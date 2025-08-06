Sharp i TiVo OS. Co oferuje? System mają nawet TV za 599 zł!

Producenta raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Tak samo nie muszę przekonywać nikogo do tego, że TV bez rozwiązań smart dziś nie ma racji bytu. Nic dziwnego, że Sharp wykorzystuje TiVo OS. To oprogramowanie, które trafia nawet do najtańszych telewizorów tego producenta. A trzeba przyznać, oferuje wiele. Co konkretnie? Postaram się wyjaśnić.

Sharp i TiVo OS.

Dziś telewizor to nie tylko ekran do którego podpinamy dekoder czy konsolę. To zaawansowany sprzęt, który umożliwia pobieranie aplikacji, streaming czy nawet granie w gry. Nic więc dziwnego, że producenci muszą montować nawet w budżetowych modelach podzespoły, które znamy chociażby ze smartfonów. Pamięć na pliki multimedialne jest potrzebne, ale nośnik danych musi być na tyle duży, abyśmy mogli zainstalować oprogramowanie wykorzystywane do strumieniowania filmów, seriali czy nawet gier. Dziś raczej wiele osób nie wyobraża sobie oglądania treści przerywanych przez reklamy, prawda? Dlatego chętnie korzystamy z takich usług jak Netflix, HBO, CDA, Disney, Prime Video czy nawet Xbox bądź NVIDIA GeForce NOW. Płacąc abonament nie musimy irytować się długimi i uciążliwymi reklamami.

Sharp wybrał TiVO OS. To intuicyjny system operacyjny

Producenci telewizorów chcą, by użytkownik wykorzystywał pełne możliwości urządzenia. Nie inaczej jest z marką Sharp, która zdecydowała się na podjęcie współpracy z TiVo, który będzie partnerem odpowiedzialnym za obsługę systemów operacyjnych zainstalowanych w telewizorach. Zalety? Jest ich sporo. Przede wszystkim TiVo OS jest łatwy w obsłudze. Możemy szybko wyszukiwać treści w aplikacjach bez konieczności uruchamiania ich! To naprawdę super sprawa, ponieważ to oznacza odkrywanie filmów czy seriali na różnych platformach streamingowych. Wybrane modele telewizorów Sharp – mam na myśli serię GM6 pozwala na wyszukiwanie głosowe. Wszystkie natomiast pozwalają na wykorzystywanie klawiatury ekranowej do znalezienia filmu, aktora czy kategorii, która nas interesuje.

Jakie aplikacje zainstaluję na Sharp TiVO OS?

Wiele osób zastanawia się czy ich ulubiony program streamingowy będzie obsługiwany na telewizorze z danym oprogramowaniem. W tym przypadku mamy TiVo, które chwali się, że najpopularniejsze aplikacje będą bez problemu działać. Mam tu na myśli takie jak:

Netflix

Disney+

HBO Max

Prime Video

YouTube

Player

TVP VOD

Polsat Box GO

Pilot WP

CDA

Megogo

Warto również wspomnieć o dostępności aplikacji bezpośrednio z poziomu systemu. Nie musimy przełączać się pomiędzy źródłami, ale raczej jest to rzecz oczywista.

Co wyróżnia system instalowany na telewizorach Sharp?

Coś, co według mnie wyróżnia TiVo na tle konkurencji to tak zwane równorzędne traktowanie wszystkich źródeł treści. O co chodzi? O integrację materiałów, które pochodzą z serwisów streamingowych czy dostawców kablówki. Użytkownik zyskuje spersonalizowane rekomendacje, które są „generowane” za podstawie jego nawyków oglądania. Przykładowo, jeśli lubisz filmy z Clintem Eastwoodem, system przeszuka całą bibliotekę dostawców, z których korzystasz i zaprezentuje całą serię materiałów właśnie z tym aktorem. Masz chęć na polską komedię? Nie ma sprawy. Tu również otrzymasz rekomendacje pochodzące z wszystkich platform streamingowych, z których korzystasz. Świetne, bo nie musisz przełączać się np. pomiędzy HBO a Netflixem by wyszukać interesującą Cię kategorię filmu.

Ceny telewizorów Sharp z systemem TiVo OS.

24HE2745E 599 PLN

599 PLN 32HE2745E 699 PLN

699 PLN 32HE2745EW 749 PLN

749 PLN 32HE3745E 749 PLN

749 PLN 40HE2745E 899 PLN

899 PLN 40HE3745E 949 PLN

949 PLN 43GK4745E 1199 PLN

1199 PLN 43HE2745E 1099 PLN

1099 PLN 50GK4765E 1399 PLN

1399 PLN 55GM6141 1699 PLN

Dodam tylko, że są to sugerowane ceny, a telewizory trafią do sprzedaży we wrześniu bieżącego roku. Nadchodzące premiery będą w zależności od modelu oferować rozdzielczość 4K Ultra HD, technologię Dolby Vision i Dolby Atmos. Mało tego, niektóre z nich mają posiadać głośniki HARMAN/KARDON, a także mają „kusić” klientów technologią QLED. Po szczegóły najlepiej „udać się” na stronę producenta: https://www.sharpconsumer.pl/. Przy okazji zerknij na inne nasze artykuły o produktach z kategorii RTV.