Certina DS-1 Big Date w dwóch wersjach. Którą Ty wybierasz?

Sześć lat temu, z okazji 60-lecia systemu DS, popularny producent zegarków wprowadził na rynek model Big Date. Dziś jesteśmy świadkami debiutu modelu Certina DS-1 Big Date, który cechuje się 41-milimetrową kopertą wykonaną ze stali nierdzewnej 316L. Tym razem mamy nieco odważniejszy projekt, bowiem zdecydowano się na matowe wykończenie. Do wyboru dwie wersje: całkowicie czarna, pokryta powłoką PVD, a także elegancka, która cechuje się połączeniem granatu i złota ze skórzanym paskiem. Obie wyglądają obłędnie i szczerze mówiąc, ciężko zdecydować się na jeden wariant. Nic dziwnego – każdy będzie pasował do innego typu stylizacji.

Certina DS-1 Big Date.

Elegancja, funkcjonalność i trwałość – to cechy szczególne nowości marki Certina. Inspiracją były miejskie kontrasty, industrialne materiały, gra światła i cienia oraz nowoczesna architektura. Według producenta zegarek świetnie odzwierciedla świat w ruchu. Warto zwrócić uwagę na godzinę 6:00, gdzie ulokowano datownik. Nie sposób nie wspomnieć o systemie Certina DS (Double Security), który ma zapewnić trwałość. Wszystko to dzięki mechanizmowi Powermatic 80.651 oraz sprężynie włosowej Nivachron. Cenisz sobie pewność siebie? Nowość z kolekcji Certina powinna przypaść Ci do gustu.

Certina DS-1 Big Date.

Zacznijmy od elementu, który zdecydowanie się wyróżnia, jeśli patrzymy na front zegarka. Mowa oczywiście o komplikacji Big Date, którą umieszczono na godzinie 6:00. Jest to nie tylko stylowy, ale również praktyczny dodatek. Oczywiście, kolejnym atutem jest zastosowanie dwóch oddzielnych tarcz – jednej dla wartości dziesiętnych, drugiej dla jednostkowych. To sprawia, że czytelność wskazań mechanizmu jest o wiele prostsza. Muszę raz jeszcze wspomnieć o podwójnym zabezpieczeniu. Jest to autorskie rozwiązanie marki Certina. Można wręcz nazwać je integralną częścią dziedzictwa tego przedsiębiorstwa. W skrócie: dzięki niej możemy cieszyć się większą odpornością na wstrząsy oraz wodoszczelnością, co przekłada się na niezawodną pracę zegarka przez długi czas.

Warto również zauważyć, że producent zdecydował się na mechanizm Powermatic 80.651, który posiada 80-godzinną rezerwę chodu. Plusem jest także sprężyna włosowa Nivachron, która cieszy się odpornością na działanie pól magnetycznych, wahań temperatury czy wstrząsy. Kolejną kwestią, którą raz jeszcze muszę poruszyć jest koperta ze stali szlachetnej 316L o średnicy 41 mm. Co w niej jest takiego, że ponownie o niej wspominam? Pierwszy raz producent zdecydował się na matową powłokę PVD. Plusem tego rozwiązania jest przede wszystkim kwestia praktyczna. Nie musimy martwić się o wszelakie refleksy. Do tego dochodzi element wizualny. Wspomniana powierzchnia ma podkreślić nowoczesny i miejski charakter zegarka. Wisienką na torcie jest szczotkowana tarcza ze szlifem słonecznym, satynowym wykończeniem i dekiel, który wykonano ze szkła szafirowego.

Certina DS-1 Big Date.

Jeden zegarek, dwa różne style

Nie trudno nie zauważyć, że Certina DS-1 Big Date jest oferowana w dwóch różnych wariantach. Pierwszy (przynajmniej w mojej opinii) jest bardziej sportową wersją, która sprawdzi się podczas korzystania każdego dnia. Druga z kolei, o wiele bardziej elegancka, będzie idealnym wyborem na wieczorne wyjście. Wydaje mi się, że będzie idealnie pasować np. do garnituru.

Wariant minimalistyczny, który pokrywa przede wszystkim czerń to monochromatyczna wersja, którą wykonano ze stali szlachetnej. Oczywiście, jest pokryta powłoką PVD. Warto tutaj zwrócić uwagę na bransoletę w wersji czarnej, która łączy powierzchnie matowe i polerowane.

Certina DS-1 Big Date.

Druga wersja cechuje się wykorzystaniem ponadczasowych kolorów. Mówimy tutaj o złocie i granacie. Jest to wariant bardziej klasyczny, gdzie na kopercie widzimy głębokie odcienie koloru ciemnoniebieskiego przechodzącego w czerń, a złote krawędzie tarczy dodają zegarkowi elegancji i klasy. Jeśli chodzi o skórzany pasek (skóra cielęca), producent zastosował sprężyny systemu Quick-Release, które ułatwiają szybką wymianę paska. Świetne rozwiązanie, dzięki któremu szybko zmienimy ten element zegarka na inny.

Certina DS-1 Big Date.

Ten piękny zegarek (w dwóch wersjach) jest już dostępny w sprzedaży na całym świecie. Ile kosztuje? wszystko zależy od tego, który wybierzemy. Aby ułatwić nam zadanie, producent zastosował dwa oznaczenia referencyjne. Pierwszy,

C029.426.33.051.00 dotyczy czarnej tarczy i stalowej bransolety. Ta wersja kosztuje 4490 zł. Jest to sugerowana cena detaliczna. Z kolei wariant elegancki, a więc C029.426.36.041.00, który posiada niebieską tarczę i skórzany pasek kosztuje 4290 zł. Tak, w tym przypadku również mówimy o sugerowanej cenie detalicznej. Po szczegóły dotyczące tych i innych modeli tej marki odsyłam na stronę producenta – Certina.

MECHANIZM – automatyczny mechanizm ETA Powermatic 80.651, Swiss Made

– wskazówka godzinowa, minutowa i sekundowa, duży datownik

– 80-godzinna rezerwa chodu KOPERTA – wykończenie matowe

– stal szlachetna 316L

– średnica 41 mm

– przezroczysty dekiel ze szkła szafirowego TARCZA – satynowa ze szlifem słonecznym WODOSZCZELNOŚĆ – ciśnienie do 10 barów (do 100 metrów) SZKŁO – wypukłe szkło szafirowe z 1 AR PASEK ZEGARKA – stalowa bransoleta (połączenie matowych i polerowanych powierzchni)

– system szybkiej zmiany paska CECHY SZCZEGÓLNE – komplikacja Big Date

– DS (Double Security

