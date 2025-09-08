Sharp na IFA Berlin 2025. Od TV, przez audio, po rowery!

Targi rozkręcają się na dobre, a ja odwiedziłem kolejne stoisko godne uwagi. Co pokazał Sharp na IFA Berlin 2025? Oj, sporo dobrego. Mam na myśli zarówno nowoczesne telewizory, bardzo ciekawy sprzęt audio (w tym nowe gramofony!), a także bardzo dużą ilość rowerów elektrycznych. Krótko mówiąc, jest w czym wybierać, a najważniejsze w tym wszystkim jest to, że sprzęt ten jest bardzo rozsądnie wyceniony. Sami zobaczcie.

Sharp na IFA Berlin 2025

Bolą mnie nogi od tego chodzenia! Nic dziwnego, te targi są gigantyczne i jeśli planujecie je odwiedzić, lepiej abyście mieli dużo siły i odpowiednie obuwie. Nie zmienia to faktu, że warto, oj zdecydowanie warto. Szczególnie wtedy, gdy interesuje Was nowa technologia, a tej w Berlinie nie zabraknie. Potwierdzeniem jest duże stoisko marki Sharp, która zaprezentowała szereg nowinek, ale i sprawdzonych rozwiązań. Z czym kojarzy Ci się ta firma? Oczywiście, głównie chodzi o telewizory i te, rzecz jasna mogłem podziwiać. Producent zaskoczył również rozwiązaniami audio. Było dużo soundbarów (szczególnie jeden, niepozorny wywarł na mnie pozytywne wrażenie), gramofony, kompaktowe głośniki z radiem FM i DAB. Zaskoczyła mnie jednak ilość rowerów elektrycznych, która była wręcz gigantyczna!

Sharp na IFA Berlin 2025: telewizory, które cechuje świetny stosunek ceny do jakości

Byłem pozytywnie zaskoczony telewizorami marki Sharp. Serio, nie przesadzam! Mamy tak naprawdę bardzo dobrą jakość w bardzo rozsądnej cenie. Przykłady? Oczywiście, bez problemu. W przypadku nowej linii telewizorów MiniLED, możesz zakupić model kosztujący mniej niż 500 euro. Realnie, zakładając ofertę promocyjną powinieneś zdobyć taki pięćdziesięcio calowy telewizor za mniej niż dwa tysiące złotych. Brzmi rozsądnie? Jasne, że tak! Pamiętaj, że za sprawą tej technologii zyskujesz świetnej jakości obraz oraz głębię czerni. To dzięki setkom sterowanych punktów podświetlenia. Nie sposób nie wspomnieć o nowej serii JP, która w swojej gamie produktowej posiada modele z przekątną 50, 55, 65 i 75 cali. Telewizory współpracują z systemem Google TV i posiadają audio Harman/Kardon.

Wyróżnikiem na stoisku Sharp był gigant, czyli 136-calowy telewizor z ekranem Micro LED. Jakość obrazu była wysoka, to fakt, ale gdzie zamieścić takiego kolosa? Był to model demonstracyjny, chociaż kto wie, może trafi do regularnej sprzedaży?

Warto przyjrzeć się bliżej bardzo ważnej technologii TiVo (kliknij, aby przeczytać cały artykuł), którą już opisywałem jakiś czas temu. W skrócie, jest to system operacyjny zainstalowany na telewizorach marki Sharp. Specjalne oprogramowanie jest zaprojektowane tak, by korzystać z bazy danych popularnych serwisów streamingowych. Jeśli na przykład szukasz konkretnego serialu bądź filmu, TiVo podpowie Ci, na jakiej platformie jest dostępny ten film. Mało tego! Zasugeruje również podobne produkcje do wyniku Twojego wyszukiwania.

Rozwiązania audio marki Sharp na IFA Berlin 2025

Sharp pokazał aż sześć soundbarów, które cechują się bardzo dobrą jakością dźwięku, którą miałem okazję sprawdzić. Wybrane modele zostały wyposażone w Dolby Atmos, co również wpływa na odbiór audio. Zaskoczył mnie nie tylko jakością audio ale kompaktowym rozmiarem jeden z nich – miał zaledwie 3,6 cm wysokości! Pojawił się również model, który marka stworzyła we współpracy z Devialet, ekspertami akustyki.

Muszę wspomnieć również o tym, że Sharp wraca do tematu gramofonów, co pokazuje, że winyl wiecznie żywy. I słusznie! Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie model RP-TT100, który kosztuje 899 zł. Czym się wyróżnia? Został wyposażony w ramie, które samodzielnie potrafi przesunąć się np. na początek utworu. Świetna rzecz, ponieważ nie musisz podchodzić do urządzenia, by ponownie posłuchać ulubionej piosenki. Do tego dochodzi aluminiowy talerz, wkładka Audio-Technica oraz łączność Bluetooth 5.3 i USB typu C.

Przedstawiciel marki Sharp, oprowadzając mnie po części dotyczącej sprzętu audio, a konkretnie soundbarów pochwalił mi się, że system HT-SBW55121 + HT-SPR52021 otrzymał nagrodę EISA w kategorii „najlepszy system soundbar 2025 – 2026”. Co to oznacza? Przede wszystkim jest to bardzo ważne wyróżnienie w świecie elektroniki użytkowej. Ważniejsza dla klienta jest inna informacja. Chodzi o to, że sprzęt cechuje się wysoką jakością, funkcjonalnością, a także innowacyjnością.

Co to za soundbar? Już wyjaśniam. Mamy wsparcie takich formatów dźwięku przestrzennego jak Dolby Atmos i DTS:X, co wpływa na jego odbiór podczas oglądania filmów, ale także słuchania muzyki. Mamy dwa głośniki up-firing, a także dwa side-firing, które sprawiają, że soundbar tworzy tak zwaną wielowymiarową scenę dźwiękową. Do tego dochodzi subwoofer, generujący niskie tony – jakże ważne podczas „generowania” efektów specjalnych, które przekładają się na świetne wrażenia kinowe w domu.

Nie sposób nie wspomnieć również o głośnikach bezprzewodowych HT-SPR52021, które są takim dopełnieniem, jeśli budujemy kino w domu. Wszystko za sprawą układu 5.1.2. Ciekawym rozwiązaniem jest to, że wbudowane głośniki odbijają dźwięk od sufitu. Dzięki temu użytkownik „uzyskuje” jeszcze więcej przestrzeni oraz głębi, nawet w przypadku dużych pomieszczeń. Plusem jest również prosta instalacja takiego zestawu. W skrócie, głośniki potrafią się automatycznie połączyć z soundbarem Sharp z serii Q.

Ceny soundbarów Sharp w Polsce

Sharp HT-SB123 – 299 zł

Sharp HS-SB146 – 349 zł

Sharp HT-SB304 – 599 zł

Sharp HT-SBW123 – 549 zł

Sharp HT-SBW312 – 799 zł

Sharp HT-SBW320 – 999 zł

Pozostańmy jeszcze przy temacie audio, ponieważ Sharp pokazał coś bardzo ważnego, co według mnie powinno być obowiązkowym elementem wyposażenia każdego domu. O co chodzi? O ASA, czyli Automatic Safety Alerts. To nic innego, jak system ostrzegania w czasie rzeczywistym. Zbliża się tornado, burza, śnieżyca czy inne zagrożenie? Z głośnika będzie wybrzmiewał komunikat, który ostrzega o niebezpieczeństwie.

Sharp produkuje masę różnych rowerów elektrycznych!

Zaskoczył mnie również rozmach jeśli chodzi o ilość sprzętu z kategorii e-mobility. W skrócie, w Berlinie pojawiło się bardzo dużo rowerów elektrycznych. Mam na myśli zarówno te miejskie, składane, jak i tak zwane fat bike przypominające motocykle. Ogromna ilość, różne parametry – mógłbym o tym napisać książkę, a lepiej będzie jak odwiedzicie stronę Sharpconsumer.pl, aby poznać szczegóły na temat rowerów elektrycznych tej marki.