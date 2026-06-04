Apple Design Awards 2026 mają już swoich zwycięzców. Apple wyróżniło 12 aplikacji i gier, które zdaniem firmy najlepiej pokazują innowację, artyzm, jakość projektowania i wykorzystanie technologii Apple. Laureaci zostali wybrani spośród 36 finalistów z całego świata i zostaną nagrodzeni podczas konferencji WWDC26. Nagrody przyznano w sześciu kategoriach: Atrakcyjność, Inkluzywność, Innowacyjność, Jakość interakcji, Oddziaływanie społeczne oraz Szata graficzna. Wśród zwycięzców znalazły się między innymi grug, Is This Seat Taken?, Guitar Wiz, Pine Hearts, NBA: Live Games & Scores, Blue Prince, Moonlitt, Sago Mini Jinja’s Garden, Primary, Consume Me, Tide Guide oraz Cyberpunk 2077: Ultimate Edition od polskiego CD Projektu.

Apple Design Awards 2026

Apple Design Awards 2026 pokazują, co Apple uważa dziś za dobrą aplikację

Apple Design Awards od lat są czymś więcej niż zwykłą listą ładnych aplikacji. To sygnał dla deweloperów, w którą stronę Apple chce prowadzić swoje platformy. W 2026 roku wyraźnie widać kilka kierunków: dostępność, spójne doświadczenie użytkownika, wykorzystanie Apple Vision Pro, mocny design, społeczna odpowiedzialność i gry, które potrafią wyjść poza prostą rozrywkę.

Apple podkreśla, że tegoroczni zwycięzcy tworzą doświadczenia wyjątkowe, intuicyjne i angażujące. Susan Prescott, wiceprezeska Apple w pionie Worldwide Developer Relations, zaznaczyła, że nagrodzone gry i aplikacje pokazują możliwości platformy Apple i wzbogacają życie użytkowników na całym świecie.

W praktyce Apple Design Awards 2026 są więc przeglądem tego, co firma uznaje za najlepsze w dzisiejszym projektowaniu aplikacji i gier: nie tylko efektowną grafikę, ale też sensowną funkcję, dostępność i dopracowaną interakcję.

Atrakcyjność: grug i Is This Seat Taken?

W kategorii Atrakcyjność Apple nagradza aplikacje i gry, które oferują niezapomniane, wciągające i satysfakcjonujące doświadczenia. Wśród aplikacji zwyciężył grug od holenderskiego studia Ocho.

grug to aplikacja do afirmacji, która codzienną mądrość podaje w lekkiej, zabawnej i przystępnej formie. Jej siłą ma być proste przesłanie, które zachęca użytkownika do krótkiej refleksji bez nadmiernego patosu.

Apple Design Awards 2026

Wśród gier wygrało Is This Seat Taken? od hiszpańskiego Poti Poti Studio. To logiczna gra w kreskówkowej stylistyce, oparta na zabawnych scenariuszach związanych z transportem publicznym. Jej urok polega na spokojnej, interaktywnej rozgrywce, która łączy łamigłówkę z lekkim humorem.

Apple Design Awards 2026

Inkluzywność: Guitar Wiz i Pine Hearts

Kategoria Inkluzywność pokazuje, jak ważne dla Apple są projekty dostępne dla różnych użytkowników: niezależnie od języka, sprawności fizycznej, pochodzenia czy doświadczenia.

Wśród aplikacji zwyciężył Guitar Wiz od Bijoya Thangaraja z Indii. To aplikacja dla gitarzystów, zarówno początkujących, jak i bardziej zaawansowanych. Oferuje instrukcje głosowe, pomaga w nauce intonacji i układu palców, a przy tym korzysta z rozwiązań dostępności Apple, takich jak Czcionka dynamiczna, Zwiększony kontrast i Różnicuj bez koloru.

Apple Design Awards 2026

Wśród gier wyróżniono Pine Hearts od Hyper Luminal Games z Wielkiej Brytanii. To ciepła, poruszająca gra, która została zaprojektowana z myślą o graczach o różnych potrzebach. Oferuje między innymi zwiększoną czytelność tekstu, konfigurowalne sterowanie oraz możliwość dostosowania ruchu i bodźców sensorycznych.

Apple Design Awards 2026

Innowacyjność: NBA na Apple Vision Pro i Blue Prince

W kategorii Innowacyjność Apple nagradza projekty, które potrafią wykorzystać technologię w sposób wyróżniający się na tle konkurencji.

Wśród aplikacji zwyciężyło NBA: Live Games & Scores od NBA Media Ventures. To aplikacja dla Apple Vision Pro, która pozwala oglądać do pięciu meczów na żywo jednocześnie, śledzić statystyki zawodników i spotkań w czasie rzeczywistym oraz obserwować ruch graczy na boisku 3D w trybie stołowym. To bardzo mocny przykład tego, jak Apple Vision Pro może zmienić sposób oglądania sportu.

Apple Design Awards 2026

Wśród gier nagrodzono Blue Prince od Dogubomb. To tytuł, który wymyka się prostym gatunkowym etykietom. Łączy eksplorację, zagadki, narrację środowiskową i rozgrywkę bez walki. Apple doceniło jego głębię, sekrety oraz drugą warstwę fabularną, która buduje tajemniczy świat gry.

Apple Design Awards 2026

Jakość interakcji: Moonlitt i Sago Mini Jinja’s Garden

Kategoria Jakość interakcji koncentruje się na intuicyjnych interfejsach i płynnej obsłudze. Wśród aplikacji wygrał Moonlitt: Moon Phase Tracker od włoskiego Flipping Hues.

Moonlitt służy do śledzenia faz Księżyca, planowania fotografii i obserwowania zjawisk astronomicznych. Apple doceniło dopracowany interfejs, obsługę wielu platform i integrację z Liquid Glass.

Apple Design Awards 2026

Wśród gier zwyciężyło Sago Mini Jinja’s Garden od kanadyjskiego Sago Mini. To gra dostępna w Apple Arcade, skierowana do młodszych użytkowników. Pozwala sadzić nasiona, zbierać warzywa i gotować posiłki, a jej sterowanie opiera się na prostych gestach. Dzięki temu dzieci mogą skupić się na odkrywaniu świata gry, a nie na czytaniu instrukcji.

Apple Design Awards 2026

Oddziaływanie społeczne: Primary i Consume Me

W kategorii Oddziaływanie społeczne Apple wyróżnia aplikacje i gry, które poruszają ważne tematy albo realnie wpływają na życie użytkowników.

Wśród aplikacji zwyciężyło Primary: News in Depth od Wood Metal Rocks. To aplikacja informacyjna zaprojektowana dla Apple Vision Pro, która nadaje wiadomościom przestrzenny wymiar. Jej celem jest bardziej świadome i uporządkowane śledzenie informacji.

Apple Design Awards 2026

Wśród gier wyróżniono Consume Me od Jenny Jiao Hsia i AP Thomson. To osobiste, autobiograficzne doświadczenie dotyczące wrażliwego tematu. Apple doceniło sposób, w jaki gra łączy mechanikę z emocjonalną szczerością i pozwala użytkownikowi dotknąć uczuć trudnych do opisania słowami.

Apple Design Awards 2026

Szata graficzna: Tide Guide i polski Cyberpunk 2077

W kategorii Szata graficzna Apple nagradza oprawę wizualną, animacje i spójność artystyczną. Wśród aplikacji zwyciężyło Tide Guide: Charts & Tables od Condor Digital.

To aplikacja do śledzenia pływów, która prezentuje dane pogodowe i prognozy w czytelny, atrakcyjny sposób. Apple doceniło pełnoekranowe wykresy, niestandardowe animacje, integrację z Liquid Glass, motyw wodny i paletę kolorów inspirowaną niebem.

Apple Design Awards 2026

Największy polski akcent pojawił się jednak wśród gier. Apple nagrodziło Cyberpunk 2077: Ultimate Edition od CD Projekt S.A. Gra została wyróżniona za wysoką ambicję wizualną, wykorzystanie układu scalonego Apple Maca oraz zaawansowanych funkcji Metal. Apple zwróciło uwagę na detale wnętrz, postaci i pojazdów, które budują wrażenie technicznie złożonego i żywego świata.

Apple Design Awards 2026

Cyberpunk 2077 z nagrodą Apple to ważny sygnał dla Maca

Wyróżnienie Cyberpunka 2077 jest szczególnie ciekawe, bo pokazuje, że Apple coraz mocniej chce traktować Maca jako platformę do dużych, ambitnych gier. Przez lata komputery Apple były kojarzone głównie z pracą kreatywną, projektowaniem, montażem wideo i produktywnością, a nie z najgłośniejszymi tytułami AAA.

Nagroda dla Cyberpunk 2077: Ultimate Edition pokazuje, że Apple chce zmieniać ten obraz. Gra CD Projektu jest wizualnie wymagająca, rozpoznawalna globalnie i dobrze pasuje do komunikatu: Mac ma być miejscem także dla dużych produkcji gamingowych.

Dla polskiego studia to kolejne prestiżowe wyróżnienie, ale też bardzo dobre miejsce w narracji Apple przed WWDC26.

Apple Vision Pro mocno zaznacza obecność

W Apple Design Awards 2026 widać też rosnącą rolę Apple Vision Pro. NBA: Live Games & Scores i Primary pokazują dwa różne kierunki wykorzystania przestrzennego interfejsu: sport i informacje.

W przypadku NBA chodzi o widowisko, kilka transmisji jednocześnie, statystyki i boisko 3D. W przypadku Primary — o bardziej świadome przyswajanie wiadomości. Obie aplikacje próbują odpowiedzieć na pytanie, po co właściwie ma być przestrzenna technologia w codziennym użyciu.

Apple wyraźnie pokazuje, że Vision Pro nie ma być tylko ekranem przyklejonym do twarzy. Ma tworzyć nowe sposoby organizowania treści, oglądania wydarzeń i pracy z informacją.

Apple Design Awards 2026 nagradza nie tylko efekt, ale też intencję

Tegoroczna lista zwycięzców dobrze pokazuje, że Apple patrzy na aplikacje i gry szerzej niż przez pryzmat samego wyglądu. Owszem, szata graficzna i technologia są ważne, ale równie mocno liczą się dostępność, wpływ społeczny i jakość interakcji.

To dlatego obok dużych marek, takich jak NBA czy CD Projekt, pojawiają się mniejsze projekty: aplikacja afirmacyjna grug, gra Pine Hearts, Moonlitt czy Consume Me. Apple chce pokazywać, że dobre projektowanie może dotyczyć zarówno widowiskowej gry, jak i spokojnej aplikacji do refleksji albo narzędzia dla gitarzystów.

Apple Design Awards 2026 są więc nie tylko listą laureatów. To też katalog wartości, które Apple chce promować wśród deweloperów: przemyślany design, dostępność, emocje, technologię i realną użyteczność.

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