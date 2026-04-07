Bershka redefiniuje męski luz na nowo. Co to oznacza?

Męska moda coraz rzadziej polega na dopasowaniu. Dziś chodzi o przestrzeń — fizyczną i mentalną. Bershka w swoim najnowszym dropie pokazuje, że klasyka nie musi być sztywna, a elegancja nie musi być ciężka. To kolekcja dla facetów, którzy nie chcą wybierać między stylem a komfortem. I którzy wiedzą, że pewność siebie zaczyna się od tego, jak się czujesz w ubraniu.

BERSHKA Drop 08 z linii MENSWEAR

Przez lata męska moda była systemem zasad. Dopasowanie, konstrukcja, proporcje — wszystko miało swoje miejsce i swoją funkcję. Nowy drop menswear od Bershki pokazuje jednak wyraźnie, że ten system zaczyna się rozluźniać. Klasyka nie znika, ale traci swoją sztywność i przestaje być czymś, co trzeba „odgrywać”. Zamiast tego pojawia się bardziej naturalna forma — koszule są otwarte, dzianiny lekkie, a spodnie i bermudy wyraźnie szersze. To nie jest nostalgiczny powrót do przeszłości, tylko próba dopasowania stylu do współczesnego życia, które jest szybsze, mniej przewidywalne i zdecydowanie mniej formalne niż jeszcze dekadę temu.

BERSHKA Drop 08 z linii MENSWEAR

Sylwetka, która daje przestrzeń

Największa zmiana widoczna jest w proporcjach. Luźniejsze kroje przestają być chwilowym trendem, a zaczynają funkcjonować jako nowy standard codziennego ubioru. Bershka buduje sylwetkę, która daje przestrzeń — zarówno fizyczną, jak i wizualną. Szerokie spodnie, miękkie dzianiny i warstwowość, która nie sprawia wrażenia przemyślanej na siłę, tylko naturalnie się układa, tworzą garderobę, która nie ogranicza ruchu ani nie narzuca formy. Widać to wyraźnie w lookbooku (strony 3–5), gdzie stylizacje funkcjonują w ruchu, w naturalnym otoczeniu, bez przesadnej stylizacji pod aparat. To ubrania, które mają działać w realnym życiu, a nie tylko na zdjęciu.

BERSHKA Drop 08 z linii MENSWEAR

Preppy bez zasad

Jednym z ciekawszych kierunków tej kolekcji jest reinterpretacja stylu preppy. Bershka bierze elementy dobrze znane — loafersy, koszule, dzianiny — i rozbija ich formalny kontekst. Loafersy zestawione są ze skarpetkami, szaliki pojawiają się w sposób swobodny, a warstwy nie są „układane”, tylko nakładane intuicyjnie. To styl, który nie ma być perfekcyjny, tylko autentyczny. Efekt końcowy balansuje między elegancją a luzem i nie próbuje jednoznacznie definiować się po żadnej ze stron.

Kolor, który pracuje w tle

Paleta kolorystyczna pozostaje spokojna i świadomie ograniczona. Dominują neutralne odcienie — beże, brązy, off-white czy zgaszone zielenie — które budują spójność całej kolekcji. To wybór, który pozwala skupić się na formie i proporcjach zamiast na kolorystycznym efekcie „wow”. Dzięki temu ubrania stają się bardziej uniwersalne i łatwiejsze do włączenia w codzienną garderobę. Styl nie opiera się tu na wyróżnianiu się, tylko na konsekwencji i subtelnej pewności siebie.

BERSHKA Drop 08 z linii MENSWEAR

Moda, która zaczyna być codziennością

Najciekawsze w tym dropie jest to, że Bershka przesuwa granicę między modą a codziennością. To nie jest kolekcja zaprojektowana pod konkretne okazje, tylko raczej zestaw ubrań, które mają działać w realnym rytmie dnia — od wyjścia z domu po wieczorne spotkania. Marka eksploruje przestrzeń, w której moda przestaje być deklaracją, a zaczyna być naturalnym elementem życia, reagującym na zmiany kulturowe i nowe potrzeby.

BERSHKA Drop 08 z linii MENSWEAR

Nowa definicja męskiego stylu według Bershka

To, co Bershka proponuje w tej kolekcji, nie jest rewolucją w klasycznym sensie. To raczej przesunięcie akcentów. Męski styl przestaje opierać się na kontroli i perfekcji, a zaczyna na swobodzie i funkcjonalności. Liczy się to, jak ubrania pracują z ciałem i jak wpisują się w codzienność. To podejście bliższe współczesnemu stylowi życia — mniej formalne, bardziej elastyczne i zdecydowanie bardziej świadome.

Właścicielem marki Bershka jest INDITEX.