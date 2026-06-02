Sharp JM6000 to nowa seria telewizorów 4K Ultra HD QLED, która ma przenieść domową rozrywkę na wyższy poziom bez budowania rozbudowanego kina domowego. Sharp stawia tu na połączenie intensywnych kolorów QLED, obsługi Dolby Vision i HDR10, dźwięku HARMAN/KARDON z Dolby Atmos oraz systemu Smart TV Powered by TiVo. W praktyce oznacza to telewizor dla osób, które chcą oglądać filmy, seriale, transmisje i darmowe kanały w jednym, przejrzystym interfejsie, bez ciągłego przeskakiwania między aplikacjami. Sharp JM6000 ma też złącza HDMI 2.1 z eARC, obsługę kodeka AV1 i nowoczesny design z centralną podstawą oraz aluminiowym wykończeniem. Model 55-calowy jest już dostępny w Media Expert w cenie 1799,99 zł.

Sharp JM6000

Telewizor w salonie coraz rzadziej służy tylko do klasycznej telewizji. Dziś jest centrum rozrywki: filmy, seriale, YouTube, streaming, transmisje sportowe, darmowe kanały i gry z konsoli. Sharp JM6000 powstał właśnie z myślą o takim użytkowaniu.

Nowa seria łączy obraz 4K Ultra HD QLED, technologie Dolby Vision i HDR10, dźwięk HARMAN/KARDON oraz system TiVo OS. To zestaw, który ma dać wrażenie kina domowego bez konieczności dokładania osobnego amplitunera, kilku głośników i skomplikowanej konfiguracji.

Sharp nie próbuje komunikować JM6000 jako telewizora wyłącznie dla najbardziej wymagających entuzjastów obrazu. To raczej propozycja dla osób, które chcą dostać efektowny obraz, lepszy dźwięk i wygodny system Smart TV w rozsądnej cenie.

QLED, Dolby Vision i HDR10

Najważniejszym elementem obrazu w Sharp JM6000 jest panel 4K Ultra HD QLED. Technologia QLED odpowiada za szeroką paletę barw i bardziej intensywne kolory, co ma znaczenie szczególnie przy filmach, serialach przyrodniczych, animacjach i grach.

Do tego dochodzi obsługa Dolby Vision i HDR10. Te technologie mają poprawiać realizm obrazu, szczególnie w scenach o dużym kontraście: nocnych ujęciach, mocnym świetle, refleksach, zachodach słońca albo dynamicznych scenach akcji.

W praktyce Sharp JM6000 ma więc oferować obraz bardziej efektowny niż podstawowe telewizory 4K. Nie chodzi tylko o samą rozdzielczość, ale też o kolor, kontrast i lepsze wykorzystanie treści HDR.

Sharp JM6000

Kodek AV1 i streaming w wysokiej jakości

Sharp JM6000 wspiera nowoczesny kodek AV1. To ważne dla użytkowników, którzy większość treści oglądają przez internet, a nie z klasycznej anteny czy dekodera. AV1 pozwala efektywniej przesyłać wideo w wysokiej jakości, co przy streamingu ma coraz większe znaczenie.

Telewizor ma więc lepiej odnaleźć się w świecie serwisów VOD, transmisji online i aplikacji streamingowych. Przy treściach 4K liczy się nie tylko ekran, ale też obsługa formatów, które pozwalają ten obraz sprawnie dostarczyć.

To jedna z tych funkcji, której użytkownik może nie widzieć w menu codziennie, ale która wpływa na długoterminową użyteczność telewizora.

Dźwięk HARMAN/KARDON z Dolby Atmos

Sharp JM6000 nie kończy się na obrazie. Producent ponownie współpracuje z HARMAN/KARDON, a system audio ma zapewniać bogate i przestrzenne brzmienie. To ważne, bo w wielu telewizorach obraz rozwija się szybciej niż dźwięk.

W smukłych konstrukcjach często brakuje miejsca na mocne głośniki, dlatego dobrze dostrojony system audio może zrobić dużą różnicę. Sharp podkreśla, że dźwięk ma sprawdzać się zarówno w dynamicznych scenach akcji, jak i w subtelnych dialogach.

Do tego dochodzi Dolby Atmos, czyli technologia, która ma tworzyć bardziej immersyjne, wielowymiarowe wrażenie dźwięku. Dla użytkownika oznacza to bardziej kinowe odczucia bez konieczności kupowania pełnego zestawu kina domowego.

Sharp JM6000

TiVo OS porządkuje streaming, telewizję i aplikacje

Jednym z najważniejszych elementów serii Sharp JM6000 jest system Smart TV Powered by TiVo. Jego zadaniem jest uporządkowanie treści z różnych źródeł: streamingu, telewizji i aplikacji.

To praktyczne, bo współczesne oglądanie często zaczyna się od pytania: gdzie właściwie jest ten film? Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, telewizja, darmowe kanały, aplikacje operatorów — użytkownik może spędzić więcej czasu na szukaniu niż na oglądaniu.

TiVo OS ma ograniczyć ten problem przez jeden przejrzysty interfejs. Telewizor ma pomagać znaleźć treść niezależnie od tego, w której aplikacji jest dostępna.

Sterowanie głosowe i wyszukiwanie po tytule albo cytacie

Sharp JM6000 oferuje wbudowane sterowanie głosowe. Użytkownik może powiedzieć do pilota tytuł filmu albo nawet cytat, a system przeszuka dostępne serwisy streamingowe i pokaże, gdzie znajduje się szukany materiał.

To ciekawa funkcja, bo odpowiada na bardzo codzienny problem. Często pamiętamy fragment, aktora, scenę albo zdanie, ale niekoniecznie platformę, na której film jest dostępny. Jeśli telewizor potrafi połączyć wyszukiwanie głosowe z przeglądaniem różnych usług, obsługa staje się dużo prostsza.

TiVo+ oferuje też dostęp do darmowych kanałów, zarówno na żywo, jak i na żądanie, przy czym oferta może różnić się w zależności od kraju.

Sharp JM6000

HDMI 2.1 z eARC

Wszystkie modele Sharp JM6000 wyposażono w złącza HDMI 2.1 z eARC. To ważne dla użytkowników, którzy planują podłączać konsolę, soundbar, amplituner albo inne urządzenia AV.

eARC pozwala przesyłać dźwięk wysokiej jakości do zewnętrznego systemu audio. Nawet jeśli JM6000 ma własny system HARMAN/KARDON, część użytkowników z czasem może chcieć rozbudować zestaw o soundbar albo kino domowe. HDMI 2.1 z eARC daje większą elastyczność.

To też dobry sygnał dla osób, które kupują telewizor na kilka lat i chcą, żeby był gotowy na różne scenariusze podłączenia sprzętu.

Sharp JM6000

Design z centralną podstawą i aluminium

Sharp JM6000 został zaprojektowany tak, żeby pasować do różnych wnętrz. Telewizor ma elegancką konstrukcję z centralną podstawą oraz wykończeniem z aluminium.

Centralna podstawa jest praktyczna, bo nie wymaga bardzo szerokiej szafki RTV. W wielu telewizorach nóżki ustawione po bokach sprawiają, że nawet 55-calowy model potrzebuje dużego mebla. Podstawa umieszczona centralnie ułatwia ustawienie telewizora w mniejszych salonach.

Aluminiowe wykończenie ma dodać urządzeniu bardziej nowoczesnego charakteru. To szczególnie ważne, bo telewizor jest jednym z najbardziej widocznych elementów salonu nawet wtedy, gdy jest wyłączony.

Sharp JM6000

Cena i dostępność Sharp JM6000

Sharp JM6000 w wersji 55 cali jest już dostępny w Media Expert. Cena tego modelu wynosi 1799,99 zł. Klikając tutaj przeniesiesz się do sklepu internetowego tej sieci elektromarketów.

To bardzo ważny element całej historii. Przy tej cenie Sharp JM6000 może zainteresować osoby, które chcą dużego telewizora 4K QLED z Dolby Vision, Dolby Atmos, TiVo OS i dźwiękiem HARMAN/KARDON, ale nie chcą wchodzić w dużo droższe modele premium.

Oczywiście ostateczna ocena będzie zależała od testów obrazu, jasności, płynności i jakości systemu, ale na papierze zestaw funkcji wygląda mocno jak na tę półkę cenową.

Dla kogo jest Sharp JM6000?

Sharp JM6000 jest dla osób, które chcą telewizora do codziennej rozrywki: filmów, seriali, streamingu, transmisji i okazjonalnego grania. Najbardziej skorzystają użytkownicy, którzy chcą połączyć dobry obraz, lepszy dźwięk i prosty system Smart TV w jednym urządzeniu.

To telewizor dla tych, którzy nie chcą osobno dobierać soundbara, przystawki streamingowej i skomplikowanego systemu kina domowego. JM6000 ma dać gotowy zestaw funkcji już po wyjęciu z pudełka.

Model 55-calowy za 1799,99 zł może być szczególnie ciekawy do salonu, większej sypialni albo pokoju multimedialnego.

Sharp JM6000

Sharp JM6000 pokazuje, że kino domowe nie musi być skomplikowane

Najważniejszy wniosek jest prosty: Sharp JM6000 próbuje połączyć kilka rzeczy, których użytkownicy realnie szukają w telewizorze. Obraz 4K QLED, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, dobre audio HARMAN/KARDON, wygodne wyszukiwanie w TiVo OS, HDMI 2.1 z eARC i nowoczesny design.

To nie jest telewizor komunikowany jako sprzęt dla garstki kalibratorów obrazu. To urządzenie dla ludzi, którzy chcą włączyć film, szybko znaleźć serial, obejrzeć mecz, odpalić streaming i mieć poczucie, że salon zamienia się w małe kino.

Jeśli TiVo OS okaże się wygodny, a jakość obrazu i dźwięku dowiezie obietnice, Sharp JM6000 może być jedną z ciekawszych propozycji dla osób szukających QLED-a 4K w rozsądnej cenie.

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