Wózek dziecięcy Avionaut Sirius już 14.06. Przetestuj go sam

Jak wygląda świat z perspektywy gondoli? Dowiedzą się o tym między innymi dzieci, które będą podróżować w Avionaut Sirius. Nic więc dziwnego, że producenci wózków prześcigają się w pomysłach, jak uprzyjemnić dzieciom i rodzicom te pierwsze wspólne spacery. I właśnie na tę trasę wjeżdża nowy gracz — polska marka Avionaut, znana do tej pory z fotelików samochodowych. Teraz wchodzi na ścieżki, parki i miejskie chodniki z premierowym wózkiem Sirius.

Wózek dziecięcy Avionaut Sirius.

Brzmi kosmicznie? To celowy zabieg. Sirius ma być dla malucha trochę jak gwiazda przewodnia, a dla rodzica — sprzętem, który nie tylko wygląda dobrze, ale też „robi robotę”. I nie da się ukryć — to spory zwrot w karierze marki. Avionaut przez lata budował renomę w świecie fotelików, gdzie bezpieczeństwo to temat święty. Teraz wykorzystuje to doświadczenie, by przenieść „bezpieczne podróże” także na spacerowe alejki.

Avionaut Sirius – nowość na rynku wózków dziecięcych

Co ciekawego znajdziemy w tym debiutanckim modelu? Przede wszystkim lekkość — gondola wykonana z materiału EPP to coś, co doceni każdy, kto musiał kiedyś wnieść wózek na trzecie piętro bez windy. Do tego materac bambusowy z siatką 3D, czyli naturalna termoregulacja i przewiewność — brzmi jak klimatyzacja premium w wersji niemowlęcej.

Ale prawdziwy hit to trójstrefowa wentylacja panoramiczna. Gondola z oknami jak w oranżerii? Dokładnie tak. Dziecko ma nie tylko przewiew, ale i widoki. A dla rodziców: regulowana rączka, duży kosz na zakupy (do 13 kg!), szybkie składanie i zestaw dodatków w komplecie. Magnetyczne pasy, podnoszone adaptery, dwustronna wkładka (bawełna na chłodniejsze dni, siateczka na lato) — jest tego sporo.

Wózek dziecięcy Avionaut Sirius.

Sprawdź czy Sirius jest OK… na własnej skórze!

Nie zabrakło też akcentu dla fanów nowinek technologicznych. Podczas premiery, która odbędzie się 14 czerwca w Warszawie, będzie można wsiąść… do gondoli w rozmiarze dla dorosłych. Serio. W zestawie — gogle VR, które pokażą, jak maluch widzi świat ze swojej perspektywy. Trochę zabawa, trochę eksperyment społeczny, trochę lekcja empatii. Fajny pomysł, trzeba przyznać.

Premiera nie kończy się na VR-ach. Na miejscu pojawi się tor do testów z obciążeniem, eksperci od fotelików (bo jak Avionaut, to bezpieczny transport pełną gębą) i… kawa. Bo wiadomo, bez kawy nie ma rodzicielstwa. Imprezę poprowadzi Karolina Pańczyk, dziennikarka i influencerka, która właśnie szykuje się na swoje własne „wózkowe” przygody.

Wózek dziecięcy Avionaut Sirius.

Ile kosztuje Avionaut Sirius?

Sprawdźmy, jak to wygląda od strony portfela? Cena regularna Sirius to 3399 zł, czyli poziom zbliżony do konkurencyjnych modeli premium. Dostępny będzie od razu po premierze — w sklepie internetowym Avionaut oraz u partnerów w całej Polsce. Do wyboru trzy wersje kolorystyczne: Beige Grey, Blue Caramel i Black. Minimalizm, ale z klasą.

Nie wiadomo jeszcze, jak Sirius przyjmie się wśród rodziców, ale jedno jest pewne — na polskim rynku właśnie pojawił się nowy zawodnik, który zamierza zamieszać w temacie spacerów. I kto wie — może za parę miesięcy zamiast „idziemy na spacer”, będziemy mówić „bierzemy Siriusa”?

