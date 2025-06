Kia Sportage 2026 to nowoczesny SUV. Parking opłacisz autem

Aż siedem milionów egzemplarzy tego modelu sprzedała koreańska marka. Nadszedł czas na zmiany. Nowa Kia Sportage 2026 wygląda bardzo dobrze – przypomina mi trochę Sorento. Ta nowoczesna stylistyka jest świetna. Auto przyciąga wzrok i można śmiało stwierdzić – będzie hitem sprzedażowym.

Kia Sportage 2026

Nowość od Kia będzie oferowana z trzema układami napędowymi. Mowa o ICE – spalinowym, HEV – hybryda, a także PHEV, a więc hybryda typu plug-in. Największy „szum” robi oczywiście stylistyka. Mamy masywny przód z efektowym projektem oświetlenia LED – szczególnie zwróćcie uwagę na światła do jazdy dziennej. Do tego producent chwali się wysokiej jakości materiałami, które przekładają się na dobre wykończenie wnętrza. Nowa Kia Sportage 2025 ma posiadać dwa 12,3-calowe wyświetlacze oraz 10-calowy head-up display. Jeśli chodzi o rozwiązania multimedialne, mamy do dyspozycji bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto. Nie sposób nie wspomnieć również o rozszerzonej ilości funkcji cyfrowych, które będą dostępne z poziomu aplikacji o nazwie Kia Connect.

Nowa Kia Sportage 2026 – efektowny design i ciekawe wnętrze

Według filozofii projektantów marki Kia, nowy projekt modelu Sportage to przeciwieństwa, które się uzupełniają. Coś w tym musi być, ponieważ można w tym projekcie dostrzec gładkie powierzchnie, które łączą się z mocnymi krawędziami. Zdecydowanie, auto wygląda nowocześnie i efektownie. Jestem wręcz pewny tego, że będzie przyciągać wzrok, gdyż wizualnie – zapewne potwierdzicie – nie jest to kolejny, nudny SUV. Producent sugeruje, by zwrócić uwagę na nowe zderzaki, które podkreślają mocną sylwetkę oraz oświetlenie LED wykonane w stylistyce „Star Map”. Ciekawie wygląda również osłona chłodnicy, która podobno kształtem nawiązuje do nosa tygrysa. Producent zastosował również nowe wzory felg aluminiowych: 17, 18 i 19-calowych. W przypadku wersji GT-Line możemy również cieszyć się ekskluzywnym (podobno) wzorem 18 i 19-calowych obręczy.

Kia Sportage 2026

We wnętrzu dzieje się jeszcze więcej. Nowy wzór dwuramiennej kierownicy, duża przestrzeń dla pasażerów, zamaskowane otwory wentylacyjne, minimalistyczny kokpit. Do tego nowa tapicerka – szczególnie ciekawie wypada ta, dostępna w wersji GT-Line, która jest połączeniem skóry (niestety sztucznej) oraz zamszu. Cóż, we wnętrzu Kia Sportage znajdziemy dużo ekologicznej tkaniny. Czy będzie dobra? Zobaczymy. Podobno producent chwali się zastosowaniem najwyższej jakości zamszu z nietkanej mikrofibry. Będzie dostępny w standardzie na drzwiach i siedzeniach, o ile wybierzecie wersję GT-Line.

Plusem nowej wersji modelu Sportage jest nie tylko duża przestrzeń w kabinie, ale także w bagażniku. Pojemność będzie wynosić 587 litrów. Jeśli złożymy fotele, wzrośnie do 1776 litrów. I tutaj warto podkreślić, że są to wartości „do”. Co to oznacza? A no to, że np. hybryda, ze względu na zastosowanie baterii, będzie miała mniejszą pojemność bagażnika. Coś za coś.

Nowa Kia Sportage 2026 oferuje szereg efektownych rozwiązań technologicznych

Wspominałem już o dużych ekranach, ale przypomnę. Możemy liczyć na dwa, 12,3-calowe zakrzywione wyświetlacze panoramiczne, a także duży wyświetlacz przezierny HUD, czyli head-up display. Zobaczymy na nim wiele informacji (np. wskazówki dotyczące nawigacji), dzięki czemu kierowca będzie mógł cały czas patrzeć na drogę. Do tego coś, bez czego ciężko dziś sobie wyobrazić nowoczesny system multimedialny w aucie, a więc Apple CarPlay i Android Auto w wersji bezprzewodowej. Jeśli chodzi o Kia Connect, możemy sprawdzić np. status blokady drzwi, zaplanować trasę.

Kia Sportage 2026

Ciekawie wypada funkcja Kia In-Car Payment. Co to takiego? Dzięki niej zapłacimy za parkowanie bezpośrednio z samochodu! Super sprawa. Do tego dochodzi hotspot Wi-Fi, który pozwala na podłączenie do pięciu urządzeń z internetem 4G LTE. Mamy jeszcze Digital Key 2.0, a więc dostęp do samochodu z poziomu telefonu. To oznacza, że możemy udostępniać klucz cyfrowy np. znajomym. Kia chwali się, że nowy model będzie oferowany z systemem audio Harman Kardon. Co jeszcze? System kamer 360, bezprzewodowa ładowarka w tunelu środkowym i bardzo fajny panel dotykowy, za pomocą którego sterujemy klimatyzacją oraz sprzętem audio. Ulokowano go tuż pod ekranem systemu multimedialnego.

Jakie napędy będzie posiadać nowa Kia Sportage 2026?

Cóż, marka w komunikacie prasowym nie wspomina o dieslu. A szkoda, bo testowany przeze mnie model Sorento wyposażony w taki silnik okazał się strzałem w dziesiątkę. Najwidoczniej marka nastawia się w przypadku Sportage na klienta, który porusza się głównie po mieście. Stąd trzy układy napędowe do wyboru: benzyna turbo, hybryda i hybryda plug-in. W przypadku wersji ICE (benzynowej) auto będzie dostępne z 6-biegowym manualem lub 7-biegowym automatem. Do wyboru napęd na przód lub na cztery koła. Moc maksymalna wyniesie 180 KM.

Jeśli chodzi o hybrydę, tu silnik benzynowy o pojemności 1.6 współpracuje z 6-biegowym automatem. Napędy takie jak w ICE, natomiast moc maksymalna wynosi 239 KM. Najmocniejszym wariantem jest plug-in. Tu także mamy dwie opcje: napęd na przód, lub na wszystkie koła. Maksymalna moc wynosi 288 KM. Motor ten współpracuje z 6-biegowym automatem.

Kiedy kupimy nową Kia Sportage 2026?

Nowa Kia Sportage 2026 niebawem trafi do salonów. Tak naprawdę pierwsze egzemplarze będzie można kupić w trzecim kwartale bieżącego roku. Mowa o wersji z silnikiem benzynowym. Fani napędu HEV muszą poczekać na czwarty kwartał 2025, natomiast zwolennicy wersji plug-in kupią nową Kia Sportage w pierwszym kwartale 2026. Po szczegóły odsyłam na stronę: https://www.kia.com/pl/. Przy okazji sprawdź również elektryczny VAN Kia PV5, który jest już dostępny w Polsce.