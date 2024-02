Nowa kolekcja Bershka 24 w stylu casual dla mężczyzn. Zobacz

Jeśli poszukujesz ubrań w stylu casual, powinieneś zobaczyć jak wygląda nowa kolekcja Bershka 24. Zdecydowanie, wiele ciekawych produktów basic, które są “podkręcone” za sprawą nowych materiałów czy wykończeń.

Nowa kolekcja Bershka 24 dla mężczyzn. Styl casual.

Co nowego znajdziemy w kolekcji casual dla mężczyzn? Przede wszystkim różnorodne materiały i faktury, które zostały zestawione z technikami takimi jak haftowane napisy na koszulkach, bądź dzianina z mieszanki wełny. Warto przyjrzeć się bliżej palecie barw, która bazuje na odcieniach zieleni oraz koloru piaskowego. Ciekawie wypada dodatek minimalistycznych elementów graficznych oraz wspomnianych już haftowanych napisach, które wykorzystują czcionki nawiązujące zarówno do odręcznego pisną, jak i kaligrafii. To ma zapewnić nam poczucie wyższej jakości strukturalnych bawełnianych tkanin.

Nowa kolekcja Bershka 24. Nowa kolekcja Bershka 24. Nowa kolekcja Bershka dla mężczyzn. Nowa kolekcja Bershka dla mężczyzn.

Szukasz ubrań w stylu casual dla mężczyzn? Zobacz, jak wygląda nowa kolekcja Bershka 24

Analizując nową kolekcję Bershka dla mężczyzn możemy wyróżnić między innymi ciekawie wyglądające spodnie w kratę balloon fit. Jest też efektowna kurtka wykonana ze sztucznej skróty, która posiada wężowe tłoczenie. Spójrzcie również na sweter, który posiada nadruk przedstawiający dzieło “Deszcz, para, szybkość”. Jego autorem jest słynny artysta Joseph Mallard William Turner.

Nasuwa się najważniejsze pytanie. Gdzie kupisz nową kolekcję ubrań w stylu casual dla mężczyzn? Jak nie trudno się domyślić, jest ona już dostępna na stronie Bershka.com oraz w sklepach stacjonarnych marki. Jak wyglądają ceny nowej kolekcji? Przykładowo, kardigan został wyceniony na 149 zł (mowa o tym, który jest zapinany na guziki o kwadratowym kroju). Z kolei kurtka bamberka z haftem kosztuje 199 zł. Jeśli spodobała Ci się kurtka ze sztucznej skóry ze zwierzęcym wzorem, musisz wydać w sklepie 249 zł.