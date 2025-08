Swatch znowu zaskakuje. Tym razem wracają z czymś, co wygląda jak kosmiczna bajka zaklęta w zegarku. 9 sierpnia 2025 roku – dokładnie w pełni Księżyca – na wybrane półki firmowych salonów Swatch wraca Moonshine Gold, ale nie tak, jak go znaliśmy. Nowy model z kolekcji Bioceramic MoonSwatch nosi nazwę MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD i łączy w sobie technologię, nostalgię, astronomię i odrobinę bajkowego humoru. A wszystko to opakowane w zegarek, który zdaje się mrugać okiem do fanów Snoopy’ego i nocnego nieba.

Swatch Moonshine Gold

Ziemia z perspektywy Księżyca – innowacja w stylu Swatch

W środku znajdziemy coś, czego wcześniej w zegarkach Swatch nie było – wskaźnik faz Ziemi. Tak, dobrze czytasz – nie księżyca, a właśnie Ziemi, widzianej z perspektywy srebrnego globu. To nietypowa komplikacja, wprowadzona przez markę w zeszłym roku, a teraz podkręcona o nowy poziom detalu.

Zasada działania jest odwrotna niż w klasycznych wskaźnikach faz księżyca – kiedy my na Ziemi widzimy pełnię Księżyca, na Księżycu właśnie mamy nów Ziemi. I odwrotnie. Swatch ujął to w sposób poetycki – Ziemia porusza się w lewo, odwrotnie niż wskazówki zegara i odwrotnie niż Księżyc. To taki twist w bardzo współczesnym stylu.

Swatch Moonshine Gold

Snoopy i Woodstock na Księżycu

Zanim jeszcze zaczniemy analizować materiały i parametry techniczne, warto wspomnieć o tym, co pewnie skradnie serca wielu osób – ilustracja z udziałem Snoopy’ego i Woodstocka. (Nie ukrywam, moje serce skradł.) Na zegarkowej ilustracji znajdziemy tę uroczą dwójkę siedzącą na powierzchni Księżyca i obserwującą Ziemię. To ukłon w stronę wyobraźni i marzeń, ale też zabawna metafora samotnego psa kosmonauty i jego wiernego ptasiego kompana.

Co ciekawe – pod tą sceną ukryto niewidoczny napis, który można dostrzec tylko pod światłem UV. To nie tylko ozdobnik – to mrugnięcie w stronę fanów Moonwatcha i wszystkich tych, którzy lubią, kiedy przedmioty codziennego użytku mają swoje małe tajemnice.

Swatch Moonshine Gold

Dwa księżyce w pełni i… sieć rybacka?

Na subtarczy przy godzinie 2 znalazł się wskaźnik faz Księżyca, ale nie taki zwykły. Widzimy na nim dwa pełne księżyce, jeden w stylu Snoopy’ego, oba pokryte złotem OMEGA Moonshine. Inspiracją dla tego konkretnego modelu była sierpniowa pełnia Księżyca Jesiotrów, stąd też nietypowy wzór przypominający sieć rybacką na jednej z miniaturowych tarcz.

Z jednej strony symbolika, z drugiej – drobna zabawa formą, bo przecież kto powiedział, że zegarki nie mogą mieć poczucia humoru?

Bioceramiczna koperta i granatowy klimat

Całość zamknięta jest w granatowej kopercie z Bioceramiki , czyli mieszanki ceramiki i materiałów pochodzenia biologicznego. Do tego dopasowana koronka i przyciski, również z Bioceramiki, oraz wypukłe szkło z literą „S” wygrawerowaną na środku.

Tarcza? Biała, opalizująca, z logotypami OMEGA, Swatch, Speedmaster i MoonSwatch. Wszystko błyszczy i świeci, jak należy i to nie tylko za sprawą złotych detali, ale także powłoki Super-LumiNova klasy A, która daje zielonkawe światło w ciemności. To samo dotyczy wskazówek i znaczników godzin – tak, żeby wszystko było czytelne nawet po zachodzie słońca (albo po wejściu do szafy w poszukiwaniu zgubionej skarpetki).

Dane techniczne Swatch Moonshine Gold, które też robią wrażenie

Nie samym stylem człowiek żyje – tu także liczby robią swoje:

Średnica koperty: 42,00 mm

Grubość: 13,75 mm

Wysokość: 47,30 mm

Mechanizm kwarcowy z funkcją chronografu (sekundy), fazami Księżyca i Ziemi

Wodoszczelność: do 3 barów

Pasek: granatowy, gumowy, z rzepem VELCRO i bioceramiczną szlufką

Na dokładkę – skala tachometru i oceaniczne detale na tle faz Ziemi, które również świecą pod UV. Wszystko razem sprawia, że zegarek wygląda bardziej jak mała kapsuła marzeń, niż tylko narzędzie do sprawdzania godziny.

Swatch Moonshine Gold

Limitowana data – tylko 9 sierpnia

Jeśli ktoś już w tej chwili planuje, co założy do tego zegarka, lepiej, żeby zaznaczył w kalendarzu datę 9 sierpnia 2025 – bo tylko tego dnia model MISSION TO EARTHPHASE – MOONSHINE GOLD będzie dostępny w wybranych salonach Swatch na całym świecie.

Nie wiadomo, ile dokładnie sztuk trafi do sprzedaży i czy pojawią się kolejne edycje. Ale jak wiadomo , w przypadku kolekcji MoonSwatch jedno jest pewne: kto pierwszy, ten lepszy. Szczegóły znajdziesz na stronie: https://www.swatch.com/pl-pl/. Przy okazji sprawdź Swatch Green Abyss.