Green Abyss – nurkuj w głębię z zegarkiem Blancpain x Swatch

Znasz to uczucie, kiedy patrzysz na ocean i myślisz o tym, co kryje się pod taflą wody? O miejscach, gdzie światło słoneczne ledwo dociera, a życie toczy się według własnych, tajemniczych zasad? To właśnie ten klimat, pełen przygody i nieznanego, uchwycono w nowym zegarku Green Abyss, który właśnie dołączył do kolekcji Blancpain x Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms.

Green Abyss Blancpain x Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms.

Ocean inspiracji i dziedzictwo nurkowania

Kolekcja Fifty Fathoms ma swoją historię sięgającą 1953 roku, kiedy Blancpain wypuścił pierwszy na świecie prawdziwy zegarek nurkowy. Od tamtej pory stał się symbolem jakości, precyzji i gotowości do podwodnych wyzwań. Dziś, we współpracy z marką Swatch, powstała seria Bioceramic Scuba Fifty Fathoms – bardziej dostępna, ale wciąż wierna swojej legendzie.

Green Abyss to kolejny rozdział tej historii. To zegarek zaprojektowany dla ludzi ciekawych świata, którzy kochają eksplorację i nie boją się zejść w głębiny – zarówno te oceaniczne, jak i życiowe. Inspiracją do jego powstania były najbardziej niedostępne ekosystemy oceanu, które wciąż pozostają w dużej mierze tajemnicą.

Green Abyss Blancpain x Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms.

Design, który łączy naturę z nowoczesnością

Już na pierwszy rzut oka Green Abyss przyciąga uwagę wyjątkową kolorystyką – głęboka zieleń, beż piasku i czerń tworzą harmonijną kompozycję, która od razu przywodzi na myśl oceaniczne głębiny i dziką przyrodę. Ten efekt udało się osiągnąć dzięki użyciu bioceramiki – nowoczesnego materiału, łączącego w sobie wytrzymałość ceramiki i miękkość tworzywa sztucznego.

Bioceramika to coś więcej niż tylko trwałość. Jest lekka, odporna na zarysowania i przyjemna w dotyku, co sprawia, że zegarek doskonale nadaje się do codziennego noszenia, a przy tym wytrzyma nawet ekstremalne warunki.

Kluczowe detale – klasyka i nowoczesna technologia

Zegarek wyposażono w unikalny wskaźnik wilgoci, który od lat jest znakiem rozpoznawczym modeli Fifty Fathoms. To mały, ale niezwykle ważny gadżet, który informuje, czy do wnętrza koperty nie przedostała się woda. Zmiana koloru wskaźnika to czerwona lampka dla użytkownika – sygnał, że zegarek może potrzebować serwisu. Ten element znany jest z historycznych modeli militarnych oznaczanych „MIL-SPEC” i jest bardzo ceniony przez kolekcjonerów.

Bezpieczeństwo pod wodą zapewnia też bezel – obracający się pierścień, który pozwala mierzyć czas nurkowania. W Green Abyss jest on zabezpieczony tak, by obracał się tylko w jedną stronę, co zapobiega przypadkowemu przesunięciu i fałszywym wskazaniom.

Green Abyss Blancpain x Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms.

Mechanizm z sercem i mózgiem czyli Swatch SISTEM51

Pod kopertą bije nowoczesne serce – automatyczny mechanizm Swatch SISTEM51. To technologia, która robi wrażenie: składa się z 51 elementów, montowanych niemal w całości automatycznie, a mimo to oferuje aż 90 godzin rezerwy chodu. Sprężyna balansu Nivachron chroni mechanizm przed zakłóceniami magnetycznymi, które mogłyby wpłynąć na precyzję. To prawdziwa maszyna do zadań specjalnych, niezawodna i zaprojektowana tak, by towarzyszyć odkrywcom pod i nad wodą.

Sztuka i ekologia – detale, które tworzą całość

Na spodzie koperty znajduje się cyfrowy nadruk przedstawiający Felimare picta – barwnego ślimaka nagoskrzelnego, zwanego „królewską boginią oceanu”. To symbol bogactwa życia podwodnego i subtelny hołd dla naturalnego świata.

Zegarek jest wyposażony w dwuczęściowy pasek w stylu NATO, wykonany z recyklingowanych sieci rybackich. Ten ekologiczny dodatek to nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale też świadectwo troski o naszą planetę.

Green Abyss Blancpain x Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms.

Logo z historią i inspirujące detale

Na tarczy widnieje historyczne logo Blancpain, a także znak współpracy Blancpain x Swatch. To połączenie tradycji i nowoczesności, które podkreśla charakter kolekcji.

Na kopercie znalazły się też napisy, które motywują i przypominają, po co powstał ten zegarek: PASSION FOR DIVING, LICENCE TO EXPLORE, OCEAN BREATH, PROTECT WHAT YOU LOVE czy IMMERSE YOURSELF. To hasła dla tych, którzy kochają przygodę i szanują naturę.

Dla kogo jest Green Abyss?

To zegarek dla tych, którzy nie boją się zanurzyć – nie tylko w wodzie, ale i w życiu. Dla tych, którzy cenią sobie trwałość i funkcjonalność, ale nie chcą rezygnować z dobrego stylu i ciekawych rozwiązań technologicznych. Green Abyss to hołd dla odkrywców i marzycieli, którzy cały czas szukają nowych, nieznanych światów do poznania.

Green Abyss Blancpain x Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms.

Kiedy i gdzie?

Green Abyss trafił do sprzedaży 7 czerwca 2025 roku i jest dostępny w wybranych salonach Swatch na całym świecie. Limit zakupów to jeden zegarek na osobę na jeden dzień, więc jeśli planujesz mieć ten kawałek oceanu na nadgarstku, warto się pospieszyć.

Specyfikacja techniczna Blancpain x Swatch Green Abyss

Materiał koperty: zielona koperta i koronka z bioceramiki

zielona koperta i koronka z bioceramiki Średnica koperty: 42,3 mm

42,3 mm Grubość koperty: 14,4 mm

14,4 mm Wysokość koperty: 48,0 mm

48,0 mm Mechanizm: Mechaniczny werk SISTEM51 (samoczynnie nakręcany) z 90-godzinną rezerwą chodu. Ilustracja przedstawiająca głębiny oceanu oraz ślimaka nagoskrzelnego Felimare picta, druk cyfrowy

Mechaniczny werk SISTEM51 (samoczynnie nakręcany) z 90-godzinną rezerwą chodu. Ilustracja przedstawiająca głębiny oceanu oraz ślimaka nagoskrzelnego Felimare picta, druk cyfrowy Wodoszczelność: 50 sążni (91 m/ 300 stóp/ 9 barów)

50 sążni (91 m/ 300 stóp/ 9 barów) Szkiełko: materiał bio

materiał bio Tarcza: czarna tarcza wpadająca w odcień ciemnej zieleni, z historycznym logo Blancpain i dwukolorowym wskaźnikiem obecności wody na godzinie 6

czarna tarcza wpadająca w odcień ciemnej zieleni, z historycznym logo Blancpain i dwukolorowym wskaźnikiem obecności wody na godzinie 6 Wskazówki, oznaczenia godzin, 60-minutowa skala nurkowa: retro Super-LumiNova® klasy A

retro Super-LumiNova® klasy A Bezel: zielony, obracający się w jedną stronę, z zielonego materiału Bioceramic z wstawką z żywicy o głęboko czarnej barwie, z powłoką retro Super-LumiNova® klasy A

zielony, obracający się w jedną stronę, z zielonego materiału Bioceramic z wstawką z żywicy o głęboko czarnej barwie, z powłoką retro Super-LumiNova® klasy A Pasek: dwuczęściowy pasek w stylu NATO z przetworzonych sieci rybackich wyłowionych z morza. Bioceramiczna sprzączka i szlufki

Przy okazji sprawdź, dlaczego ten zegarek OMEGA x SWATCH mogłeś kupić tylko po godzinie 17-tej.