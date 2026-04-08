Skyscanner w Chat GPT. Planowanie podróży będzie banalne

Nowa integracja Skyscanner w ChatGPT pokazuje, że przyszłość planowania podróży może być znacznie prostsza. Pytanie tylko, czy rzeczywiście wygodniejsza.

Jeszcze niedawno planowanie podróży oznaczało dziesiątki otwartych kart, porównywanie cen i ciągłe zmiany dat. Dziś ten proces zaczyna się upraszczać — i to szybciej, niż można było się spodziewać. Sztuczna inteligencja coraz śmielej wchodzi w codzienne decyzje, także te związane z podróżami. I choć wielu podchodzi do niej z dystansem, jedno jest pewne: zmienia sposób, w jaki szukamy i wybieramy loty.

Skyscanner w Chat GPT

Nowa funkcja polega na czymś prostym: zamiast korzystać z klasycznej wyszukiwarki, rozmawiasz. Wpisujesz krótką komendę, na przykład prośbę o najtańszy lot w konkretnym terminie, a system zwraca gotowe propozycje. To zmienia sposób myślenia o całym procesie. Zamiast „szukać”, zaczynasz „pytać”. I choć brzmi to jak detal, w praktyce oznacza mniej klikania i szybsze dojście do konkretu.

AI jako pośrednik, nie tylko narzędzie

Największa zmiana nie polega na samej funkcji, tylko na roli sztucznej inteligencji. Do tej pory była dodatkiem — filtrem, podpowiedzią, algorytmem w tle. Teraz zaczyna być pośrednikiem między Tobą a decyzją.

Możesz zmieniać daty, lotniska, kierunki — wszystko w ramach jednej rozmowy. Bez resetowania wyszukiwania, bez zaczynania od nowa. To bardziej przypomina rozmowę z kimś, kto ogarnia temat, niż klasyczne korzystanie z aplikacji.

Wygoda kontra zaufanie

Tu pojawia się najważniejsze pytanie: czy użytkownicy będą chcieli oddać część kontroli AI?

Planowanie podróży to nie tylko wygoda, ale też zaufanie — do ceny, do połączeń, do tego, że nic nie zostało pominięte. Skyscanner próbuje to rozwiązać, łącząc rozmowę z realnymi danymi i ofertami z własnej bazy. Z jednej strony masz więc szybkość i prostotę. Z drugiej — potrzebę sprawdzenia, czy system faktycznie pokazuje wszystko, a nie tylko „najbardziej pasujące” opcje.

Podróż planowana jak rozmowa

To rozwiązanie wpisuje się w większy trend. Coraz więcej rzeczy zaczynamy robić w formie rozmowy — od wyszukiwania informacji po zakupy.

Podróże są kolejnym krokiem. I choć na razie to raczej opcja niż standard, kierunek wydaje się oczywisty: mniej interfejsu, więcej konwersacji. Pytanie brzmi nie „czy”, tylko „kiedy” stanie się to dominującym sposobem planowania wyjazdów.

Wnioski? Mniej klikania, więcej decyzji

Integracja Skyscanner z ChatGPT nie jest rewolucją, która zmieni wszystko z dnia na dzień. Ale pokazuje coś ważniejszego — że proces planowania podróży zaczyna się upraszczać. I że coraz mniej chodzi o samo wyszukiwanie, a coraz bardziej o szybkie podejmowanie decyzji. W celu pobrania aplikacji ze sklepu ChatGPT można skorzystać z linku.

Dla jednych to wygoda. Dla innych — utrata kontroli. Jak zwykle, prawda pewnie leży gdzieś pośrodku.

