Certina DS Cascadeur Limited Edition. Sprawdzam ikonę z 1995

W tym cyfrowym świecie, w którym króluje elektronika fajnie mieć coś… analogowego. Miałem okazję sprawdzić Certina DS Cascadeur Limited Edition. To elegancki zegarek męski w wersji limitowanej, jak sama nazwa mówi. Czy warto go mieć w swojej kolekcji?

Certina DS Cascadeur Limited Edition fot. Ernest Dragan.

Powodów do tego, by rozważyć limitowaną edycję danego zegarka jest wiele. Oczywiście, główną z nich jest świadomość, że posiadamy coś wyjątkowego. Niewielu będzie szczęśliwców, którzy doświadczą posiadania zegarka, którego produkcja jest ograniczona. Kolejną kwestią jest temat związany z finansami. Kupujemy limitowany produkt jako lokatę, by w późniejszym czasie móc sprzedać go z zyskiem, gdyż będzie pożądany przez kolekcjonerów. Dlaczego o tym piszę? To raczej oczywiste. Certina DS Cascadeur Limited Edition to sprawdzany przeze mnie zegarek, który będzie sprzedany w ilości sztuk wynoszącej dokładnie 1995. Liczba ta nie jest przypadkowa, bowiem model ten to ikona pochodząca z 1995 roku.

Certina DS Cascadeur Limited Edition fot. Ernest Dragan.

Legenda wróciła po 30 latach

Marki Certina raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Mam tu na myśli nie tylko znawców tematu, ale również amatorów, którzy na zegarek patrzą głównie jak na sprzęt tylko do sprawdzania czasu. 130 lat stałego rozwoju, dzięki któremu przedsiębiorstwo tworzy wysokiej klasy czasomierze dało efekt. Mowa o rozpoznawalności marki, ale także o zaufaniu. Przejdźmy jednak do bohatera tej publikacji, który pojawił się trzydzieści lat temu. Stworzono go przede wszystkim dla tych, którzy lubią zaznać dreszczyku emocji.

Certina DS Cascadeur Limited Edition fot. Ernest Dragan.

Dziś wraca. Oczywiście, w nowej odsłonie. Certina DS Cascadeur Limited Edition cechuje nie tylko industrialna stylistyka, ale także trwała konstrukcja, która ma sprostać wielu wyzwaniom. I wiecie co? Już po pierwszej styczności z tym modelem wiedziałem, że nie są to słowa rzucane na wiatr. Szczególnie patrząc na gumowy pasek, który sprawiał wrażenie bardzo solidnego.

Certina DS Cascadeur Limited Edition fot. Ernest Dragan.

Cechy szczególne Certina DS Cascadeur Limited Edition

Przyjrzyjmy się mu bliżej. Zacznę oczywiście od najważniejszego elementu, a następnie przejdę do paska, posiadającego kilka cech, na które warto zwrócić uwagę. Nie wiem czy pamiętacie, ale „bazowy” model posiadał charakterystyczne wsporniki umieszczone na tarczy poziomo. Tym razem producent postawił na wariant pionowy, który według mnie wygląda o wiele lepiej, gdyż tworzy elegancką i spójną całość – wraz z pozostałymi elementami koperty, ale i paska. Zanim opowiem o szczegółach, garść informacji o wymiarach koperty. Średnica to 41,5 mm, natomiast grubość 12,6 mm. Rozstaw uszu koperty wynosi 20 mm.

Certina DS Cascadeur Limited Edition vs DS Cascadeur z 1995 roku.

Tarcza

Na czarnej tarczy umieszczono logo producenta wraz z datą powstania marki, a także nazwę modelu z informacją o tym, że mamy do czynienia z limitowaną edycją. Warto zauważyć, że na wskazówkach oraz indeksach znajdziemy technologię Super-LumiNova. Co to jest? To taki pigment foto-luminescencyjny, który pozwala na podświetlenie pokrytych elementów. W skrócie, zobaczysz która jest godzina nawet w zupełnej ciemności. Nie sposób nie wspomnieć o datowniku, który względem poprzednika również zmienił miejsce. Tym razem ulokowano go na godzinie 6:00, co jest raczej oczywistym posunięciem ze względu na ulokowane na kopercie pionowe wzmocnienie.

Certina DS Cascadeur Limited Edition fot. Ernest Dragan.

Korona, wykonanie, odporność

Na prawej krawędzi znajdziemy koronę, która wygląda świetnie i pasuje do całości, chociaż czasami zastanawiałem się czy jej design nie jest zbytnio elegancki – mamy przecież do czynienia z zegarkiem dla fanów mocnych wrażeń. Czemu tak sądzę? Producent zastosował szafirowe szkło z powłoką antyrefleksyjną. Oczywiście, do tego dochodzi wodoszczelność na poziomie 200 metrów oraz tarcza, którą zbudowano na wzór skorupy żółwia. Wszak, ten zwierz był inspiracją do jej stworzenia. Jeśli już jesteśmy przy jego wykonaniu, warto zauważyć, że producent do stworzenia koperty użył piaskowanej stali szlachetnej 316L. Do tego dochodzą polerowane pionowe wzmocnienia, o których już wielokrotnie wspominałem, wraz ze wstawkami PVD, które polakierowano na czarno.

Certina DS Cascadeur Limited Edition fot. Ernest Dragan.

Pasek

Możecie na mnie powiedzieć: amator. OK, biorę to „na klatę”, jednak przyznam szczerze, że sądziłem, iż Certina DS Cascadeur Limited Edition posiada pasek skórzany. To znaczy – patrząc na niego z daleka, bowiem pierwsza styczność „na żywo” pokazała, jak bardzo się myliłem. W sumie, nie wiem skąd pomysł zastosowania paska skórzanego. Przecież mówimy o wytrzymałym zegarku z wodoszczelnością na poziomie 200 metrów, a więc wytrzymującemu ciśnienie do 20 barów!

Mamy więc gumowy pasek z systemem szybkiej wymiany, co jest niezwykle wygodnym sposobem na szybką jego zmianę. Producent „pokusił” się o imitację przeszyć materiałowych. To chyba dlatego pomyślałem, że jest on wykonany ze skóry. Guma, z której jest stworzony ten pasek nie przeszkadza, nie ociera się o skórę – jest wygodna w codziennym użytkowaniu, co nie zawsze jest takie oczywiste. Tu jednak nie mam żadnych zastrzeżeń – zarówno do jego jakości, jak i systemu wymiany, szlufki i sprzączki. Czy kogoś to dziwi? Przecież to Certina. Tu wysoka jakość jest priorytetem.

Certina DS Cascadeur Limited Edition fot. Ernest Dragan.

Mechanizm w Certina DS Cascadeur Limited Edition

Zerknijmy w kierunku serca tego modelu. Jest to mechanizm kwarcowy F06.412 Precidrive, który może pochwalić się dokładnością do +/- 10 sekund rocznie. Co to oznacza? Nawet dziesięć razy większą precyzję niż w przypadku konwencjonalnych mechanizmów kwarcowych. Finalnie możemy cieszyć się jakością, która jest godna certyfikatu chronometru. Zdecydowanie, nie przesadzam. Do tego dochodzi technologia Heavydrive, która jest specjalnym systemem mającym za zadanie ochronę zegarka przed wstrząsami.

Certina DS Cascadeur Limited Edition fot. Ernest Dragan.

Co sądzę o tym zegarku?

Odbieram go bardzo pozytywnie. Zakładając go na nadgarstek czułem, że mam do czynienia z precyzją, wysoką jakością i, co tu dużo pisać, produktem klasy premium. Podoba mi się wykorzystanie stali szlachetnej, która nie powoduje reakcji alergicznych, co może być dla wielu osób kluczową cechą podczas wyboru zegarka. Za zaletę uznaję również wykorzystanie luminescencyjnego materiału o właściwościach fosforyzujących. W skrócie, najważniejsze elementy świecą w ciemności, co ułatwia nam odczytanie godziny nawet wtedy, gdy poziom światła jest znikomy, bądź nie ma go wcale. Nie ukrywam, że podczas testów korzystałem z zegarka codziennie i było to za każdym razem przyjemne doznanie. Wygoda, elegancja, trwałość – tak bym podsumował ten model.

Certina DS Cascadeur Limited Edition fot. Ernest Dragan.

Czy warto rozważyć zakup zegarka Certina DS Cascadeur Limited Edition?

Rozumiem, że znasz już odpowiedź, tak? Wcale mnie to nie dziwi. Świetny design połączony z wysoką jakością wykonania, która dodatkowo cechuje się odpornością (szafirowe szkło) czy wodoszczelnością. Nie sposób nie wspomnieć o gumowym pasku z systemem szybkiej wymiany, który spisuje się wzorowo. Pozostaje jeszcze cena. Dziś Certina DS Cascadeur Limited Edition kupisz za 2340 zł, co w przypadku limitowanej do 1995 sztuk edycji można uznać za okazję, której nie można przegapić. A jeśli chcesz poznać szczegóły na temat tego modelu i innych limitowanych zegarków tej marki, odwiedź oficjalną stronę Certina. Przy okazji zerknij na inny interesujący model – Certina DS-1 Big Date w dwóch wersjach.

Materiał powstał we współpracy z marką Certina.