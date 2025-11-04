Nie wiem dlaczego, ale szczerze, uwielbiam kolekcję Bioceramic MoonSwatch. Zegarki wyglądają obłędnie, a nowość: Mission To Earthphase – Moonshine Gold SO33N704L, celebrująca pełnię księżyca to kolejny „must have” z tej serii, który chciałbym nosić na nadgarstku. Połączenie natury z kosmosem? Oczywiście, tutaj takowe znajdziemy.

Mission To Earthphase – Moonshine Gold SO33N704L.

Zerknijmy w kierunku wskaźnika faz księżyca. W przypadku Mission To Earthphase – Moonshine Gold SO33N704L widzimy inspirację Księżycem Bobrów, a więc księżyc w pełni, który wygląda jakby go nadgryzł właśnie ten zwierzak. Model ten będzie dostępny w sprzedaży od jutra, 5 listopada bieżącego roku do 20 listopada 2025, a więc do nowiu księżyca. Gdzie go kupić? Przede wszystkim sugeruję zaglądnąć do salonów Swatch, które to sprzedają całą kolekcję Bioceramic MoonSwatch. Warto jeszcze dodać, że oczywiście w tym przypadku widoczne jest duże nawiązanie do pozostałych modeli, a konkretniej do poprzedników. Mam na myśli gwiezdną tarczę ze wskaźnikiem faz ziemi oraz wskaźnik faz księżyca, który jest ozdobiony złotem OMEGA Moonshine i ilustracjami Snoopy’ego.

Mission To Earthphase – Moonshine Gold SO33N704L.

Mission To Earthphase – Moonshine Gold SO33N704L. Czwarty w kolekcji

Wszystkie modele z tej serii, a więc Mission To Earthphase – Moonshine Gold nie jest w tym przypadku odstępstwem, wykonano z połączenia ceramiki z materiałem bio, który jest pozyskiwany z oleju rycynowego. Efektem tej bioceramiki opatentowanej przez Swatch ciekawy, a już na pewno efektowny odcień granatu. Nie sposób nie zauważyć tu również nawiązań do wybitnie wspaniałego zegarka OMEGA Speedmaster Moonwatch. Chodzi przede wszystkim o asymetryczną kopertę czy skalę tachometru z kropką nad liczbą dziewięćdziesiąt.

Na zegarku widoczne są również charakterystyczne logotypy OMEGA x Swatch, które znajdziemy na tarczy czy koronce. Z kolei na deklu ulokowano grawer z motto misji. Jeśli chodzi o pokrywkę baterii, tam umieszczono wzór inspirowany Ziemią. Warto przyjrzeć się paskowi. Jak widać na zdjęciach jest granatowy, wykonany z gumy, posiada pasek z rzepem VELCRO. Ma on nawiązywać do stroju astronautów.

Mission To Earthphase – Moonshine Gold SO33N704L.

Gdzie kupić Mission To Earthphase – Moonshine Gold SO33N704L?

Już teraz pewne jest jedno. Będzie to zegarek kolekcjonerski, dlatego jego cena będzie rosła. Wszystko dlatego, że producent zdecydował się na sprzedaż w konkretnym odstępie czasu. Start ma nastąpić 5 listopada, natomiast koniec 20 listopada. Aby go „zdobyć” należy udać się do salonu firmowego Swatch, który sprzedaje wspomnianą kolekcję. Warto również wiedzieć, że jedna osoba może kupić tylko jeden zegarek dziennie w jednym salonie. Po szczegóły odsyłam na stronę producenta: Swatch.

Dane techniczne modelu SO33N7O4L

Koperta: wykonane z Bioceramiki w kolorze granatowym Wymiary koperty: średnica 42 mm, grubość: 13,75 mm, wysokość: 47,30 mm Mechanizm: kwarcowy, zegarek z chronografem, wskaźnik faz księżyca i faz ziemi Wodoszczelność: 3 bary Szkło: wykonane z materiału bio z grawerem litera „S” Tarcza: biała opalizująca, logotypy OMEGA x Swatch, Speedmaster, MoonSwatch, oznaczenie godzin pokryte powłoką Super-LimiNova (światło zielone), wskaźnik faz księżyca z ciemnoniebieską tarczą, dwa księżyce pokryte złotem OMEGA Moonshine, szczegół wykonany atramentem UV, który świeci na niebiesko, wskaźnik faz ziemi prezentujący Ziemię na tle z gwiazdami (świeci na niebiesko, gwiazdy oraz oceany pokryte atramentem UV) Wskazówki: godzinowa, minutowa oraz końcówka wskazówki sekundowej pokryte powłoką Super-LumiNova klasy A (świeci na zielono) Bezel: granatowy z Bioceramiki ze skalą tachometru z białymi znacznikami Pasek: granatowy, gumowy z rzepem VELCRO, granatowa szlufka z Bioceramiki

Przy okazji sprawdź sierpniową wersję Moonshine Gold.