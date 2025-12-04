Obserwuj nas
Mission to Earthphase Moonshine Gold kupisz gdy pada śnieg

Zegarek kupisz, gdy tam będzie padał śnieg. Że co?! Serio!
Autor:Magdalena Wójtowicz
04/12/2025
Zima ma swoją własną magię. Jedni wypatrują jej dopiero wtedy, gdy z nieba spadnie pierwszy śnieg, inni czują ją w grudniowym powietrzu — tym mroźnym, skrzącym się w świetle ulicznych lamp. Jest w niej coś niepowtarzalnego, tak jak w płatkach śniegu, które nigdy nie tworzą dwóch identycznych wzorów. I właśnie ten zimowy urok Swatch postanowił uchwycić w najnowszym modelu MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD Cold Moon. Premiera odbędzie się dziś, 4 grudnia, idealnie w pełnię Zimnego Księżyca.

A to dopiero początek, bo każdy egzemplarz dostanie swój własny, laserowo wygrawerowany wzór płatka śniegu na wskaźniku faz księżyca. Tak, dosłownie — nie będzie dwóch takich samych zegarków.

Wszystko w zimowej bieli

Nowy model już na pierwszy rzut oka kojarzy się z zimą. Biała kolorystyka przywodzi na myśl śnieżne połacie, ciche poranki i lodowate powietrze. Jednocześnie zachowano układ tarczy znany z poprzednich odsłon, w tym innowacyjną funkcję Swatch faz ziemi oraz wskaźnik faz księżyca wykończony złotem OMEGA Moonshine Gold.

Nie brakuje tu też elementów, które od lat są sercem współpracy Swatch x Omega. Mamy więc odniesienia do kultowego OMEGA Speedmaster Moonwatch, asymetryczną kopertę i charakterystyczną skalę tachymetru z „kropką nad dziewięćdziesiątką”.

Snoopy powraca – tym razem w śnieżnej wersji

W świecie MoonSwatchów jest jedna postać, która pojawia się regularnie i zawsze wywołuje uśmiech — Snoopy. W nowym modelu też go nie zabrakło. Na godzinie 9 znajduje się ilustracja z jego świata, ale w zimowej odsłonie, która idealnie wpasowuje się w atmosferę kolekcji. To mały detal, ale mocno buduje cały klimat zegarka — kreskówkowy, lekki, a jednocześnie dopracowany.

Bioceramic i kultowe detale

Jak zawsze w kolekcji Bioceramic MoonSwatch, także i tutaj zastosowano opatentowany materiał Bioceramic, łączący ceramikę i biotworzywo. To on nadaje zegarkom lekkość, gładkość i charakterystyczny wygląd.

Na tarczy i koronce znajdziemy logotypy OMEGA X Swatch, a na deklu wygrawerowane motto misji. Do tego dochodzi detal, który wiele osób uwielbia: pokrywa baterii z motywem Ziemi.

Całość dopełnia biały gumowy pasek z rzepem VELCRO, dzięki któremu zegarek wygląda sportowo, zimowo i po prostu stylowo.

Premiera tylko w zimowe dni — dosłownie

Model MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD będzie dostępny na całym świecie od dziś, 4 grudnia 2025 r., w dniu pełni Zimnego Księżyca. Będzie go można kupić aż do końca zimy, czyli do 20 marca 2026 r., ale… jest jeden haczyk.

Po premierze zegarek trafi do sprzedaży wyłącznie w dni, w których w Szwajcarii będzie padał śnieg. Tak — trzeba będzie wypatrywać prognoz pogody. To oznacza, że nawet kraje, w których śnieg prawie nie istnieje, będą z zapartym tchem czekać na zimowe opady w Alpach. Pomysł nietypowy, ale idealnie wpisuje się w temat całej kolekcji.

Specyfikacja modelu Mission to Earthphase Moonshine Gold (SO33W701L)

Dla tych, którzy lubią konkretne dane, oto najważniejsze szczegóły techniczne:

Koperta

  • biała, wykonana z Bioceramiki
  • średnica: 42,00 mm
  • grubość: 13,75 mm
  • wysokość: 47,30 mm

Mechanizm

  • kwarcowy chronograf (sekundy)
  • wskaźnik faz księżyca
  • wskaźnik faz ziemi

Wodoszczelność

  • 3 bary

Szkiełko

  • wypukłe bio-szkło
  • z wygrawerowaną pośrodku literą „S” (od Swatch)

Tarcza

  • biała, opalizująca
  • logotypy OMEGA X Swatch, Speedmaster i MoonSwatch
  • subtarcza wpuszczona w strukturę
  • oznaczenia godzin pokryte Super-LumiNova klasy A (świecą na zielono)
  • wskaźnik faz księżyca z połyskującą ciemnoniebieską tarczą i dwoma księżycami w pełni pokrytymi złotem OMEGA Moonshine Gold
  • ukryty detal atramentem UV (świeci na niebiesko)
  • wskaźnik faz ziemi z motywem Ziemi na tle gwiazd, z oceanami pokrytymi atramentem UV

Wskazówki

  • godzinowa, minutowa i końcówka wskazówki chronografu
  • powłoka Super-LumiNova klasy A (zielona poświata)

Bezel

  • biały, wykonany z Bioceramiki
  • granatowe znaczniki tachymetru

Pasek

  • biały gumowy z rzepem VELCRO
  • biała szlufka z Bioceramiki

Zimowy zegarek, który naprawdę żyje w rytmie pogody

Mission to Earthphase – Moonshine Gold w wersji Cold Moon to połączenie zimowego klimatu, precyzji, klasyki i tej charakterystycznej dla Swatch zabawy koncepcją. Laserowo wygrawerowany, unikatowy płatek śniegu sprawia, że każdy egzemplarz jest jedyny w swoim rodzaju — dokładnie jak zimowa noc, w której spada pierwszy śnieg. A że można go kupić tylko wtedy, gdy w Szwajcarii pada śnieg? Cóż, to czyni go jeszcze bardziej wyjątkowym. W końcu magia zimy nie lubi rutyny.

Sprawdź również Mission To Earthphase – Moonshine Gold SO33N704L.

