Nowa kolekcja Bershka x NFL z okazji Super Bowl 2024. Zobacz

Wielkie amerykańskie święto futbolu amerykańskiego startuje 11 lutego. Z tej okazji pojawiła się nowa kolekcja Bershka x NFL inspirowana nadchodzącym wydarzeniem. Co znajdziemy w tym dropie?

Już w najbliższą niedziele zostanie rozegrani finałowy mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim ligi NFL. Super Bowl to w pewnym stopniu świętem dla amerykanów. W ubiegłym roku świętować mogła drużyna Kansas City Chiefs, natomiast MVP został Patrick Mahomes. Jak będzie tym razem? Paradise w Nevadzie już czeka na Super Bowl 2024. Co ciekawe, w tym roku zobaczymy pojedynek drużyn San Francisco 49ers z Kansas City Chiefs. Warto wiedzieć, że oprócz zmagań sportowych finałowy pojedynek jest wielkim show, przepełnionym występami wielu artystów. W ubiegłym roku mogliśmy oglądać Rihannę, natomiast w tym roku gwiazdą half-time show będzie Usher. Podczas tegorocznego finału ma pojawić się także DJ Tiesto.

Nowa kolekcja Bershka x NFL z okazji Super Bowl 2024.

SuperBVowl 2024 – wielkie święto Amerykanów

O udział w SuperBowl walczy 32 drużyny. Pierwszy raz to wydarzenie zorganizowano w Los Angeles, kiedy to 15 stycznia 1967 Green Bay Packers rozegrało mecz z Kansas City Chiefs. Ci pierwsi wygrali, natomiast MVP został Bart Starr, który powtórzył ten wyczyn rok później. Co ciekawe, aż sześć razy Super Bowl zdobyły drużyny Pittsburgh Steelers, a także New England Patriots. Warto również wspomnieć, że San Francisco 49ers zdobywało mistrzostwo aż pięć razy, natomiast rywal – Kansas City Chiefs trzy razy.

Oprócz tego, że podczas finałowego meczu NFL zobaczymy pojedynek dwóch drużyn, Super Bowl cechuje się przesytem reklam. To właśnie z nich słynie niedzielne wydarzenie. Absolutnie, ani trochę mnie to nie dziwi. W 2015 roku za pośrednictwem TV mecz oglądało 114 milionów widzów! To właśnie dlatego reklamy są horrendalnie drogie! Przykłady? 7 milionów dolarów za 30-sekundowy spot! Z resztą, całe wydarzenie to wielki worek pieniędzy. Dlaczego? Najdroższe wejściówki na niedzielny mecz kosztowały nawet 30 tysięcy dolarów!

Nowa kolekcja Bershka x NFL z okazji Super Bowl 2024

Wróćmy jednak do kolekcji, która jest już dostępna w wybranych sklepach oraz za pośrednictwem Bershka.com. W ramach współpracy z NFL pojawiły się między innymi denimowe spodnie z nadrukiem logotypów związanych z ligą. Są również swetry z tkaniny frotte oraz koszulki z siateczki czy dzianinowe zestawy. Nie zabrakło również akcesoriów! Warto wspomnieć, że na ubraniach związanych z nową kolekcją zobaczymy logo takich drużyn jak Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders czy Philadelphia Eagels.

Co ciekawe, można również zdobyć ekskluzywne koszulki, które będą dostępne w BERSHKA PRINT SHOP (za pośrednictwem Bershka.com). Będą nawiązywać do drużyn rywalizujących podczas Super Bowl. Najciekawsze jest jednak to, że będziemy mogli je stworzyć za pomocą opcji druku na zlecenie. Przy okazji wspomnę, że jeśli nie interesuje Cię sportowa kolekcja, możesz sprawdzić inną, również prezentowaną przez markę Bershka, w której znajdziesz ubrania w stylu casual dla mężczyzn.