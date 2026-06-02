Silnik BMW S58 nie idzie na emeryturę. Marka wygrała z Unią

To jest ten typ newsa, który dla fana BMW M znaczy więcej niż kolejny ekran, lakier specjalny albo limitowana plakietka na tunelu środkowym. Sześciocylindrowy, rzędowy silnik S58 nie zostanie po cichu zduszony przez normy emisji. BMW M znalazło sposób, żeby utrzymać go przy życiu, bez obcinania mocy i bez udawania, że cztery cylindry z dużą baterią załatwią sprawę. Nowa technologia nazywa się BMW M Ignite i brzmi jak coś, co mogłoby powstać w dziale motorsportu, a nie w arkuszu regulacyjnym. Najważniejsze? M2, M3 i M4 nadal mają zachować charakter spalinowego M. W świecie, w którym sportowe auta coraz częściej brzmią jak kompromis, to bardzo dobra wiadomość.

Silnik BMW S58 nie idzie na emeryturę. Na zdjęciu BMW M2.

Sześć cylindrów BMW M ocalało. I to bez utraty mocy

Jeszcze niedawno mogło się wydawać, że przyszłość sportowych silników spalinowych w Europie będzie brutalnie prosta: mniej cylindrów, więcej elektryki, więcej masy i więcej tłumaczeń, że „to nadal prawdziwe M”. BMW idzie inną drogą. No, prawie. Pomijając tego „tłustego” sedana czy kombi – BMW M5. Według Evo, rzędowa szóstka S58 przejdzie przez normę Euro 7 nie dzięki kosmetycznej zmianie mapy silnika, ale dzięki nowemu systemowi spalania z komorą wstępną.

To ważne, bo S58 jest dziś jednym z ostatnich silników, które realnie budują charakter samochodu. Nie tylko robią liczby. On jest częścią doświadczenia: reakcja na gaz, sposób wchodzenia na obroty, brutalny środek zakresu i świadomość, że pod maską pracuje klasyczna rzędowa szóstka BMW M. W czasach, gdy Mercedes-AMG C63 przeszedł z V8 na czterocylindrową hybrydę plug-in, decyzja BMW wygląda jak jasny komunikat: jeszcze nie składamy broni.

BMW M Ignite, czyli technika z toru dla zwykłej drogi

Sednem systemu BMW M Ignite jest komora wstępna umieszczona w głowicy cylindra. Jest ona połączona z główną komorą spalania specjalnymi otworami, ma własną świecę zapłonową i własną cewkę. Oznacza to, że silnik korzysta z dwóch układów zapłonowych: klasycznego i dodatkowego, pracującego przez komorę wstępną.

W spokojniejszej jeździe wszystko działa normalnie. Przy niskich i średnich obrotach pierwszy plan nadal należy do klasycznej świecy zapłonowej. Dopiero przy wyższych obrotach i dużym obciążeniu komora wstępna przejmuje rolę lidera. Zapala część mieszanki paliwowo-powietrznej, a powstałe płomienie wydostają się do głównej komory spalania z prędkością zbliżoną do prędkości dźwięku. W efekcie mieszanka zapala się szybciej, bardziej równomiernie i w kilku punktach jednocześnie.

Dla zwykłego kierowcy brzmi to jak inżynierska magia, ale sens jest prosty: lepsze spalanie przy wysokim obciążeniu. Mniej paliwa idzie w komin, temperatura spalin spada, silnik jest mniej narażony na spalanie stukowe, a osiągi nie mają ucierpieć. BMW twierdzi, że zużycie paliwa przy dużym obciążeniu spada wyraźnie, co szczególnie docenią ludzie jeżdżący po torze. Więcej okrążeń na tym samym paliwie to nie jest marketingowa ciekawostka. To konkret.

Silnik BMW S58 nie idzie na emeryturę. Na zdjęciu BMW M5.

Nie tylko zapłon. S58 dostaje poważną kurację techniczną

BMW M Ignite to nie pojedynczy gadżet dołożony do istniejącego silnika. Wraz z nowym zapłonem S58 dostaje wyższy stopień sprężania, nowe turbosprężarki z turbiną o zmiennej geometrii VTG, zoptymalizowane kanały wydechowe, zmienione wałki rozrządu i nowe tłoki. To już brzmi nie jak „dostosowanie do przepisów”, tylko jak solidna modernizacja silnika.

Najlepsze jest jednak to, że BMW nie komunikuje spadku osiągów. Wręcz przeciwnie: pojemność i moc mają pozostać bez zmian względem wycofywanych wersji silnika. Oficjalnie BMW M podaje, że od lipca 2026 roku wszystkie wersje M3 i M4 będą wyposażone w M Ignite, a produkcja M2 z tą technologią ruszy w sierpniu 2026 roku.

To oznacza, że fan BMW M nie musi wybierać między regulacjami a charakterem. Przynajmniej na razie. Nowe M2, M3 i M4 dalej mają być spalinowe, szybkie i technicznie ostre. Dla kontekstu, obecne BMW M4 Competition M xDrive Coupé w polskim katalogu osiąga 390 kW, czyli 530 KM, a aktualne BMW M3 Competition Limuzyna startuje od 487 500 zł.

Euro 7 nie zabiło S58. Zmusiło BMW do myślenia

Norma Euro 7 wejdzie w życie w Europie w listopadzie 2026 roku i dla producentów aut sportowych jest wyjątkowo trudna, bo emisje trzeba utrzymać pod kontrolą w szerszym zakresie realnych warunków pracy silnika. BMW M przyznaje, że M Ignite ma pomóc spełnić wymagania Euro 7 i utrzymać europejską homologację modeli z silnikiem S58.

I właśnie tu ten news robi się ciekawy. BMW nie mówi: „przepraszamy, przepisy nas zmusiły, więc od teraz będzie mniej emocji”. Mówi raczej: „dobra, skoro trzeba spalać czyściej, zrobimy to lepiej technicznie”. To jest podejście, które pasuje do marki M dużo bardziej niż nerwowe szukanie kompromisu.

Najlepsze auta sportowe zawsze były odpowiedzią inżynierów na ograniczenia. Kiedyś chodziło o masę, trakcję, chłodzenie i wytrzymałość. Dziś dochodzą emisje. Różnica polega na tym, że dobry producent potrafi zamienić przepis w technologię, a słabszy — w wymówkę.

Silnik BMW S58 nie idzie na emeryturę. Na zdjęciu BMW M4.

Dźwięk ma zostać. A nawet być bardziej rasowy

W takich newsach najczęściej pojawia się jedno pytanie: czy to zabije charakter? BMW twierdzi, że nie. Marka podaje, że charakterystyczny dźwięk sześciocylindrowego silnika z M2, M3 i M4 pozostanie bez zmian, a dzięki dwóm układom zapłonowym brzmienie przy wyższych obrotach ma stać się jeszcze bardziej gardłowe.

Oczywiście finalny werdykt wydamy dopiero po jeździe. Marketing dźwięku to jedno, prawdziwy odbiór za kierownicą to drugie. Ale sama deklaracja jest ważna. BMW rozumie, że klient M nie kupuje wyłącznie czasu do setki. Kupuje silnik, dźwięk, reakcję i mechaniczne napięcie. Jeżeli M Ignite pozwoli zachować ten klimat, będzie jedną z najważniejszych technologii BMW M ostatnich lat.

Dlaczego to ważny news dla kierowców?

Bo pokazuje, że silnik spalinowy w aucie sportowym nie musi jeszcze zejść ze sceny. Musi być mądrzejszy, bardziej precyzyjny i droższy w opracowaniu, ale nie musi od razu ustępować miejsca mniejszej jednostce wspieranej elektryką. BMW M znalazło sposób, by S58 nadal miał sens w Europie po wejściu Euro 7.

To nie znaczy, że era elektrycznych M nie nadejdzie. Nadejdzie. BMW już nad tym pracuje. Ale między „wszystko będzie elektryczne” a „spalinowe M umarło” jest jeszcze przestrzeń dla takich rozwiązań jak M Ignite. I to jest przestrzeń, którą warto docenić.

Dla faceta, który kocha jazdę, ten news ma prosty przekaz: rzędowa szóstka BMW M jeszcze nie odpuszcza. Nie została uratowana sentymentem, tylko techniką. A to najlepszy sposób, w jaki taki silnik mógł przeżyć.