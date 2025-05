Kuba Przygoński nosi zegarki Casio Edifice! Wiem jakie!

Kuba Przygoński – raczej nie trzeba tego człowieka nikomu przedstawiać. Jeśli jednak go nie znacie, Jakub wielokrotnie uczestniczył w Dakarze i może pochwalić się efektywnym i efektownym driftem na wielu torach. Widziałem go w akcji i muszę przyznać, ma gość talent. Nic dziwnego, że nawiązał współpracę z Casio Edifice, czyli topową marką oferującą eleganckie, ale i dynamiczne oraz stylowe zegarki.

Kuba Przygoński x Casio Edifice.

Motorsport jest widowiskowy, ale wymagający precyzji. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Jakub Przygoński, który może pochwalić się licznymi nagrodami w tej dziedzinie. Najpierw ścigał się na motocyklu, by w 2015 roku przesiąść się do auta. Jeszcze w tym samym roku został Mistrzem Polski w Driftingu. Nie będę jednak opowiadał o karierze Jakuba. Skupmy się na zegarkach, bowiem ten wielokrotny uczestnik Dakaru właśnie nawiązał współpracę z Casio Edifice. Efektem tej kooperacji jest między innymi ciekawe ideo, które pokazuje nam dynamikę sportu, jaki uprawia Kuba.

Oczywiście, nie tylko samochodami człowiek żyje. Historia ukazuje momenty, w których ważny jest także styl oraz elegancja. Prędkość? Fakt, jest kluczowa, ale nie ona gra pierwsze skrzypce. Ważna jest przede wszystkim precyzja i kontrola nad czasem. Mam tu na myśli zarówno tor, jak i… życie. Tak po prostu.

Kuba Przygoński i Casio Edifice. Nowa kampania

W wyścigu nie chodzi tylko o prędkość. Możesz być najszybszy, ale bez precyzji zostajesz w tyle. Nawet w najtrudniejszych warunkach nie mogę sobie pozwolić na błędy, dlatego wybieram rozwiązania, na których mogę polegać. Jakub Przygoński w kampanii Casio Edifice

Casio Edifice od lat czerpie inspiracje ze świata motorsportu, zarówno pod kątem designu, jak i technologii. Nasze zegarki wyróżniają się dynamiczną stylistyką, precyzyjnymi mechanizmami i niezawodnością – wartościami kluczowymi dla kierowców na torze i poza nim. W przeszłości współpracowaliśmy m.in. z zespołem Formuły 1, teraz łączymy siły z Jakubem Przygońskim, który doskonale wpisuje się w DNA naszej marki Anna Miksztal, Brand Manager Casio Edifice.

Nowe zegarki Jakuba Przygońskiego

Współpraca Kuby z marką jest również okazją do zaprezentowania nowej kolekcji zegarków. Możemy w nich doświadczyć zarówno szeregu zaawansowanych technologii, jak i motorsportowej estetyki. Nowości, a mówimy o dwóch nowych modelach to przede wszystkim mechanizm kwarcowy i elegancki design. Warto również wspomnieć. tym, że zegarki te są od siebie nieco różne. Nie ma w tym przypadku. Pokazują dwie strony życia Jakuba Przygońskiego, który bierze udział w kampanii.

ECB-S10D

Pierwszy z modeli łączy w sobie sport i nowoczesność. Wystarczy tylko spojrzeć na ten zegarek. Widać, że bransoleta i efektowna koperta „grają w jednej lidze” z nowymi technologiami. Mowa między innymi o funkcjach Bluetooth czy o czytelnym wyświetlaczu. Tak, możemy go podłączyć do naszego smartfonu, dzięki czemu funkcjonalność zegarka znacznie wzrasta. Idealny produkt dla kogoś, kto chciałby uzyskać nowe funkcje, ale nie chce posiadać smartwatcha, gdyż preferuje klasyczne zegarki. Oczywiście, nie jest to rozbudowana funkcjonalność. Raczej dodatek w stylu opcji „odnalezienia telefonu”. Warto również wspomnieć o szafirowym szkle, które jest odporne na zarysowanie.

Kuba Przygoński x Casio Edifice. Model ECB-S10D.

EFR-575L

W tym przypadku „mówimy” przede wszystkim o elegancji i klasyce. Skórzany pasek, analogowy cyferblat. Świetnie sprawdzi się podczas wieczornych spotkań, gdzie adrenalinę odstawiamy na bok, a liczą się detale (a tych przecież w EFR-575L nie brakuje) i styl.

Kuba Przygoński x Casio Edifice. Model EFR-575CL.

Gdzie kupić zegarki Casio Edifice z nowej kolekcji?

Wybór mamy bardzo duży. Przede wszystkim „zerknąłbym” w kierunku partnerów handlowych Grupy ZIBI S.A. Możemy również dokonać zakupów w sieciach Time Trend oraz za pośrednictwem strony timetrend.pl. Nasuwa się jeszcze pytanie, ile kosztują te zegarki? Przykładowo, model EFR-575L wyceniono na około 560 zł, natomiast ECB-S10D kosztuje około 850 zł.

