Odkurzacze Wet&Dry Dreame mają odpowiadać na różne domowe scenariusze: sierść zwierząt, błotniste ślady łap, rozlane płyny, codzienny kurz, brud przy krawędziach i sprzątanie mniejszych mieszkań. W najnowszym przeglądzie producent wskazuje trzy modele: Dreame H15 Pro FoamWash, Dreame H15 Mix oraz Dreame G10 Pro. Pierwszy został zaprojektowany z myślą o właścicielach psów i kotów, wykorzystuje aktywną pianę, czujniki RGB i szczotkę TangleCut 2.0, która ma radzić sobie nawet z dużą ilością włosów oraz sierści. Drugi jest urządzeniem All-in-One z sześcioma końcówkami, siłą ssania 23 000 Pa i czasem pracy do 75 minut. Trzeci to bardziej ekonomiczny wybór do kawalerek i studenckich mieszkań, z siłą ssania 16 000 Pa i promocyjną ceną od 599 zł.

Odkurzacze Wet&Dry Dreame – G10 Pro

Odkurzacze Wet&Dry Dreame mają odpowiadać na konkretny bałagan

Nie każdy dom brudzi się tak samo. W jednym największym problemem jest sierść psa, w drugim rozlana kawa, w trzecim piach z butów, a w czwartym za mało miejsca na osobny mop, odkurzacz i kilka końcówek do sprzątania. Dlatego Dreame pokazuje trzy różne modele Wet&Dry zamiast jednego „dla wszystkich”.

Odkurzacze Wet&Dry Dreame – H15 Mix

Dreame H15 Pro FoamWash celuje w właścicieli zwierząt. Dreame H15 Mix ma być wielofunkcyjnym centrum sprzątania. Dreame G10 Pro jest bardziej ekonomiczną opcją do kawalerek, mieszkań studenckich i mniejszych przestrzeni.

Wspólna idea jest prosta: odkurzacz ma nie tylko zbierać kurz, ale też myć podłogę, radzić sobie z mokrymi zabrudzeniami i ograniczać ręczną konserwację po sprzątaniu.

Dreame H15 Pro FoamWash dla właścicieli psów i kotów

Dreame H15 Pro FoamWash został zaprojektowany z myślą o domach, w których są psy lub koty. To oznacza konkretne wyzwania: sierść, włosy, błoto po spacerze, ślady łap, zapachy i zabrudzenia, które nie zawsze da się usunąć samym odkurzaniem.

Najważniejszą funkcją jest technologia czyszczenia aktywną pianą. Ma ona rozpuszczać zaschnięte zabrudzenia i neutralizować nieprzyjemne wonie. To ważne szczególnie tam, gdzie standardowe przetarcie podłogi nie wystarcza, bo problemem jest nie tylko widoczny brud, ale też zapach.

Dreame H15 Pro FoamWash ma więc być sprzętem dla osób, które chcą sprzątać po zwierzakach szybciej i bez wracania do tego samego miejsca kilka razy.

Odkurzacze Wet&Dry Dreame – H15 Pro FoamWash

TangleCut 2.0, czyli mniej ręcznego czyszczenia wałka

Jedną z najbardziej praktycznych funkcji Dreame H15 Pro FoamWash jest szczotka TangleCut 2.0. Jej gęsty układ zębów ma wyłapywać, rozcinać i oddzielać nawet do 150 000 włosów oraz kłębków sierści bez zapychania.

To funkcja, która może oszczędzić sporo nerwów. W wielu odkurzaczach sierść i włosy szybko owijają się wokół wałka, a użytkownik musi później rozcinać je nożyczkami albo czyścić szczotkę ręcznie. Dreame chce ten problem ograniczyć automatycznie.

W domu ze zwierzętami to nie jest drobiazg. To jedna z tych funkcji, które mogą decydować, czy sprzęt będzie używany codziennie, czy tylko wtedy, gdy bałagan wymknie się spod kontroli.

Odkurzacze Wet&Dry Dreame – H15 Pro FoamWash

Czujniki RGB i automatyczne dozowanie

H15 Pro FoamWash ma precyzyjne czujniki RGB, które analizują rodzaj zanieczyszczeń na podłodze. Na tej podstawie urządzenie automatycznie dawkuje wodę i detergent zależnie od skali zabrudzenia.

To ważne, bo różne zabrudzenia wymagają innego podejścia. Lekki kurz nie potrzebuje tyle wody co zaschnięte plamy albo błotniste ślady. Automatyczne dozowanie ma ograniczyć zgadywanie po stronie użytkownika i poprawić efektywność sprzątania.

Do tego dochodzi konstrukcja GapFree 2.0, która pozwala położyć sprzęt całkowicie na płasko i dotrzeć pod łóżka oraz sofy. Zamontowane z tyłu kółko ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach.

Samoczyszczenie szczotki w 100°C

Po zakończonym sprzątaniu Dreame H15 Pro FoamWash uruchamia proces samoczyszczenia. Odkurzacz myje szczotkę w wodzie podgrzanej do 100°C, a potem suszy ją gorącym powietrzem o temperaturze 90°C w 5 minut.

To istotne zwłaszcza w urządzeniu, które pracuje z wodą, detergentem, sierścią i mokrymi zabrudzeniami. Jeśli szczotka zostaje wilgotna, łatwo o nieprzyjemny zapach i rozwój bakterii. Szybkie suszenie ma temu zapobiegać i przygotować sprzęt do kolejnego użycia.

W okresie do 30 czerwca Dreame H15 Pro FoamWash, którego sugerowana cena katalogowa wynosi 2199 zł, można znaleźć w promocji nawet za 1699 zł.

Odkurzacze Wet&Dry Dreame – H15 Pro FoamWash

Dreame H15 Mix jako urządzenie All-in-One

Dreame H15 Mix jest propozycją dla osób, które chcą ograniczyć liczbę sprzętów w domu. Zamiast osobnego odkurzacza, mopa, urządzenia do tapicerki i końcówek do trudno dostępnych miejsc, producent proponuje jeden zestaw z sześcioma wymiennymi końcówkami.

Dzięki temu H15 Mix może działać jako sprzęt do mycia podłóg, odkurzacz do tapicerki albo narzędzie do usuwania pajęczyn z narożników przy suficie. To szczególnie praktyczne w mieszkaniach, w których nie ma miejsca na kilka osobnych urządzeń.

Ten model jest więc dla osób, które chcą jednego centrum sprzątania zamiast całej szafy akcesoriów.

Odkurzacze Wet&Dry Dreame – H15 Mix

23 000 Pa i AI DescendReach

Dreame H15 Mix oferuje siłę ssania 23 000 Pa. To najwyższa wartość spośród trzech omawianych modeli. Wspiera ją system AI DescendReach, który ma pomagać w dokładnym czyszczeniu podłogi aż do samej krawędzi.

Urządzenie na bieżąco analizuje stopień zabrudzenia i samodzielnie dobiera przepływ wody, moc oraz dawkę środka czyszczącego. W praktyce ma to oznaczać mniej ręcznego przełączania trybów i lepsze dopasowanie pracy do realnego bałaganu.

H15 Mix myje i odkurza w jednym przejeździe, a zdejmowany akumulator zapewnia do 75 minut ciągłej pracy. To dobry wynik dla osób, które chcą posprzątać większą powierzchnię bez przerywania na ładowanie.

Odkurzacze Wet&Dry Dreame – H15 Mix

ThermoTub i brak ręcznej konserwacji

Po sprzątaniu Dreame H15 Mix również ma ograniczać obsługę do minimum. Zintegrowany system ThermoTub z technologią TangleCut 2.0 automatycznie pierze szczotkę we wrzątku i suszy ją gorącym powietrzem.

To kolejny przykład kierunku, w którym idą odkurzacze Wet&Dry Dreame. Sprzęt ma nie tylko sprzątać, ale też zadbać o siebie po pracy. Im mniej użytkownik musi myć, rozkręcać i suszyć ręcznie, tym większa szansa, że będzie korzystał z urządzenia regularnie.

W okresie do 30 czerwca Dreame H15 Mix, którego sugerowana cena katalogowa wynosi 2799 zł, można znaleźć w promocji nawet za 2399 zł.

Odkurzacze Wet&Dry Dreame – H15 Mix

Dreame G10 Pro do kawalerek i mieszkań studenckich

Trzeci model, Dreame G10 Pro, jest najtańszą propozycją z zestawienia. To odkurzacz Wet&Dry dla osób, które mają mniejszy metraż, ograniczone miejsce do przechowywania i nie chcą mocno obciążać budżetu.

Producent wskazuje go jako wybór do kawalerek i mieszkań studenckich. Ma być kompaktowy, wszechstronny i wystarczająco wydajny do codziennego sprzątania mniejszych przestrzeni.

Siła ssania wynosi 16 000 Pa, a wałek obraca się z prędkością 520 obrotów na minutę. Taki zestaw ma pozwalać usuwać kurz, piasek i rozlane płyny już przy pierwszym przeciągnięciu.

Odkurzacze Wet&Dry Dreame – G10 Pro

Kompaktowy sprzęt do małego metrażu

Dreame G10 Pro został zoptymalizowany pod kątem łatwego przechowywania. To ważne w małych mieszkaniach, gdzie każdy sprzęt musi mieć swoje miejsce, a duża stacja czy rozbudowany zestaw końcówek może być problemem.

Szczotka czyści krawędzie z obu stron, co pomaga usuwać brud wzdłuż listew przypodłogowych, w narożnikach i między meblami. System stałego obiegu cieczy oraz wbudowana ściągaczka mają dbać o to, żeby podłoga była zmywana czystą wodą.

G10 Pro ma ekran LED i cztery tryby pracy, w tym tryb Quiet. To przydatne w akademiku, mieszkaniu współdzielonym albo bloku, gdzie szybkie sprzątanie nie powinno przeszkadzać współlokatorom ani sąsiadom.

Odkurzacze Wet&Dry Dreame – G10 Pro

35 minut pracy i płukanie szczotki w 3 minuty

Akumulator Dreame G10 Pro zapewnia do 35 minut działania. Przy mniejszym metrażu powinno to wystarczyć na pełne sprzątanie bez konieczności ładowania w trakcie.

Po pracy można uruchomić automatyczne płukanie szczotki w stacji dokującej. Proces aktywuje się jednym przyciskiem i trwa 3 minuty. To prostsze rozwiązanie niż w droższych modelach, ale nadal ogranicza konieczność ręcznego czyszczenia wałka.

W okresie od 16 do 30 czerwca Dreame G10 Pro, którego sugerowana cena katalogowa wynosi 799 zł, można znaleźć w promocji nawet za 599 zł.

Odkurzacze Wet&Dry Dreame – G10 Pro

Który odkurzacz Wet&Dry Dreame wybrać?

Dreame H15 Pro FoamWash będzie najlepszy dla właścicieli zwierząt. Aktywna piana, neutralizacja zapachów, TangleCut 2.0 i samoczyszczenie w wysokiej temperaturze odpowiadają na najczęstsze problemy domów z psami i kotami.

H15 Pro FoamWash w Media Expert – 1699 zł

Dreame H15 Mix jest dla osób, które chcą jednego urządzenia do wielu zadań. Sześć końcówek, 23 000 Pa, 75 minut pracy i funkcje All-in-One sprawiają, że to najbardziej wszechstronny model w zestawieniu.

H15 Mix w Media Expert – 2099 zł

Dreame G10 Pro będzie najlepszy dla osób szukających tańszego i kompaktowego sprzętu do mniejszego mieszkania. Ma mniejszą moc i krótszy czas pracy niż H15 Mix, ale nadrabia ceną, prostotą i łatwym przechowywaniem.

G10 Pro w Media Expert – 548,99 zł

Odkurzacze Wet&Dry Dreame pokazują, że jeden typ sprzętu może mieć różne role

Najciekawsze w tym zestawieniu jest to, że odkurzacze Wet&Dry Dreame nie są pokazane jako jedna uniwersalna kategoria. Każdy model ma inne zadanie. H15 Pro FoamWash walczy z sierścią i zapachami. H15 Mix zastępuje kilka urządzeń. G10 Pro daje podstawowe funkcje Wet&Dry w niższej cenie i mniejszej formie.

To dobre podejście, bo sprzątanie jest bardzo zależne od stylu życia. Innego sprzętu potrzebuje właściciel psa, innego rodzina w większym domu, a jeszcze innego student w kawalerce.

Jeśli użytkownik dobrze dopasuje model do swoich potrzeb, odkurzacz z funkcją mopowania może przestać być gadżetem, a stać się urządzeniem, które realnie skraca codzienne sprzątanie.

Przy okazji zobacz nasz test robota sprzątającego Dreame L50s Pro Ultra.