Avionaut przestrzega. 60% osób źle go montuje w aucie! A Ty?

Marka Avionaut poinformowała, że większość z nas robi karygodny błąd! Czy wiedzieliście, że aż 60% fotelików dziecięcych w samochodach jest używanych nieprawidłowo? I nie chodzi tu o jakieś drobiazgi! Mówimy o błędach, które mogą mieć tragiczne konsekwencje.

Avionaut, producent fotelików samochodowych, postanowił głośno przypomnieć, że nawet najlepszy model nie zadziała, jeśli nie jest poprawnie zamontowany. A z danych Niemieckiego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli (GDV) wynika, że rodzice często popełniają poważne błędy: w grupie niemowląt aż 24,8% dzieci miało luźne pasy, a w 15% przypadków nie wyłączono poduszki powietrznej na przednim siedzeniu. Chyba nie muszę dodawać, jakie byłyby tego skutki podczas wypadku, prawda?

Nie do końca poprawnie dbamy o bezpieczeństwo na drodze

W fotelikach dla nieco starszych maluchów aż 49,3% przypadków to luźne pasy, z czego większość to poważne błędy zagrażające zdrowiu dziecka. Dalej też nie jest różowo – dzieci 4-12 lat również bywają przewożone w fotelikach z błędami typu zły montaż zagłówka, podkładanie koca czy źle poprowadzone pasy. Nasuwa się pytanie: co z tym fantem zrobić? Jak dbać o bezpieczeństwo młodszych towarzyszy podróży? Jest na to sposób i to nie taki skomplikowany, jakby mogło się nam wydawać.

Avionaut ma foteliki, które… uczą!

I tu wchodzi wspomniany producent fotelików samochodowych z konkretem: nie tylko projektuje bezpieczne modele zgodne z normą i-Size, ale też edukuje rodziców. Eksperci z tej firmy prowadzą szkolenia, oferują profesjonalny montaż u partnerów i tworzą rozwiązania, które mają ograniczyć ryzyko pomyłek. Co mam na myśli? Między innymi system Click’n’Drive albo RWF (czyli jazda tyłem – bezpieczniejsza, nawet jeśli mniej wygodna w codziennym chaosie).

Dążymy do tego, by nasze foteliki były nie tylko bezpieczne, ale i intuicyjne w użyciu. Im łatwiejsza obsługa, tym mniejsze ryzyko błędów. Nasze innowacje, takie jak system Click’n’Drive czy rozwiązanie RWF, znacząco minimalizują ryzyko niewłaściwego montażu. Kacper Bednarczyk, dyrektor sprzedaży Avionaut.

Wniosek? Nawet jeśli masz najlepszy fotelik samochodowy na rynku – sprawdź, czy dziecko siedzi w nim dobrze przypięte, pasy nie są skręcone, poduszka powietrzna wyłączona, a wszystko jest zgodne z instrukcją. Bo tu nie chodzi o wygodę – tylko o życie.

