają nie tylko wyglądać, ale też realnie dawać radę na co dzień. I tu pojawia się Fracap, włoska marka z ponad stuletnią historią, która znów odpala swój jesienno–zimowy repertuar na sezon 2025.

Rzemiosło z Apulii, które przetrwa lata

Fracap to rodzinny biznes działający od 1908 roku, więc zanim większość dzisiejszych marek zdążyła wymyślić swoje logo, oni już robili buty metodami, które przetrwały do dziś. Zero masówki — każdy model przechodzi przez ręce rzemieślników, którzy pilnują jakości skóry, konstrukcji i wykończeń. Tutejsze obuwie ma jedną cechę szczególną: starzeje się z godnością. Po kilku sezonach nie wygląda „znoszone”, tylko „doświadczone”.

Za wszystkim stoi historia Alfredo Cappello, który wymarzył sobie buty łączące elegancję rodem z południa Włoch z trwałością potrzebną w górach. Gdy jego żona zobaczyła pierwszy prototyp, rzuciła „Magnifico” — i tak narodził się model, który stał się fundamentem całej marki.

Kolekcja Fracap AW25 — klasyki po liftingu

Nowa kolekcja to połączenie sprawdzonych sylwetek z odświeżonymi materiałami i sezonową paletą. To buty, które można zabrać zarówno na spacer po mieście, jak i weekendowy wypad poza miasto. Wśród propozycji na sezon AW25 znalazły się m.in.:

M120 — topowy klasyk marki, z solidną podeszwą i konstrukcją, która nie boi się miejskich tras ani lekkich trekkingów.

M60 — lżejsza, bardziej minimalistyczna opcja dla tych, którzy lubią prostotę, ale wymagają trwałości.

M127 — model balansujący między miejskim lookiem a outdoorową funkcjonalnością, z miękką skórą i niższą cholewką.

R200 („Monkey Boots") — bardziej swobodna, vintage'owa propozycja inspirowana klasycznymi „monkey boots". Idealna dla fanów lżejszej, casualowej stylistyki.

Gdzie kupisz nowe buty na jesień i zimę marki Fracap?

Jesienno–zimowa kolekcja dostępna jest stacjonarnie w PRM w Fabryce Norblina w Warszawie, a także online.