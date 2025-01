Fotelik Avionaut AeroFIX RWF jest jak Volvo. Zobacz dlaczego

Jeśli masz dziecko i chcesz by podróżowało nie tylko komfortowo, ale przede wszystkim bezpiecznie, powinieneś rozważyć zakup fotelika samochodowego Avionaut AeroFIX RWF. Dodaj do tego obrotową bazę ISOFIX IQ Orbit. Dlaczego? To połączenie uzyskało certyfikat szwedzkiego Test Plus. To oznacza, że dziecko będzie skutecznie chronione podczas podróży.

Z czym Ci się kojarzy Volvo? Oczywiście, z bezpieczeństwem. Dlatego tym bardziej zainwestowałbym w fotelik samochodowy polskiej firmy Avionaut – AeroFIX RWF z bazą IQ Orbit. Co ma piernik do wiatraka? W sumie, całkiem dużo. Ten komplet przeszedł rygorystyczny szwedzki test. A Szwedzi na przykładzie Volvo przykładają się do tematu bezpieczeństwa. Potwierdza to bardzo wymagający sprawdzian dla fotelików samochodowych.Test Plus, bo tak się nazywa szwedzka kontrola bezpieczeństwa, sprawdza przede wszystkim skuteczność ochrony w sytuacji zderzeń bocznych o wysokiej sile uderzenia. To oznacza, że polski produkt chroni dzieci w tak trudnej sytuacji.

Avionaut AeroFIX RWF zyskuje certyfikat rygorystycznego szwedzkiego testu

Omawiany model został zaprojektowany tak, by zamontować go tyłem do kierunku jazdy. Według wielu badań i analiz, jest to najbezpieczniejsza pozycja dla niemowląt i małych dzieci. Jeśli dodamy do tego bazę IQ orbit, która gwarantuje nam prosty montaż, a także posiada wskaźniki, które potwierdzają prawidłowe zamocowanie, możemy być pewni, że dziecko będzie podróżowało nie tylko wygodnie, ale przede wszystkim będzie bezpieczne podczas jazdy. Oczywiście, nie wspominam również o wysokiej funkcjonalności dla rodziców – obrotowa baza sprawia, że wyjmowanie dziecka z fotelika jest niezwykle łatwe.

Uzyskanie certyfikatu szwedzkiego Test Plus to istotne potwierdzenie jakości naszych produktów. Test Plus stanowi jeden z najbardziej wymagających standardów w branży, a nasze foteliki zostały zaprojektowane tak, aby spełniać te rygorystyczne wymagania. Kacper Bednarczyk, dyrektor handlowy Avionaut.

Nie sposób zaprzeczyć faktom – wspomniany certyfikat sprawia, że Avionaut wzmacnia pozycję lidera w dziedzinie bezpieczeństwa fotelików dziecięcych. Produkty tej marki cechuje nie tylko ciekawy design, ale również szereg nowoczesnych technologii, które finalnie sprawiają, że foteliki przechodzą rygorystyczne wymagania, a przy okazji są komfortowym produktem – zarówno dla przewożonego dziecka, jak i rodzica, który będzie cieszył się z jego prostej obsługi.

Warto również wspomnieć o tym, że szwedzki certyfikat Test Plus nie jest jedynym, którym może pochwalić się Avionaut. Równie ważnym certyfikatem jest AGR, który uzyskał model AeroFIX RWF. Niemiecka organizacja zrzeszająca specjalistów w dziedzinie schorzeń kręgosłupa uznała, że wspomniany fotelik posiada konstrukcję wspierającą prawidłowy rozwój dziecka. Wszystko za sprawą połączenia bezpieczeństwa z długoterminowym komfortem. Swoją drogą, zobacz, za jaki fotelik samochodowy dziecko Ci… podziękuje.